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Manchester Cityai

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O "Triângulo das Bermudas" se completa com a saída de Rodri: o City enfrenta o assustador cenário do Manchester United

Especiais e Opinião
P. Guardiola
Rodri
Manchester City
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Arsenal x Manchester City
Arsenal
Supercopa da Inglaterra
E. Maresca
S. Ferguson
Manchester United
Espanha
England
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Itália
Scotland

A queda no primeiro teste de verdade após a era Guardiola

Em uma única noite, e após uma pesada derrota diante do Arsenal na Supercopa da Inglaterra, o Etihad Stadium parecia se despedir em silêncio de sua era dourada. A derrota por 3 a 0 para o Arsenal na partida da Community Shield não foi apenas um resultado passageiro em um jogo de caráter amistoso, mas o primeiro sinal claro de que o projeto construído ao longo de mais de uma década começava a rachar em suas raízes.

A saída de Txiki Begiristain, diretor esportivo do Manchester City, e do genial técnico espanhol Pep Guardiola, aliada à proximidade da despedida de Rodri, transforma o clube azul de uma máquina de domínio invencível em uma equipe em busca de uma nova identidade em terreno desconhecido.

Hoje, o clube inglês se depara com uma pergunta decisiva que ecoa pelos corredores do futebol inglês: será que o City consegue evitar o destino vivido por seu rival Manchester United após a saída de Sir Alex Ferguson? Ou a saída dos três pilares de uma só vez o obrigará a recomeçar praticamente do zero, em meio à pressão por resultados e à elevação do teto das expectativas? A resposta já não é mais teórica, mas começou a tomar forma dentro de campo.

Qualquer pessoa que assuma o comando do City após os protagonistas que construíram a era dourada — jogadores, direção e comissão técnica — se verá diante de um enorme desafio. Enzo Maresca, que sucedeu Pep Guardiola, percebeu isso rapidamente. 

Um técnico competente, que teve sucesso com Leicester City e Chelsea e conquistou títulos, mas que esbarrou na muralha do Arsenal em seu primeiro teste oficial, deixando a equipe com uma derrota estrondosa e a sensação de que os dias difíceis realmente começaram no Etihad Stadium.

  • As quedas dos pilares que construíram a lenda mudam a direção

    Apesar da estabilidade na diretoria e da permanência de Ferran Soriano em seu cargo como o cérebro financeiro e operacional, o Manchester City perdeu o primeiro pilar que o transformou em um clube lendário em menos de um ano. Txiki Begiristain, o melhor diretor esportivo da era moderna, que decidiu deixar o cargo discretamente há mais de um ano.

    Begiristain ajudou no processo de transição e aconselhou seu sucessor, Hugo Viana, nos primeiros meses, mas a diferença ficou clara com o passar do tempo. Foi o homem que trouxe Haaland por 60 milhões e Rodri por 70 milhões, e construiu um time de altíssimo custo compensado por vendas inteligentes. Já Viana e Foss ultrapassaram os 130 milhões em apenas duas contratações neste verão.

    Essa mudança na estratégia de contratações não é um detalhe administrativo, mas um indício de que a visão de longo prazo que construiu o City começou a mudar, exatamente como aconteceu com o Manchester United após a saída de Sir Alex Ferguson.

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  • Pep Guardiola: a lenda insubstituível

    Guardiola é o segundo pilar a cair da estrutura do City. Além de sua genialidade tática e de sua capacidade de conquistar sucessos repetidos, ele desfrutava de uma influência absoluta dentro do clube.

    Pep era "intocável", vencesse ou perdesse, uma condição que nenhum outro treinador – incluindo Maresca – consegue alcançar.

    A diferença entre alguém que se sabe eterno e o restante dos treinadores reflete-se diretamente nos resultados e no desempenho. Quando Guardiola for embora, não sai com ele apenas o estilo, mas também a sensação de certeza e o domínio psicológico que ele impôs sobre os adversários durante anos.

    Esse vazio também se assemelha, em grande medida, ao que o Manchester United viveu após Ferguson, quando as experiências no comando técnico se sucederam sem que o clube recuperasse sua antiga imponência por longos anos.

  • Rodri: a coluna vertebral cujo desfalque ameaça derrubar o City

    O terceiro e mais importante pilar, Rodri, está prestes a deixar o clube. Poucos são os meio-campistas que tiveram a capacidade de elevar uma equipe inteira de um nível a outro, mas com Rodri o City era uma equipe campeã, e sem ele era uma equipe completamente diferente.

    Durante seu período de lesão anterior, ficou evidente uma clara fragilidade no meio-campo, e mostrou-se que a equipe sentia falta do equilíbrio e da disciplina que o capitão espanhol proporcionava. Por isso, sua iminente saída parece um golpe duro, difícil de compensar no curto prazo.

    A história do futebol está repleta de exemplos de clubes que perderam seu jogador central e viram seus níveis desmoronar, e o City não é uma possível exceção nessa equação.

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  • O Manchester City vai começar um projeto do zero?

    A resposta não é simples. Por um lado, o clube ainda dispõe de recursos financeiros imensos, infraestrutura moderna e uma propriedade estável. Mas, por outro lado, a perda dos três cérebros que construíram o projeto significa que a equipe entra em uma verdadeira fase de refundação.

    Maresca enfrenta a missão de construir uma nova identidade em meio à pressão por resultados imediatos, algo que ainda não foi posto à prova em um clube do porte do City. A derrota para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra não é um parâmetro definitivo, mas revelou uma carência de equilíbrio e solidez que foram a marca da equipe nos últimos anos.

    Se os resultados decepcionantes persistirem no início da temporada, o clube pode se ver obrigado a promover uma reconstrução quase completa, exatamente como aconteceu com o United após o fim da era Ferguson.

  • O fantasma do Manchester United paira no horizonte

    O que aconteceu com o Manchester United após 2013 é considerado uma lição dura para qualquer clube que perde seus pilares fundamentais de uma só vez. Anos de instabilidade administrativa, técnica e de gastos enormes sem retorno real. O City tem atualmente a chance de evitar o mesmo cenário, graças à continuidade da propriedade e ao planejamento financeiro.

    Mas o primeiro sinal veio ontem, e o receio de repetir a experiência tornou-se legítimo. O time que teve Txiki, Pep e Rodri como base de seu sucesso talvez não se repita com a mesma força novamente.

    Os próximos meses vão determinar se o Manchester City será capaz de superar esta fase com o mínimo de perdas, ou se entrará em um longo túnel de reconstrução semelhante ao que seu eterno rival viveu durante anos.