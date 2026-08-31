Os craques da seleção argentina reagiram ao anúncio da lenda da Albiceleste, Lionel Messi, sobre sua aposentadoria do futebol internacional, na noite desta segunda-feira.

Messi se dirigiu aos seus fãs por meio de um comunicado oficial, publicado em sua conta na plataforma "Instagram", e disse: "Depois de todo esse tempo desde a final da Copa do Mundo, e após uma profunda reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar de jogar pela seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e ainda me machuca no fundo, mas eu sei que chegou a hora".

Muitos dos craques da seleção que acompanharam Messi recentemente na jornada de quebrar a resistência dos grandes títulos, sob o comando do técnico Lionel Scaloni, comentaram a decisão com sentimentos mistos e palavras de orgulho e gratidão ao capitão histórico.