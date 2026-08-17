Em uma única noite, e após uma pesada derrota diante do Arsenal na Supercopa da Inglaterra, o Etihad Stadium parecia se despedir em silêncio de sua era dourada. A derrota por 3 a 0 para o Arsenal na partida da Community Shield não foi apenas um resultado passageiro em um jogo de caráter amistoso, mas o primeiro sinal claro de que o projeto construído ao longo de mais de uma década começava a rachar em suas raízes.

A saída de Txiki Begiristain, diretor esportivo do Manchester City, e do genial técnico espanhol Pep Guardiola, aliada à proximidade da despedida de Rodri, transforma o clube azul de uma máquina de domínio invencível em uma equipe em busca de uma nova identidade em terreno desconhecido.

Hoje, o clube inglês se depara com uma pergunta decisiva que ecoa pelos corredores do futebol inglês: será que o City consegue evitar o destino vivido por seu rival Manchester United após a saída de Sir Alex Ferguson? Ou a saída dos três pilares de uma só vez o obrigará a recomeçar praticamente do zero, em meio à pressão por resultados e à elevação do teto das expectativas? A resposta já não é mais teórica, mas começou a tomar forma dentro de campo.

Qualquer pessoa que assuma o comando do City após os protagonistas que construíram a era dourada — jogadores, direção e comissão técnica — se verá diante de um enorme desafio. Enzo Maresca, que sucedeu Pep Guardiola, percebeu isso rapidamente.

Um técnico competente, que teve sucesso com Leicester City e Chelsea e conquistou títulos, mas que esbarrou na muralha do Arsenal em seu primeiro teste oficial, deixando a equipe com uma derrota estrondosa e a sensação de que os dias difíceis realmente começaram no Etihad Stadium.