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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O trio argentino para Messi: as palavras não são suficientes diante do seu legado. Você é o maior da história

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
R. De Paul
L. Paredes
N. Tagliafico
Espanha
Argentina
EUA

Palavras emocionantes do capitão histórico

Os craques da seleção argentina reagiram ao anúncio da lenda da Albiceleste, Lionel Messi, sobre sua aposentadoria do futebol internacional, na noite desta segunda-feira.

Messi se dirigiu aos seus fãs por meio de um comunicado oficial, publicado em sua conta na plataforma "Instagram", e disse: "Depois de todo esse tempo desde a final da Copa do Mundo, e após uma profunda reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar de jogar pela seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e ainda me machuca no fundo, mas eu sei que chegou a hora".

Muitos dos craques da seleção que acompanharam Messi recentemente na jornada de quebrar a resistência dos grandes títulos, sob o comando do técnico Lionel Scaloni, comentaram a decisão com sentimentos mistos e palavras de orgulho e gratidão ao capitão histórico.

  • Rodrigo De Paul: você é o maior da história

    Rodrigo De Paul, amigo próximo de Messi na seleção da Argentina e no Inter Miami, escreveu em um story no Instagram: "(Obrigado por) seu amor incondicional pelo nosso país, suas lutas internas para nunca desistir, sua força inabalável diante da injustiça sempre, sua liderança e humanidade com cada jogador que chega à concentração para que ele se sinta à vontade, e seus gestos delicados com cada integrante da seleção nacional".

    E acrescentou ao final de sua mensagem: "Obrigado, maior jogador de todos os tempos. Obrigado por nos fazer tão felizes. Você não imagina quantos sorrisos você desenhou. Você é eterno em nossa memória para sempre".

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  • Leandro Paredes: tenho muita sorte por ter jogado ao seu lado

    Leandro Paredes enviou uma mensagem direta ao capitão da seleção, na qual disse pelo Instagram: "Uma notícia, mas está claro que não era bem assim. Obrigado por tudo o que me proporcionou como argentino, como torcedor da seleção, como companheiro e como amigo".

    E continuou: "As palavras faltam quando o assunto é você, o seu legado e a sua grandeza como jogador e, acima de tudo, como ser humano. Sou muito sortudo por ter jogado ao seu lado nesta linda trajetória com a nossa seleção, a sua seleção".

    E concluiu: "Te amo, 'baixinho', desejo a você toda a felicidade sempre! O nosso país ficará eternamente grato a você por todos os momentos inesquecíveis que nos presenteou".


    Nicolás Tagliafico também publicou uma foto em que aparece abraçado com Messi, por meio de um story no Instagram, e se limitou à frase: "Obrigado para sempre".

    Leia também: das comparações duras ao patamar dos grandes: Messi se despede da Argentina sem um final perfeito


  • Os clubes se juntam à caravana dos eliminados

    As mensagens de despedida não se limitaram aos companheiros de Messi, já que os clubes de futebol argentinos reagiram à decisão.

    O River Plate publicou a foto de um torcedor com a camisa número 10 da seleção da Argentina nas arquibancadas do estádio Monumental, em Buenos Aires, exibindo uma mensagem de reconhecimento ao capitão da seleção, na qual escreveu: "Obrigado, capitão". O tradicional clube também publicou diversas fotos de Messi no mesmo estádio, registrando alguns de seus momentos históricos ali.



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