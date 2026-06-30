O Tottenham venceu o Manchester United na disputa por Mateus Fernandes, por 85 milhões de libras! Os Spurs conquistam o meio-campista do West Ham, enquanto os Red Devils ficam frustrados

De acordo com a Sky Sports, o Tottenham está prestes a concretizar uma contratação sensacional de Fernandes, após chegar a um acordo com o West Ham sobre o valor de 85 milhões de libras. Espera-se que o meio-campista português de 21 anos passe por exames médicos em breve, enquanto o Spurs busca finalizar a documentação do que seria uma contratação histórica para o clube.

O negócio representa uma importante demonstração de intenções da diretoria do Tottenham, que continua a reformular o elenco sob o comando de Roberto De Zerbi.

Esse valor astronômico fará com que Fernandes se torne a contratação mais cara da história do Tottenham. O valor supera com folga o recorde anterior do clube, que era a contratação de Dominic Solanke, do Bournemouth, por65 milhões de libras, em agosto de 2024.



