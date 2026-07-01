O BVB planeja reforçar significativamente suas laterais e, segundo informações da Sport Bild, já “consultou o TSG Hoffenheim sobre as condições de transferência de Bazoumana Toure”.
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O Transferhammer estaria em busca de um sucessor para Adeyemi? O BVB teria se interessado por uma estrela em ascensão da Bundesliga
Toure, que foi eliminado na terça-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo com a Costa do Marfim contra a Noruega (1 a 2), foi uma das revelações da última temporada da Bundesliga. Em 30 partidas, o jogador de 20 anos marcou cinco gols e deu doze assistências.
O veloz ponta já teria chegado a um acordo com o Hoffenheim para deixar o clube por uma quantia de 40 milhões de euros. No entanto, ainda não está claro se o BVB teria as melhores cartas nessa disputa, já que há concorrência internacional à vista.
Da Inglaterra, o Liverpool também teria Touré na mira e acredita que o jogador canhoto possa assumir o papel de sucessor da lenda do clube, Mohamed Salah, que deixará os Reds após nove anos. No entanto, segundo as últimas informações, o Atlético de Madrid está na pole position.
Graças ao seu novo acionista majoritário (Apollo Sports Capital), o time espanhol de ponta está em uma grande onda de contratações e, na terça-feira, já conquistou mais uma estrela da Bundesliga: Alejandro Grimaldo. O lateral-esquerdo, conhecido por seu faro de gol, muda do Bayer Leverkusen para o clube que já foi 11 vezes campeão espanhol por uma taxa de transferência de 25 milhões de euros.
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"A milhões de distância": acordo com Adeyemi ainda está longe
Toure, que pode atuar nas duas laterais do campo, seria, por sua vez, o sucessor de Karim Adeyemi no BVB. O futuro do jogador de 24 anos ainda é incerto. O Borussia corre o risco de perder o atacante sem custo de transferência no verão de 2027.
A renovação do contrato está se mostrando complicada no momento, já que, na visão dos dirigentes do Dortmund, seu agente, Jorge Mendes, teria apresentado exigências excessivas. Segundo a Sport Bild, as partes estão atualmente “a milhões de distância” em relação ao salário e ao bônus de assinatura. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas estaria exigindo mais de dez milhões. Já teria havido “desentendimentos” nas negociações.
Por isso, a equipe de Adeyemi estaria pressionando por uma saída neste verão. No entanto, até o momento, nenhum outro clube se dispôs a atender às exigências de Adeyemi e Mendes. Recentemente, o ex-jogador do Salzburg foi associado a uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita.
Na última temporada, Adeyemi esteve longe de ser titular sob o comando do técnico Niko Kovac. Embora tenha disputado 28 partidas no campeonato, ele jogou, em média, apenas 42 minutos por jogo. No ano civil de 2026, ele marcou apenas quatro gols no total entre a Bundesliga e a Liga dos Campeões.
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O BVB precisa de paciência: será que Sancho vai ser uma barganha de última hora?
Provavelmente, os dirigentes do Borussia precisarão de muita paciência não apenas no caso de Adeyemi, mas também se decidirem fazer uma proposta concreta por Jadon Sancho. Depois que uma nova tentativa de trazer de volta o inglês havia ganhado força por um tempo, os rumores sobre a contratação do jogador de 26 anos foram diminuindo cada vez mais.
O diretor esportivo Ole Book já assistiu a várias partidas do ponta, mas até o momento não houve nenhuma investida concreta. O contrato de Sancho com o Manchester United expirou no final de junho e ele deixará os Red Devils.
De acordo com a revista “Sport Bild”, o plano do BVB é entrar na disputa apenas no final da janela de transferências. A esperança é que Sancho, que atualmente ainda aguarda uma oferta lucrativa, possa ser contratado como uma barganha de última hora. Recentemente, o jogador destro ganhava 15 milhões de euros por ano.
Sancho teve sua melhor fase durante sua primeira passagem por Dortmund, de 2017 a 2021. Em seguida, o Manchester United pagou 85 milhões de euros pelo ponta. Na Inglaterra, porém, ele raramente conseguiu manter o mesmo desempenho que tinha na Bundesliga, marcando apenas doze gols e dando seis assistências em 85 partidas. Ele foi emprestado ao BVB, ao Chelsea e ao Aston Villa. Pelo time campeão da Liga Europa, marcou apenas um gol em 39 partidas oficiais.