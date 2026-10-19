“O treinador dá orientações, mas...”: Gleison Bremer responde a perguntas sobre Luciano Spalletti em meio ao colapso da Juventus

A Juventus sofreu uma decepcionante derrota por 3 a 0 para a Lazio no Allianz Stadium e se desorganizou após sofrer o primeiro gol, aos 37 minutos. Apesar de criar chances no início com Alajbegovic e Nick Woltemade, a equipe da casa não conseguiu reagir depois que Oliver Provstgaard colocou os visitantes em vantagem de cabeça.

A Lazio aproveitou a frustração da Juventus no segundo tempo e ampliou com gols de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru.

Com a derrota, o técnico suspenso Luciano Spalletti assistiu impotente das arquibancadas enquanto sua equipe perdia a compostura.