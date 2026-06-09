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O trabalho árduo nunca para! Alisha Lehmann vai à academia durante férias ensolaradas com o namorado Montel McKenzie - enquanto a estrela suíça deixa para trás as preocupações com o rebaixamento na WSL
Férias na Jamaica e sessões de academia
Compartilhando novidades com seus inúmeros seguidores, Lehmann postou uma selfie no espelho em seu Instagram Stories ao lado do namorado, Montel McKenzie, antes de revelar o destino tropical da viagem. Posando em frente a um letreiro gigante em uma praia pitoresca, ela confirmou que o casal está curtindo férias ensolaradas na Jamaica. Os dois apareciam em ótima forma, provando que suas rotinas de exercícios não param nem mesmo durante uma escapada relaxante. Para Lehmann, as férias na Jamaica servem como uma pausa mental muito necessária após um final desastroso da temporada nacional. O Leicester City foi recentemente rebaixado da Superliga Feminina após uma derrota devastadora nos pênaltis para o Charlton Athletic. A estrela suíça está claramente focada em sua recuperação física.
Sorte contrastante em campo
Enquanto Lehmann tenta superar o gosto amargo do rebaixamento, seu parceiro ainda está na euforia de uma vitória espetacular. McKenzie conquistou recentemente o cobiçado troféu da Baller League UK na O2 Arena, onde sua equipe garantiu uma emocionante vitória por 5 a 2 sobre o NDL FC. O casal trocou um beijo apaixonado em campo para comemorar essa conquista monumental, demonstrando o forte vínculo que os une. Refletindo sobre o relacionamento, McKenzie já havia dito ao Daily Mail como a presença dela o motiva: “Naturalmente, isso te dá aquele empurrãozinho, como se um familiar ou amigo estivesse assistindo.” Essa dinâmica de apoio se traduz claramente nas sessões de treino jamaicanas que eles compartilham, enquanto se incentivam mutuamente a manter a forma física.
Prêmios individuais em meio às dificuldades da equipe
Apesar do fracasso coletivo de seu clube, Lehmann teve uma temporada estranhamente bem-sucedida em nível pessoal. A atacante chegou ao time de Midlands em janeiro, mas disputou apenas nove partidas, sendo cinco como titular, ao longo de toda a temporada. Jogando apenas 502 minutos, ela viu a equipe perder todos os jogos em que atuou. No entanto, aproveitando uma enorme base global de fãs com mais de 15 milhões de seguidores, ela surpreendentemente conquistou os prêmios de Jogadora da Temporada Eleita pelos Fãs e Gol da Temporada. Seu único gol contra o ex-clube Aston Villa lhe rendeu o último prêmio, destacando a enorme influência que sua popularidade fora de campo exerce, mesmo quando suas contribuições em campo pelos Foxes foram severamente limitadas por problemas físicos.
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Grandes decisões aguardam o atacante
Olhando para o futuro, Lehmann enfrenta um enorme projeto de reconstrução e um grave dilema em relação à sua carreira profissional. A ícone mundial precisa decidir em breve se permanece no Leicester para lutar pelo acesso da segunda divisão ou se busca uma transferência para outro clube. Por enquanto, passar uns dias agradáveis na Jamaica é a distração perfeita antes de tomar decisões cruciais.