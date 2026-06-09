O trabalho árduo nunca para! Alisha Lehmann vai à academia durante férias ensolaradas com o namorado Montel McKenzie - enquanto a estrela suíça deixa para trás as preocupações com o rebaixamento na WSL

Apesar do fracasso coletivo de seu clube, Lehmann teve uma temporada estranhamente bem-sucedida em nível pessoal. A atacante chegou ao time de Midlands em janeiro, mas disputou apenas nove partidas, sendo cinco como titular, ao longo de toda a temporada. Jogando apenas 502 minutos, ela viu a equipe perder todos os jogos em que atuou. No entanto, aproveitando uma enorme base global de fãs com mais de 15 milhões de seguidores, ela surpreendentemente conquistou os prêmios de Jogadora da Temporada Eleita pelos Fãs e Gol da Temporada. Seu único gol contra o ex-clube Aston Villa lhe rendeu o último prêmio, destacando a enorme influência que sua popularidade fora de campo exerce, mesmo quando suas contribuições em campo pelos Foxes foram severamente limitadas por problemas físicos.