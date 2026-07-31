Numa escalada sem precedentes que pode mudar a face do futebol mundial, a União Europeia de Futebol anunciou uma posição definitiva sobre o projeto da FIFA, afirmando que as seleções europeias não participarão de nenhum torneio organizado pela FIFA caso esse projeto seja aprovado.

A UEFA emitiu um comunicado oficial em nome da entidade e de todas as 55 federações nacionais membros, no qual declarou sua rejeição categórica à proposta, afirmando que o futebol não pode se transformar em um projeto de investimento sujeito aos interesses de acionistas. O comunicado diz: "A União Europeia de Futebol (UEFA) e suas federações nacionais não participarão de nenhuma competição organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA)."

A entidade afirmou que todos os seus membros estão unidos em uma só frente diante do projeto, reforçando sua rejeição unânime à transferência de quaisquer cotas de propriedade da Copa do Mundo ou de outros torneios da FIFA a investidores do setor privado.

O comunicado acrescentou que a Copa do Mundo não é um mero ativo comercial ou oportunidade de investimento, mas representa um legado esportivo mundial construído por gerações sucessivas de jogadores, seleções e torcedores em diferentes continentes, e que não é admissível abrir mão de qualquer parte dele em favor de investidores em busca de lucros.

"A Copa do Mundo não está à venda"

A UEFA afirmou com clareza: "A Copa do Mundo não está à venda", e a objeção da entidade europeia não se limitou ao conteúdo do projeto, mas se estendeu à forma como a FIFA lidou com esse assunto.

O comunicado afirmou que a elaboração de uma proposta tão grave ocorreu em total sigilo, antes de ser apresentada para aprovação sem que se realizasse qualquer consulta real com as entidades responsáveis pela proteção e administração do esporte. A UEFA considerou que o ocorrido não representa apenas um erro administrativo, mas reflete um grande fracasso de liderança e uma abdicação da FIFA de sua responsabilidade como entidade encarregada da gestão do futebol mundial.

A entidade apontou que as federações nacionais se viram diante de duas opções igualmente amargas: ou aceitar a transferência de parte do controle sobre os torneios da FIFA a investidores do setor privado, ou enfrentar as consequências de rejeitar o projeto. A União Europeia descreveu esse método como algo que não reflete qualquer prática democrática, mas representa um meio de pressão indigno de uma instituição do porte da FIFA.

Temores sobre a mudança na identidade do futebol

A UEFA esclareceu que a gravidade do projeto não diz respeito apenas à propriedade dos torneios, mas ao que dele resultará no futuro. Pois, tão logo investidores externos entrem na estrutura de propriedade dos torneios da FIFA, a obtenção de lucros e retornos comerciais se tornará uma prioridade permanente, o que afetará de forma direta as decisões relativas ao calendário internacional, aos sistemas de competições e ao futuro do esporte.

O comunicado afirmou que tais decisões não seriam então tomadas de modo a servir ao futebol, mas de acordo com os interesses dos investidores e suas expectativas financeiras. Reforçou que esse modelo não tem lugar dentro do futebol mundial, porque o futuro do esporte não pode se submeter à lógica da maximização de lucros ou aos retornos dos acionistas, em detrimento das federações nacionais, das ligas, dos clubes, dos jogadores e dos torcedores. Acrescentou que o futebol não deve hipotecar seu futuro em troca de ganhos financeiros temporários.

A Europa mantém sua posição

A União Europeia afirmou que sua posição não admite interpretações dúbias, reforçando que não concederá qualquer legitimidade a esse modelo. Acrescentou que ninguém tem o direito moral de dispor de um legado mundial que pertence às gerações futuras.

O comunicado concluiu reafirmando que nenhuma seleção pertencente à UEFA participará de qualquer torneio organizado pela FIFA enquanto esse projeto continuar, a menos que ele seja abandonado por completo, com a apresentação de garantias jurídicas vinculantes que impeçam futuramente a abertura da propriedade dos torneios da FIFA ou de sua governança a investidores do setor privado.

A UEFA encerrou sua mensagem com palavras contundentes: "Há momentos em que as instituições são medidas por aquilo de que se recusam a abrir mão, não por aquilo que aceitam. E este é um desses momentos. Há coisas importantes demais para serem vendidas. A Copa do Mundo pertence ao futebol, e sempre pertencerá, e enquanto a Europa tiver voz, a Copa do Mundo não estará à venda."