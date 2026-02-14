A passagem de De Zerbi pelo Marselha não foi tranquila e um momento em particular envolvendo Murillo tornou-se símbolo da deterioração das relações nos bastidores.

Durante uma sessão de análise de vídeo pós-jogo, o técnico italiano destacou o jogador da seleção do Panamá na frente do elenco e questionou diretamente seu desempenho e mentalidade. De acordo com relatos vindos do vestiário, De Zerbi informou sem rodeios ao zagueiro que ele não fazia parte de seus planos para o futuro.

Murillo teria ficado chocado com a conversa, que ocorreu na frente dos companheiros de equipe, e não em particular. O incidente causou um impacto imediato dentro do time e rapidamente se tornou assunto entre os jogadores, que já estavam tendo dificuldades para se adaptar à abordagem extremamente exigente do técnico.

O estilo de treinamento de De Zerbi sempre foi intenso, mas no Marselha tornou-se cada vez mais conflituoso à medida que os resultados oscilavam. Os treinos eram descritos como implacáveis e as reuniões com vídeos particularmente minuciosas, com jogadores frequentemente repreendidos por erros de posicionamento ou lapsos de concentração.

Para Murillo, a natureza pública da crítica foi a questão principal. O zagueiro era um jogador regular na rotação e acreditava estar cumprindo as instruções táticas do seu chefe, o que tornou a declaração sobre o seu futuro ainda mais chocante. A partir desse momento, as relações entre o técnico e o elenco começaram a se deteriorar visivelmente.