O "Triple Espresso" se reúne: Mal Swanson, Trinity Rodman e Sophia Wilson são convocadas para a seleção feminina dos EUA para os jogos no Brasil

Durante grande parte dos últimos dois anos, a seleção feminina de futebol dos EUA contou com apenas uma opção de ataque, com Trinity Rodman liderando a linha de frente enquanto Sophia Wilson e Mallory Swanson se afastaram para viver suas gestações e, posteriormente, se tornaram mães de meninas. Agora, Hayes tem as três de volta ao mesmo tempo — e em um momento crucial.

O trio somou 10 gols e cinco assistências durante as Olimpíadas de 2024, com Swanson marcando o gol da vitória na final. Mas não se trata apenas de nostalgia. Com as eliminatórias para a Copa do Mundo se aproximando, Hayes deixou claro que a reunião faz parte de um processo maior.

“É fantástico para nossa equipe, tanto dentro quanto fora de campo, ter Trinity e nossas duas mamães de jogadoras de volta ao mesmo elenco”, disse Hayes. “No entanto, reconhecemos a importância de nos prepararmos para as eliminatórias da Copa do Mundo e a necessidade de o grupo se unir nesse processo. Precisamos construir conexões entre as jogadoras e, com o tempo limitado antes das eliminatórias, cada minuto conta.”

O restante do elenco segue a fórmula habitual de Hayes: veteranas comprovadas misturadas com talentos mais jovens e menos experientes. Lindsey Heaps, Rose Lavelle e Emily Sonnett trazem a presença das veteranas, enquanto Riley Jackson e as irmãs Alyssa e Gisele Thompson oferecem a energia da juventude. Três jogadoras ficaram indisponíveis devido a lesões: a zagueira central do Chelsea Naomi Girma, a atacante do San Diego Wave Cat Macario e a meio-campista do Manchester City Sam Coffey.

Este grupo está começando a se parecer mais com aquele em que Hayes poderá confiar quando chegar a fase de qualificação. Tierna Davidson está de volta ao elenco, enquanto quatro jogadoras já ultrapassaram as 100 partidas pela seleção: Heaps lidera com 176, seguida por Lavelle com 120, Sonnett com 116 e Swanson com 103.

Das irmãs Thompson ao retorno do “Triple Espresso” e uma defesa com grande profundidade, a Seleção Feminina dos EUA está um passo mais perto de formar o grupo que tentará garantir sua vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.