Toure, que foi eliminado na terça-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo com a Costa do Marfim contra a Noruega (1 a 2), foi uma das revelações da última temporada da Bundesliga. Em 30 partidas, o jogador de 20 anos marcou cinco gols e deu doze assistências.

O veloz ponta já teria chegado a um acordo com o Hoffenheim para deixar o clube por uma quantia de 40 milhões de euros. No entanto, ainda não está claro se o BVB teria as melhores cartas nessa disputa, já que há concorrência internacional à vista.

Da Inglaterra, o Liverpool também teria Touré na mira e acredita que o jogador canhoto possa assumir o papel de sucessor da lenda do clube, Mohamed Salah, que deixará os Reds após nove anos. No entanto, segundo as últimas informações, o Atlético de Madrid está na pole position.

Graças ao seu novo acionista majoritário (Apollo Sports Capital), o time espanhol de ponta está em uma grande onda de contratações e, na terça-feira, já conquistou mais uma estrela da Bundesliga: Alejandro Grimaldo. O lateral-esquerdo, conhecido por seu faro de gol, muda do Bayer Leverkusen para o clube que já foi 11 vezes campeão espanhol por uma taxa de transferência de 25 milhões de euros.