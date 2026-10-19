Jonathan Moscrop
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“O treinador dá orientações, mas...”: Gleison Bremer responde a perguntas sobre Luciano Spalletti em meio ao colapso da Juventus
Juventus desmorona após a Lazio abrir o placar
A Juventus sofreu uma decepcionante derrota por 3 a 0 para a Lazio no Allianz Stadium e se desorganizou após sofrer o primeiro gol, aos 37 minutos. Apesar de criar chances no início com Alajbegovic e Nick Woltemade, a equipe da casa não conseguiu reagir depois que Oliver Provstgaard colocou os visitantes em vantagem de cabeça.
A Lazio aproveitou a frustração da Juventus no segundo tempo e ampliou com gols de Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru.
Com a derrota, o técnico suspenso Luciano Spalletti assistiu impotente das arquibancadas enquanto sua equipe perdia a compostura.
- Getty Images Sport
Bremer defende Spalletti e cobra responsabilidade dos jogadores
Questionado pela imprensa se os métodos de trabalho de Spalletti precisam mudar, Bremer afirmou que a responsabilidade é dos jogadores. “É verdade que o treinador dá orientações, mas somos nós que precisamos colocá-las em prática em campo”, ressaltou Bremer.
“Tivemos chances e jogamos bem até o gol deles. Por isso, o fato de terem marcado na primeira oportunidade nos causou muita frustração.”
“Isso é algo que precisamos resolver imediatamente”, disse Bremer à Sky Sport Italia.
Gol logo no início causa frustração em todo o time da Juventus
Bremer admitiu que a eficiência da Lazio nas finalizações abalou a confiança do elenco e fez a disciplina tática se perder. “Temos que analisar nossos erros e voltar imediatamente ao caminho certo, porque não há tempo para mais nada”, afirmou Bremer.
“Tento ajudar, converso com eles... Podemos incentivá-los até certo ponto, mas é só isso.”
“Alguns têm mais personalidade do que outros”, observou ao falar da dificuldade do elenco para lidar com momentos de adversidade.
- BSR Agency
Juventus volta as atenções para uma reação imediata
Caindo na tabela da Serie A e oito pontos atrás do líder, a Juventus precisa fazer uma autocrítica com urgência.
Spalletti e sua comissão técnica vão avaliar o desempenho dos jogadores antes dos próximos compromissos pelo campeonato.
A Lazio busca recuperar a força mental e a regularidade antes de sua próxima partida pelo campeonato nacional.
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