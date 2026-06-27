O treinador de goleiros de Gana ao Koora: “Essa foi a única tática que usamos contra o Ken... e a discussão com Bellingham foi algo normal”

O americano Dan Gaspar, treinador de goleiros da seleção de Gana, revelou ao Koora a verdade sobre as notícias que alegavam o uso de magia negra contra Harry Kane, atacante da Inglaterra, para impedi-lo de jogar durante a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, além de esclarecer o que aconteceu na jogada de Jude Bellingham que gerou polêmica na mesma partida.

A seleção de Gana conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história, antes mesmo de enfrentar a Croácia na madrugada de amanhã, domingo, após apresentar um desempenho excepcional contra o Panamá e a Inglaterra.

A seleção das “Estrelas Negras” ocupa o segundo lugar no último grupo, com 4 pontos, conquistados com a vitória por 1 a 0 sobre o Panamá e um valioso empate em 0 a 0 com a Inglaterra, garantindo sua classificação, no mínimo, entre os melhores terceiros, mesmo que venha a perder para a Croácia.

A equipe do técnico Carlos Queiroz chamou a atenção pela solidez defensiva que demonstrou nas duas partidas, especialmente contra a Inglaterra, ao impedir que os astros das Três Estrelas, que brilharam contra a Croácia, criassem perigo na área da equipe.

A seleção ganesa é uma das quatro únicas seleções na edição atual que ainda não sofreu nenhum gol até o momento, ao lado do México, da Espanha e da Argentina.

A seleção de Gana tornou-se apenas a quarta seleção africana na história a manter o gol invicto nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo.