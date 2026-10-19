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imago-sport-1084752958.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Traduzido por

“O treinador dá orientações, mas...”: Gleison Bremer responde a perguntas sobre Luciano Spalletti em meio ao colapso da Juventus

Juventus
G. Bremer
Juventus x Lazio
Lazio
Campeonato Italiano

Gleison Bremer afirmou que os jogadores da Juventus devem assumir toda a responsabilidade em campo após a derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio. Ao responder a perguntas sobre os métodos do técnico suspenso Luciano Spalletti, Bremer pediu aos companheiros que transformem as orientações táticas em atuações vitoriosas.

  • Juventus desmorona após a Lazio abrir o placar

    A Juventus sofreu uma decepcionante derrota por 3 a 0 para a Lazio no Allianz Stadium e se desorganizou após sofrer o primeiro gol, aos 37 minutos. Apesar de criar chances no início com Alajbegovic e Nick Woltemade, a equipe da casa não conseguiu reagir depois que Oliver Provstgaard colocou os visitantes em vantagem de cabeça.

    A Lazio aproveitou a frustração da Juventus no segundo tempo e ampliou com gols de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru.

    Com a derrota, o técnico suspenso Luciano Spalletti assistiu impotente das arquibancadas enquanto sua equipe perdia a compostura.

  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Bremer defende Spalletti e cobra responsabilidade dos jogadores

    Questionado pela imprensa se os métodos de trabalho de Spalletti precisam mudar, Bremer afirmou que a responsabilidade é dos jogadores. “É verdade que o treinador dá orientações, mas somos nós que precisamos colocá-las em prática em campo”, ressaltou Bremer.

    “Tivemos chances e jogamos bem até o gol deles. Por isso, o fato de terem marcado na primeira oportunidade nos causou muita frustração.”

    “Isso é algo que precisamos resolver imediatamente”, disse Bremer à Sky Sport Italia.

  • Gol logo no início causa frustração em todo o time da Juventus

    Bremer admitiu que a eficiência da Lazio nas finalizações abalou a confiança do elenco e fez a disciplina tática se perder. “Temos que analisar nossos erros e voltar imediatamente ao caminho certo, porque não há tempo para mais nada”, afirmou Bremer.

    “Tento ajudar, converso com eles... Podemos incentivá-los até certo ponto, mas é só isso.”

    “Alguns têm mais personalidade do que outros”, observou ao falar da dificuldade do elenco para lidar com momentos de adversidade.

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  • imago-sport-1084739198.jpgBSR Agency

    Juventus volta as atenções para uma reação imediata

    Caindo na tabela da Serie A e oito pontos atrás do líder, a Juventus precisa fazer uma autocrítica com urgência.

    Spalletti e sua comissão técnica vão avaliar o desempenho dos jogadores antes dos próximos compromissos pelo campeonato.

    A Lazio busca recuperar a força mental e a regularidade antes de sua próxima partida pelo campeonato nacional.

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