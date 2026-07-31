As repercussões da decisão da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) não se limitaram às fronteiras do continente europeu, mas se estenderam a diversas federações nacionais e figuras esportivas e políticas, que declararam seu apoio à posição europeia e dirigiram críticas contundentes à gestão da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e ao seu presidente, Gianni Infantino.
Sucederam-se os comunicados oficiais que confirmaram a rejeição ao projeto de venda de participações dos torneios da Fifa a investidores do setor privado, considerando que essa medida representa uma verdadeira ameaça ao futuro do futebol.
Federação Inglesa: estamos ao lado da Europa
A Federação Inglesa de Futebol confirmou seu total apoio à posição europeia, ressaltando que a Copa do Mundo deve permanecer pertencente ao futebol, e não aos investidores.
O comunicado da federação afirmou: "Estamos lado a lado com nossos colegas europeus e apoiamos plenamente a posição coletiva. Nós nos opomos aos planos da Fifa, pois a Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre pertencerá."
Escócia condena a ausência de governança
Por sua vez, a Federação Escocesa de Futebol declarou seu total apoio à posição da Uefa, expressando sua preocupação com a maneira pela qual o projeto foi apresentado.
A federação esclareceu em seu comunicado: "Concordamos plenamente com as preocupações expressas por todos os membros a respeito da forma como essas propostas foram apresentadas, e da definição de um prazo final para sua aprovação sem a realização de um processo de consulta abrangente ou o comprometimento com os princípios de boa governança."
Dinamarca: não permitiremos a entrada de investidores
Por seu lado, Jesper Møller, presidente da Federação Dinamarquesa de Futebol, ressaltou a categórica rejeição de seu país ao projeto, afirmando que a inclusão de investidores no sistema da Fifa é algo inaceitável.
Ele disse: "Está totalmente fora de cogitação aprovar um acordo dessa natureza, que permite a investidores do setor privado entrar no coração do sistema da Fifa. Por isso, apoiaremos todas as medidas necessárias para deter esse projeto."
Alemanha: Infantino ultrapassou a linha vermelha
Alexander Wehrle, presidente do conselho de supervisão da empresa econômica e digital vinculada à Federação Alemã de Futebol, dirigiu críticas mordazes ao presidente da Fifa, considerando que o que está acontecendo representa a ultrapassagem de todas as linhas vermelhas.
Ele disse: "Uma linha vermelha foi ultrapassada mais uma vez. Gianni Infantino quer vender o futebol. Será que Infantino algum dia jogou futebol em nível profissional? E será que ele já esteve entre os torcedores nas arquibancadas? E será que ele realmente compreende o que representa o futebol como um jogo que une os povos? Tenho grandes dúvidas quanto a isso."
Ele afirmou que o papel fundamental da Fifa deve se limitar a organizar o jogo e estabelecer seus regulamentos, e não buscar a maximização dos lucros. E acrescentou: "Não acredito que o princípio que deve reger qualquer federação esportiva seja obter a maior quantidade possível de lucros, mas parece que as coisas se desviaram de seu rumo, e isso precisa ser interrompido."
Suécia e Noruega: o projeto ameaça o futuro do jogo
A Federação Sueca de Futebol declarou seu total apoio à posição da Uefa, afirmando que um projeto dessa magnitude não pode ser adotado sem um debate transparente e uma ampla participação de todas as partes.
Da mesma forma, Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa, expressou sua rejeição à maneira como o projeto foi elaborado. Ela disse: "Não podemos aceitar um projeto que altera a essência do modelo do futebol mundial, e que depois é preparado às escondidas, longe dos órgãos eleitos, antes de ser apresentado como um fato consumado."
E acrescentou: "Não houve nenhuma transparência, participação ou debate real. E a mensagem da Noruega e da Uefa é clara: se esse projeto continuar, nós nos retiraremos dos torneios da Fifa."
Apoio político à posição europeia
As reações não se limitaram às instituições esportivas, mas se estenderam a autoridades e figuras políticas. Lisa Nandy, ministra da Cultura britânica, afirmou que a decisão da Uefa se baseia em princípios que merecem apoio.
Ela disse: "O futebol pertence aos torcedores, e não aos investidores bilionários. A situação chegou ao seu limite, e é hora de tomar uma posição que proteja o nosso jogo."
Em contrapartida, o político britânico Nigel Farage pediu diretamente a saída do presidente da Fifa, dizendo: "O futebol pertence ao povo, e a Uefa está certa em sua posição, e Gianni Infantino deve renunciar."