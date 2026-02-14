(C)Getty Images
O tratamento brutal de Roberto De Zerbi ao ex-astro do Marselha revelado após a saída acirrada do italiano
Tensão no vestiário do Marselha
A passagem de De Zerbi pelo Marselha não foi tranquila e um momento em particular envolvendo Murillo tornou-se símbolo da deterioração das relações nos bastidores.
Durante uma sessão de análise de vídeo pós-jogo, o técnico italiano destacou o jogador da seleção do Panamá na frente do elenco e questionou diretamente seu desempenho e mentalidade. De acordo com relatos vindos do vestiário, De Zerbi informou sem rodeios ao zagueiro que ele não fazia parte de seus planos para o futuro.
Murillo teria ficado chocado com a conversa, que ocorreu na frente dos companheiros de equipe, e não em particular. O incidente causou um impacto imediato dentro do time e rapidamente se tornou assunto entre os jogadores, que já estavam tendo dificuldades para se adaptar à abordagem extremamente exigente do técnico.
O estilo de treinamento de De Zerbi sempre foi intenso, mas no Marselha tornou-se cada vez mais conflituoso à medida que os resultados oscilavam. Os treinos eram descritos como implacáveis e as reuniões com vídeos particularmente minuciosas, com jogadores frequentemente repreendidos por erros de posicionamento ou lapsos de concentração.
Para Murillo, a natureza pública da crítica foi a questão principal. O zagueiro era um jogador regular na rotação e acreditava estar cumprindo as instruções táticas do seu chefe, o que tornou a declaração sobre o seu futuro ainda mais chocante. A partir desse momento, as relações entre o técnico e o elenco começaram a se deteriorar visivelmente.
O confronto com Murillo é um sinal do que está por vir
A situação de Murillo expôs um problema mais amplo no clube. De Zerbi estava frustrado com o que considerava uma falta de disciplina tática e competitividade em todo o grupo.
O técnico enfatizou repetidamente que suas equipes exigem concentração absoluta na construção das jogadas e no posicionamento defensivo. Qualquer desvio da estrutura, principalmente por parte dos defensores, prejudicava todo o sistema. Murillo, um zagueiro agressivo e atlético, às vezes priorizava os duelos em detrimento da estrutura posicional — algo que De Zerbi considerava inaceitável.
Os jogadores começaram a sentir que as exigências estavam passando de rigorosas para pessoais. Os resultados irregulares do Marselha aumentaram a pressão e vários membros do elenco teriam sentido que a confiança estava sendo minada, em vez de construída.
De Zerbi reforça sua abordagem
Em vez de suavizar sua postura, De Zerbi afirmou que seus padrões deveriam permanecer intransigentes. O ex-técnico do Brighton sempre defendeu seus métodos como necessários para o futebol de elite.
Anteriormente, ele explicou sua filosofia dizendo: “Quero jogadores com fome. Talento não é suficiente. Se você perder a concentração por um segundo, toda a estrutura desmorona”.
Em discussões internas, ele teria reiterado que reputação ou status não protegeriam ninguém de críticas.
No entanto, a resposta do elenco foi mista. Alguns jogadores apreciaram a clareza, mas outros se sentiram expostos e desmoralizados. As repetidas críticas públicas criaram um ambiente desconfortável, especialmente durante uma série de derrotas pesadas que amplificaram o escrutínio dos torcedores e da mídia.
A vida longe de Marselha
A saída de De Zerbi ocorreu logo após as tensões internas se tornarem impossíveis de ignorar. Os resultados haviam piorado e o ambiente no clube era descrito como fragmentado, com o episódio de Murillo frequentemente citado como o momento em que as relações realmente se deterioraram.
O próprio zagueiro manteve-se profissional e continuou treinando, mas o episódio deixou uma impressão duradoura entre os companheiros de equipe. Tornou-se um símbolo da desconexão entre as expectativas do técnico e a experiência dos jogadores sob sua liderança.
No final, o Marselha optou pela mudança, pondo um fim abrupto a uma gestão que tinha começado de forma tão positiva. A reputação tática de De Zerbi permanece intacta, mas a sua passagem pelo sul de França é agora lembrada tanto pelo confronto como pela inovação no treino.
Murillo, por sua vez, continuou sua carreira longe dos holofotes no Besiktas.
