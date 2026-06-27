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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O treinador de goleiros de Gana ao Koora: “Essa foi a única tática que usamos contra o Ken... e a discussão com Bellingham foi algo normal”

Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
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Croácia x Gana
Croácia
H. Kane
J. Bellingham
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EUA
Croácia

Dan Gaspar revela detalhes interessantes sobre o confronto contra a Inglaterra na Copa do Mundo

O americano Dan Gaspar, treinador de goleiros da seleção de Gana, revelou ao Kooraa verdade sobre as notícias que alegavam o uso de magia negra contra Harry Kane, atacante da Inglaterra, para impedi-lo de jogar durante a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, além de esclarecer o que aconteceu na jogada de Jude Bellingham que gerou polêmica na mesma partida.

A seleção de Gana conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história, antes mesmo de enfrentar a Croácia na madrugada de amanhã, domingo, após apresentar um desempenho excepcional contra o Panamá e a Inglaterra.

A seleção das “Estrelas Negras” ocupa o segundo lugar no último grupo, com 4 pontos, conquistados com a vitória por 1 a 0 sobre o Panamá e um valioso empate em 0 a 0 com a Inglaterra, garantindo sua classificação, no mínimo, entre os melhores terceiros, mesmo que venha a perder para a Croácia.

A equipe do técnico Carlos Queiroz chamou a atenção pela solidez defensiva que demonstrou nas duas partidas, especialmente contra a Inglaterra, ao impedir que os astros das Três Estrelas, que brilharam contra a Croácia, criassem perigo na área da equipe.

A seleção ganesa é uma das quatro únicas seleções na edição atual que ainda não sofreu nenhum gol até o momento, ao lado do México, da Espanha e da Argentina.

A seleção de Gana tornou-se apenas a quarta seleção africana na história a manter o gol invicto nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Parar Harry Kane com magia?

    O feiticeiro ganês Nana Kwaku Bonsam gerou polêmica ao anunciar que teria como alvo Harry Kane, para impedi-lo de marcar gols contra as “Black Stars”, depois que este brilhou com dois gols contra a Croácia.

    O feiticeiro ganês alegou ter controlado Kane durante a partida, antes de anunciar que iria “libertá-lo” após o término do jogo.

    Em um vídeo que circulou pela internet, ele disse: “Sou o mais poderoso feiticeiro espiritual do mundo. Vou libertar Harry Kane agora para que ele possa marcar gols na próxima partida da Inglaterra”.

    No entanto, Dan Gaspar, treinador de goleiros da seleção ganesa, declarou ao Kooora: “Tenho grande respeito pela cultura e pelas tradições de Gana, mas nossa preparação se baseou no trabalho árduo. Manter nossa rede invicta foi resultado de uma defesa organizada, disciplina tática e grande comprometimento dos jogadores, além do desempenho excepcional dos goleiros”.

    Ele acrescentou: “Harry Kane continua sendo um dos melhores atacantes do mundo, e o que nossos jogadores conquistaram foi graças ao que demonstraram dentro de campo. Essas histórias podem ter feito muitos sorrirem, mas dentro do nosso campo de treinamento, a única ‘magia’ em que acreditamos é a boa preparação, o trabalho em equipe e o comprometimento”.

    E o treinador de goleiros, que também possui nacionalidade portuguesa, concluiu: “Com certeza, agradecemos todas as formas de apoio que recebemos... mesmo que venham do mago ganês”.

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    Qual é o segredo para manter as janelas limpas?

    Sobre o segredo do desempenho impressionante do goleiro Benjamin Asarela, de 33 anos, Jarspar — que foi nomeado junto com Kiroch poucos meses antes do início da Copa do Mundo — disse: “Não há um segredo específico; é fruto de um trabalho coletivo”.

    E acrescentou: “Os primeiros a quem nossos goleiros dão o crédito são os dez jogadores que estão à frente deles. A defesa é uma responsabilidade coletiva que começa com a pressão sobre os atacantes, passa pela organização do meio-campo e chega até a disciplina da zaga. Todos tiveram um papel na manutenção do gol invicto”.

    O experiente técnico continuou: “Do ponto de vista do treinamento dos goleiros, nos concentramos em dois aspectos mais do que em qualquer outro: o aspecto mental e o tático. No plano técnico, os goleiros chegaram à Copa do Mundo com grande experiência e potencial. Quanto a mim, meu papel consiste em ajudá-los a manter a calma mental, a se recuperar rapidamente após cada jogada e a tomar a decisão tática correta em benefício da equipe”.

    E continuou: “Nesse nível, as partidas costumam ser decididas por apenas uma ou duas jogadas; por isso, o goleiro precisa estar mentalmente presente a cada momento”.

    Jaspar completou: “Nosso objetivo não é apenas defender jogadas espetaculares, mas tomar a decisão certa no momento certo, organizar a linha defensiva e transmitir confiança ao restante da equipe. Tudo se resume à clareza mental e à disciplina tática”.

    Ele concluiu suas declarações sobre o assunto dizendo: “É a mão que defende a bola, mas é a mente que faz o goleiro”.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Insultos de Bellingham?

    A partida entre Inglaterra e Gana foi marcada por um incidente lamentável, depois que Bellingham se envolveu em uma discussão com um membro da comissão técnica da seleção africana no final do primeiro tempo da partida.

    Segundo o jornal britânico “The Sun”, Bellingham e o técnico trocaram xingamentos e palavras agressivas, enquanto o técnico Carlos Queiroz interveio para responder.

    Gaspar comentou: “O futebol é um esporte cheio de emoções, especialmente em um torneio do porte da Copa do Mundo”.

    Ele relatou o que aconteceu, dizendo: “A partida teve uma entrada tardia em uma jogada, o que aumentou a tensão, e alguns jogadores das duas equipes trocaram palavras enquanto se dirigiam ao túnel que leva aos vestiários. Coisas assim acontecem em partidas muito disputadas”.

    Ele acrescentou, em declarações ao Koora: “Do nosso ponto de vista, a situação foi resolvida rapidamente, e todos se concentraram, depois disso, em disputar o segundo tempo. Temos grande respeito por Jude Bellingham. Ele é um jogador fantástico e um adversário feroz. Da mesma forma, os membros da nossa comissão técnica e nossos jogadores têm a mesma paixão e total comprometimento em representar Gana da melhor maneira possível”.

    Gaspar encerrou suas declarações dizendo: “Assim que a partida foi retomada, as duas equipes voltaram a se concentrar no futebol, como sempre deve ser. Além disso, prevaleceu o respeito mútuo entre todos após o término da partida”.

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