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O trono de Infantino está prestes a ruir? A Europa desafia a Fifa em uma batalha decisiva que abala o mundo do futebol

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O boicote à Copa do Mundo coloca Infantino diante da mais grave crise de sua história

O futebol mundial vive uma das mais graves crises de sua história recente, depois que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) provocou uma surpresa estrondosa ao anunciar a rejeição do plano da Federação Internacional de Futebol (Fifa) de incluir investidores do setor privado na propriedade de suas competições, com destaque para a Copa do Mundo.

A Uefa não se limitou a anunciar a rejeição do projeto, mas também acenou com uma medida sem precedentes: o boicote a todas as competições da Fifa caso Gianni Infantino siga adiante com a execução de seu plano, o que ameaça provocar um confronto histórico capaz de remodelar o futuro do esporte mais popular do mundo e coloca o presidente da Fifa diante do teste mais grave desde que assumiu o cargo.

Em termos de impacto, a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) não poderia ter adotado uma posição mais firme do que essa, tendo declarado oficialmente: "A Uefa e suas federações nacionais não participarão de nenhuma das competições da Federação Internacional de Futebol (Fifa)".

Esse comunicado representa uma escalada sem precedentes contra o plano do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visa vender uma fatia de 20% de uma nova empresa que será criada para administrar as competições da entidade internacional, em primeiro lugar a Copa do Mundo.

  • trump and infantinokooora

    O que é o projeto "FIFA Forward Enterprise"?

    O plano da Fifa se baseia na criação de uma nova empresa comercial denominada "Fifa Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE), que assumirá a gestão dos direitos comerciais dos principais torneios organizados pela entidade internacional, com destaque para a Copa do Mundo.

    De acordo com a proposta, a Fifa manterá o controle sobre a empresa, enquanto será permitido a investidores do setor privado adquirir participações minoritárias que não lhes darão o direito de controlar sua gestão.

    A entidade internacional afirmou que o projeto visa oferecer novas oportunidades de investimento que beneficiem as federações nacionais, por meio do aumento das receitas comerciais e da ampliação das fontes de financiamento.

    A Fifa esclareceu que essa medida não afetará os princípios de governança nem a identidade do esporte, ressaltando que todas as federações membros se beneficiarão das oportunidades econômicas que o projeto proporcionará.

    Promessas financeiras enormes para reunir apoio

    Como parte de seus esforços para reunir apoio, Gianni Infantino informou às federações nacionais que a aprovação do projeto proporcionará receitas financeiras sem precedentes. De acordo com o plano, cada federação nacional receberá 40 milhões de dólares caso o projeto seja aprovado, sendo que uma primeira parcela no valor de 20 milhões de dólares será paga após a aprovação da federação à proposta antes do prazo final estabelecido em 19 de setembro.

    As estimativas também indicam que a empresa "Thrive" (Thrive Capital), especializada em capital de risco, liderará o consórcio de investidores interessados em adquirir participações na nova empresa.

    Vale lembrar que a empresa foi fundada pelo empresário americano Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump.

    • Publicidade
  • FBL-POR-UEFA-CONGRESSAFP

    O que acontecerá depois disso?

    Até o momento, nenhuma das partes tem uma visão clara de como a crise pode evoluir. Uma fonte de alto escalão do futebol europeu disse à emissora britânica "BBC" que as consequências práticas dessa decisão não foram totalmente analisadas, especialmente no que diz respeito aos torneios que serão realizados nos próximos meses.

    Entre os principais desses torneios está a Copa do Mundo Feminina Sub-20, marcada para acontecer na Polônia a partir do dia 5 de setembro, com a participação de um grande número de seleções europeias. A ameaça de boicote da Uefa começará a ser executada caso o acordo de financiamento proposto por Infantino seja oficialmente aprovado.

    Como o dia 19 de setembro representa o prazo final para que as federações nacionais aprovem o acordo, em troca do recebimento de uma primeira parcela de 20 milhões de dólares, o cenário teórico pode chegar à retirada de seleções europeias do torneio, mesmo que a competição já tenha alcançado as quartas de final, e antes da disputa das partidas de semifinal.

    Depois disso, a etapa seguinte serão os playoffs classificatórios para a Copa do Mundo Feminina, marcados para outubro, dos quais participam as seleções de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, além de outras seleções europeias.

    Laura McAllister, vice-presidente da União das Federações Europeias de Futebol e ex-jogadora internacional da seleção do País de Gales, comentou a crise dizendo: "O País de Gales participa dos playoffs classificatórios para a Copa do Mundo Feminina neste outono, e essa será a nossa primeira classificação para uma Copa do Mundo. Ninguém consegue nem pensar em não participar dessas competições."

    Ela esclareceu que a crise atual não foi causada pela União das Federações Europeias de Futebol, afirmando: "Este não é um problema da Uefa, mas sim uma crise criada pela Fifa. Ninguém quer que as jogadoras ou as seleções sejam prejudicadas por causa desse conflito."

    Encerrou suas declarações ressaltando que a Uefa foi obrigada a adotar essa postura, e que toda a responsabilidade recai sobre a Federação Internacional de Futebol.

  • TENNIS-QAT-WTAAFP

    O fim de Infantino está próximo?

    Gianni Infantino assumiu a presidência da Federação Internacional de Futebol em 2016, após vencer as eleições contra o Xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, então presidente da Confederação Asiática de Futebol, pelo placar de 115 votos a 88.

    Espera-se que o dirigente suíço dispute as eleições para a presidência da FIFA marcadas para o próximo mês de março, em busca de um quarto mandato, segundo informou a emissora britânica BBC.

    Antes da eclosão da última crise, as previsões apontavam para sua reeleição sem concorrência, depois que diversas federações nacionais, de diferentes continentes, anunciaram apoio à sua permanência no cargo.

    No entanto, o cenário mudou consideravelmente nos últimos dias, já que fontes bem informadas indicam que a maioria dos membros da Concacaf, além de rejeitar o plano, começaram a perder a confiança na capacidade de Infantino de liderar o futebol mundial, enquanto outros perderam essa confiança por completo.

    Diante dessa mudança, começaram a circular comentários nos bastidores do esporte sobre a necessidade de apresentar um candidato capaz de concorrer com Infantino nas próximas eleições.

    Nasser Al-Khelaifi entrará na disputa pela presidência da FIFA?

    O nome de Nasser Al-Khelaifi surgiu como um dos cotados para disputar as eleições da presidência da FIFA, algo que muitos consideram lógico, tendo em vista sua grande posição dentro do futebol mundial.

    A força de Al-Khelaifi não se limita à sua presidência do Paris Saint-Germain, mas se estende também ao seu papel de liderança na Associação de Clubes Europeus, que se tornou uma das instituições mais influentes na tomada de decisões do futebol.

    Al-Khelaifi assumiu a liderança da associação após o colapso do projeto da Superliga Europeia em 2021, antes de supervisionar posteriormente sua reestruturação e a ampliação de seu quadro de membros para incluir mais de 800 clubes de diferentes partes do continente, restando fora dela, entre os grandes clubes, apenas o Real Madrid.

    Apesar de muitos o verem como o candidato mais destacado para concorrer com Infantino, fontes próximas a ele negaram à emissora britânica BBC que ele tenha qualquer desejo de entrar na disputa.

    Um dos próximos do dirigente catariano disse, ao ser questionado sobre essa possibilidade: "Ele não quer esse cargo. De verdade. De verdade. De verdade."

    Infantino vai deixar o cargo?

    Historicamente, os presidentes da FIFA raramente enfrentaram concorrência real nas eleições, já que o último presidente a perder o cargo nas urnas remonta a 1974, quando o inglês Sir Stanley Rous foi derrotado pelo brasileiro João Havelange.

    Ao ser questionada sobre se Infantino permanecerá no cargo, Laura McAllister respondeu: "Com toda a sinceridade, não sei."

    Já David Bernstein, ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, afirmou que o que aconteceu teria levado à demissão de qualquer dirigente em uma instituição comum, mas ressaltou que a natureza da FIFA é diferente.

    E disse: "Se Infantino obtiver o apoio de um número suficiente de federações nacionais, continuará em seu cargo."

    Por sua vez, Lars-Christer Olsson, ex-diretor executivo da União das Federações Europeias de Futebol, acredita que Infantino superestimou a dimensão de sua influência e que seu cargo já está de fato ameaçado.

    Olsson propôs a realização de reformas dentro da FIFA baseadas no rodízio da presidência da entidade entre os diferentes continentes, em vez de conceder a um único presidente amplos poderes por longos períodos.

    E acrescentou: "Afastar Infantino do cargo pode representar um novo começo para o futebol."

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  • Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    A UEFA anuncia o boicote: "A Copa do Mundo não está à venda"

    Numa escalada sem precedentes que pode mudar a face do futebol mundial, a União Europeia de Futebol anunciou uma posição definitiva sobre o projeto da FIFA, afirmando que as seleções europeias não participarão de nenhum torneio organizado pela FIFA caso esse projeto seja aprovado.

    A UEFA emitiu um comunicado oficial em nome da entidade e de todas as 55 federações nacionais membros, no qual declarou sua rejeição categórica à proposta, afirmando que o futebol não pode se transformar em um projeto de investimento sujeito aos interesses de acionistas. O comunicado diz: "A União Europeia de Futebol (UEFA) e suas federações nacionais não participarão de nenhuma competição organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA)."

    A entidade afirmou que todos os seus membros estão unidos em uma só frente diante do projeto, reforçando sua rejeição unânime à transferência de quaisquer cotas de propriedade da Copa do Mundo ou de outros torneios da FIFA a investidores do setor privado.

    O comunicado acrescentou que a Copa do Mundo não é um mero ativo comercial ou oportunidade de investimento, mas representa um legado esportivo mundial construído por gerações sucessivas de jogadores, seleções e torcedores em diferentes continentes, e que não é admissível abrir mão de qualquer parte dele em favor de investidores em busca de lucros.

    "A Copa do Mundo não está à venda"

    A UEFA afirmou com clareza: "A Copa do Mundo não está à venda", e a objeção da entidade europeia não se limitou ao conteúdo do projeto, mas se estendeu à forma como a FIFA lidou com esse assunto.

    O comunicado afirmou que a elaboração de uma proposta tão grave ocorreu em total sigilo, antes de ser apresentada para aprovação sem que se realizasse qualquer consulta real com as entidades responsáveis pela proteção e administração do esporte. A UEFA considerou que o ocorrido não representa apenas um erro administrativo, mas reflete um grande fracasso de liderança e uma abdicação da FIFA de sua responsabilidade como entidade encarregada da gestão do futebol mundial.

    A entidade apontou que as federações nacionais se viram diante de duas opções igualmente amargas: ou aceitar a transferência de parte do controle sobre os torneios da FIFA a investidores do setor privado, ou enfrentar as consequências de rejeitar o projeto. A União Europeia descreveu esse método como algo que não reflete qualquer prática democrática, mas representa um meio de pressão indigno de uma instituição do porte da FIFA.

    Temores sobre a mudança na identidade do futebol

    A UEFA esclareceu que a gravidade do projeto não diz respeito apenas à propriedade dos torneios, mas ao que dele resultará no futuro. Pois, tão logo investidores externos entrem na estrutura de propriedade dos torneios da FIFA, a obtenção de lucros e retornos comerciais se tornará uma prioridade permanente, o que afetará de forma direta as decisões relativas ao calendário internacional, aos sistemas de competições e ao futuro do esporte.

    O comunicado afirmou que tais decisões não seriam então tomadas de modo a servir ao futebol, mas de acordo com os interesses dos investidores e suas expectativas financeiras. Reforçou que esse modelo não tem lugar dentro do futebol mundial, porque o futuro do esporte não pode se submeter à lógica da maximização de lucros ou aos retornos dos acionistas, em detrimento das federações nacionais, das ligas, dos clubes, dos jogadores e dos torcedores. Acrescentou que o futebol não deve hipotecar seu futuro em troca de ganhos financeiros temporários.

    A Europa mantém sua posição

    A União Europeia afirmou que sua posição não admite interpretações dúbias, reforçando que não concederá qualquer legitimidade a esse modelo. Acrescentou que ninguém tem o direito moral de dispor de um legado mundial que pertence às gerações futuras.

    O comunicado concluiu reafirmando que nenhuma seleção pertencente à UEFA participará de qualquer torneio organizado pela FIFA enquanto esse projeto continuar, a menos que ele seja abandonado por completo, com a apresentação de garantias jurídicas vinculantes que impeçam futuramente a abertura da propriedade dos torneios da FIFA ou de sua governança a investidores do setor privado.

    A UEFA encerrou sua mensagem com palavras contundentes: "Há momentos em que as instituições são medidas por aquilo de que se recusam a abrir mão, não por aquilo que aceitam. E este é um desses momentos. Há coisas importantes demais para serem vendidas. A Copa do Mundo pertence ao futebol, e sempre pertencerá, e enquanto a Europa tiver voz, a Copa do Mundo não estará à venda."

  • gianni infantinogetty

    Aumentam os pedidos pela saída de Infantino

    As repercussões da decisão da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) não se limitaram às fronteiras do continente europeu, mas se estenderam a diversas federações nacionais e figuras esportivas e políticas, que declararam seu apoio à posição europeia e dirigiram críticas contundentes à gestão da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e ao seu presidente, Gianni Infantino.

    Sucederam-se os comunicados oficiais que confirmaram a rejeição ao projeto de venda de participações dos torneios da Fifa a investidores do setor privado, considerando que essa medida representa uma verdadeira ameaça ao futuro do futebol.

    Federação Inglesa: estamos ao lado da Europa

    A Federação Inglesa de Futebol confirmou seu total apoio à posição europeia, ressaltando que a Copa do Mundo deve permanecer pertencente ao futebol, e não aos investidores.

    O comunicado da federação afirmou: "Estamos lado a lado com nossos colegas europeus e apoiamos plenamente a posição coletiva. Nós nos opomos aos planos da Fifa, pois a Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre pertencerá."

    Escócia condena a ausência de governança

    Por sua vez, a Federação Escocesa de Futebol declarou seu total apoio à posição da Uefa, expressando sua preocupação com a maneira pela qual o projeto foi apresentado.

    A federação esclareceu em seu comunicado: "Concordamos plenamente com as preocupações expressas por todos os membros a respeito da forma como essas propostas foram apresentadas, e da definição de um prazo final para sua aprovação sem a realização de um processo de consulta abrangente ou o comprometimento com os princípios de boa governança."

    Dinamarca: não permitiremos a entrada de investidores

    Por seu lado, Jesper Møller, presidente da Federação Dinamarquesa de Futebol, ressaltou a categórica rejeição de seu país ao projeto, afirmando que a inclusão de investidores no sistema da Fifa é algo inaceitável.

    Ele disse: "Está totalmente fora de cogitação aprovar um acordo dessa natureza, que permite a investidores do setor privado entrar no coração do sistema da Fifa. Por isso, apoiaremos todas as medidas necessárias para deter esse projeto."

    Alemanha: Infantino ultrapassou a linha vermelha

    Alexander Wehrle, presidente do conselho de supervisão da empresa econômica e digital vinculada à Federação Alemã de Futebol, dirigiu críticas mordazes ao presidente da Fifa, considerando que o que está acontecendo representa a ultrapassagem de todas as linhas vermelhas.

    Ele disse: "Uma linha vermelha foi ultrapassada mais uma vez. Gianni Infantino quer vender o futebol. Será que Infantino algum dia jogou futebol em nível profissional? E será que ele já esteve entre os torcedores nas arquibancadas? E será que ele realmente compreende o que representa o futebol como um jogo que une os povos? Tenho grandes dúvidas quanto a isso."

    Ele afirmou que o papel fundamental da Fifa deve se limitar a organizar o jogo e estabelecer seus regulamentos, e não buscar a maximização dos lucros. E acrescentou: "Não acredito que o princípio que deve reger qualquer federação esportiva seja obter a maior quantidade possível de lucros, mas parece que as coisas se desviaram de seu rumo, e isso precisa ser interrompido."

    Suécia e Noruega: o projeto ameaça o futuro do jogo

    A Federação Sueca de Futebol declarou seu total apoio à posição da Uefa, afirmando que um projeto dessa magnitude não pode ser adotado sem um debate transparente e uma ampla participação de todas as partes.

    Da mesma forma, Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa, expressou sua rejeição à maneira como o projeto foi elaborado. Ela disse: "Não podemos aceitar um projeto que altera a essência do modelo do futebol mundial, e que depois é preparado às escondidas, longe dos órgãos eleitos, antes de ser apresentado como um fato consumado."

    E acrescentou: "Não houve nenhuma transparência, participação ou debate real. E a mensagem da Noruega e da Uefa é clara: se esse projeto continuar, nós nos retiraremos dos torneios da Fifa."

    Apoio político à posição europeia

    As reações não se limitaram às instituições esportivas, mas se estenderam a autoridades e figuras políticas. Lisa Nandy, ministra da Cultura britânica, afirmou que a decisão da Uefa se baseia em princípios que merecem apoio.

    Ela disse: "O futebol pertence aos torcedores, e não aos investidores bilionários. A situação chegou ao seu limite, e é hora de tomar uma posição que proteja o nosso jogo."

    Em contrapartida, o político britânico Nigel Farage pediu diretamente a saída do presidente da Fifa, dizendo: "O futebol pertence ao povo, e a Uefa está certa em sua posição, e Gianni Infantino deve renunciar."

  • Gianni Infantino GFXGOAL

    Surpresa vinda da República Tcheca, e a Fifa mantém sua posição

    Em contrapartida, o cenário testemunhou a surpresa vinda da República Tcheca. A Fifa mantém sua posição, e surge a primeira divisão após o anúncio da Federação Tcheca de Futebol de seu apoio inicial ao plano da Fifa, num passo que contrariou o consenso alcançado na reunião emergencial da União Europeia.

    A posição tcheca contrariou o que havia sido anunciado pela Uefa durante a reunião presidida por Aleksander Ceferin, que contou com a presença dos representantes das 55 federações nacionais. David Trunda, presidente da Federação Tcheca de Futebol, demonstrou otimismo em relação ao novo projeto, considerando que ele poderia proporcionar recursos financeiros significativos para o desenvolvimento da infraestrutura e o apoio ao futebol em seu país.

    Trunda afirmou: "Vejo uma possibilidade real de desenvolvimento do futebol tcheco por meio do trabalho e da estreita cooperação com o presidente Gianni Infantino e sua equipe. Ainda precisamos de mais detalhes, mas vejo indicadores extremamente positivos quanto às intenções da Fifa neste projeto."

    E acrescentou: "Desde a minha eleição, há mais de um ano, todos os projetos que executamos em cooperação com a Fifa foram extremamente positivos e contribuíram para o desenvolvimento do futebol tcheco." Assim, a República Tcheca se tornou a primeira federação europeia a anunciar seu apoio público ao plano de Infantino, numa posição que pode abrir a porta para novas divisões dentro do continente, caso a crise continue a se agravar.

    "Ninguém está vendendo o futebol"

    Em meio à escalada europeia, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) veio a público defender seu projeto, afirmando que falar em "vender o futebol" não tem qualquer relação com a verdade, e que o objetivo do plano consiste em fortalecer os recursos financeiros das federações nacionais, e não abrir mão da propriedade de seus torneios.

    A Fifa destacou que a proposta ainda está em fase de consultas, reafirmando seu respeito a todas as opiniões e preocupações manifestadas pelas federações nacionais e continentais.

    O comunicado da Federação Internacional dizia: "Ninguém está vendendo o futebol, isso é algo em que a Fifa jamais pensaria." O comunicado acrescentou que o processo de consulta foi perturbado por aquilo que descreveu como "reportagens jornalísticas imprecisas", reafirmando a continuidade do diálogo com todas as federações membros para garantir que a decisão seja tomada com base em informações claras e precisas.

  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    A UEFA consegue se separar da FIFA?

    Apesar de a União das Federações Europeias de Futebol reunir apenas 55 federações nacionais das 211 filiadas à Fifa, ela segue sendo a maior potência no futebol mundial, tanto do ponto de vista esportivo quanto comercial.

    Nas edições mais recentes da Copa do Mundo, da Copa do Mundo Feminina e do Mundial de Clubes, as seleções e os clubes europeus impuseram um domínio evidente, ao ficarem com a maioria das vagas nas fases finais.

    Muitos entendem que a ausência da Europa nos torneios da Fifa representaria um golpe fatal para a entidade internacional, não só do ponto de vista esportivo, mas também no âmbito econômico, segundo informou a rede britânica de radiodifusão BBC.

    Isso porque o valor comercial dos torneios da Fifa depende em grande medida da participação das seleções europeias, o que significa que qualquer eventual boicote resultaria em perdas financeiras enormes e poderia dificultar o cumprimento das metas de investimento das quais falou Infantino.

    Apesar da intensidade da escalada, alguns ex-dirigentes entendem que a divisão entre a Fifa e a Uefa não seria de interesse de nenhuma das partes. David Bernstein, ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, afirmou que a continuidade da crise até se chegar a uma separação total seria uma opção catastrófica para todos.

    Ele disse: "Não consigo imaginar que aconteça uma divisão de longo prazo, porque todos vão perder. A Fifa não pode arcar com a ausência da Europa em seus torneios e, por outro lado, a Europa também não pode arcar com o distanciamento das competições da Fifa."

    Bernstein enfatizou que a única solução está em Infantino recuar de seu projeto, ao considerar que o acordo, em seu formato atual, é inaceitável. E acrescentou: "Se o objetivo é obter novas fontes de financiamento, há outros meios mais transparentes e justos para alcançar isso."

    Por isso, o futebol mundial encontra-se hoje diante de uma encruzilhada histórica, em meio a um conflito sem precedentes entre as duas maiores instituições que administram o esporte.

    Enquanto a Fifa se apega a seu projeto como um passo para desenvolver os recursos financeiros e fortalecer os investimentos no esporte, a Uefa e um número crescente de federações nacionais entendem que o plano representa uma ameaça direta à independência do futebol e pode abrir as portas para que suas decisões fiquem submetidas aos interesses dos investidores.

    Com a aproximação do prazo final para a votação do projeto, as atenções do mundo se voltam para as próximas semanas, que poderão testemunhar ou a contenção da crise por meio de um acordo histórico, ou uma escalada sem precedentes que pode redesenhar o mapa do futebol mundial e definir o futuro de Gianni Infantino à frente da Federação Internacional de Futebol.