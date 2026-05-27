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O "Triple Espresso" se reúne: Mal Swanson, Trinity Rodman e Sophia Wilson são convocadas para a seleção feminina dos EUA para os jogos no Brasil
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Reunidos
Durante grande parte dos últimos dois anos, a seleção feminina de futebol dos EUA contou com apenas uma opção de ataque, com Trinity Rodman liderando a linha de frente enquanto Sophia Wilson e Mallory Swanson se afastaram para viver suas gestações e, posteriormente, se tornaram mães de meninas. Agora, Hayes tem as três de volta ao mesmo tempo — e em um momento crucial.
O trio somou 10 gols e cinco assistências durante as Olimpíadas de 2024, com Swanson marcando o gol da vitória na final. Mas não se trata apenas de nostalgia. Com as eliminatórias para a Copa do Mundo se aproximando, Hayes deixou claro que a reunião faz parte de um processo maior.
“É fantástico para nossa equipe, tanto dentro quanto fora de campo, ter Trinity e nossas duas mamães de jogadoras de volta ao mesmo elenco”, disse Hayes. “No entanto, reconhecemos a importância de nos prepararmos para as eliminatórias da Copa do Mundo e a necessidade de o grupo se unir nesse processo. Precisamos construir conexões entre as jogadoras e, com o tempo limitado antes das eliminatórias, cada minuto conta.”
O restante do elenco segue a fórmula habitual de Hayes: veteranas comprovadas misturadas com talentos mais jovens e menos experientes. Lindsey Heaps, Rose Lavelle e Emily Sonnett trazem a presença das veteranas, enquanto Riley Jackson e as irmãs Alyssa e Gisele Thompson oferecem a energia da juventude. Três jogadoras ficaram indisponíveis devido a lesões: a zagueira central do Chelsea Naomi Girma, a atacante do San Diego Wave Cat Macario e a meio-campista do Manchester City Sam Coffey.
Este grupo está começando a se parecer mais com aquele em que Hayes poderá confiar quando chegar a fase de qualificação. Tierna Davidson está de volta ao elenco, enquanto quatro jogadoras já ultrapassaram as 100 partidas pela seleção: Heaps lidera com 176, seguida por Lavelle com 120, Sonnett com 116 e Swanson com 103.
Das irmãs Thompson ao retorno do “Triple Espresso” e uma defesa com grande profundidade, a Seleção Feminina dos EUA está um passo mais perto de formar o grupo que tentará garantir sua vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.
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Elenco completo
GUARDA-REDES: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
DEFENSORAS: Tierna Davidson (Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Tara Rudd (Washington Spirit), Emily Sonnett (Gotham FC), Gisele Thompson (Angel City FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC)
MEIO-CAMPO: Croix Bethune (Kansas City Current), Lindsey Heaps (OL Lyonnes), Claire Hutton (Bay FC), Riley Jackson (North Carolina Courage), Rose Lavelle (Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyonnes)
ATACANTES: Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Emma Sears (Racing Louisville FC; 19/6), Ally Sentnor (Kansas City Current), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea FC), Sophia Wilson (Portland Thorns FC)
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Os preparativos para a Copa do Mundo continuam
Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar no Ranking Mundial da FIFA, enquanto o Brasil está em sexto. Essas partidas servirão como testes importantes para a Seleção Feminina dos EUA, que busca garantir sua vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, no Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil já se enfrentaram 43 vezes, mas apenas seis desses jogos foram disputados em solo brasileiro. Os estádios onde a Seleção Feminina dos EUA e o Brasil disputarão os dois amistosos em junho também serão sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.
“Esta viagem oferece oportunidades incríveis para essas jogadoras conhecerem o Brasil, sua cultura, seus estádios e seus torcedores apaixonados, e especialmente para enfrentar a seleção anfitriã da Copa do Mundo”, disse Hayes. “Poucos desafios no futebol feminino internacional se comparam a enfrentar o Brasil no Brasil, por isso estamos animados com as valiosas lições que essa experiência trará.”
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E agora?
A Seleção Feminina dos Estados Unidos enfrentará o Brasil pela primeira vez no dia 6 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, e depois no dia 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Hayes convocará 23 jogadoras para cada uma das partidas, e esta é a primeira vez desde 2014 que os EUA jogam contra o Brasil no território brasileiro.