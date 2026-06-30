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West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Tottenham venceu o Manchester United na disputa por Mateus Fernandes, por 85 milhões de libras! Os Spurs conquistam o meio-campista do West Ham, enquanto os Red Devils ficam frustrados

M. Fernandes
Tottenham
Mercado da bola
Manchester United
Premier League

O Tottenham Hotspur chegou a um acordo para contratar Mateus Fernandes, estrela do West Ham United, em uma transação no valor impressionante de 85 milhões de libras (113 milhões de dólares). O clube do norte de Londres agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens talentos mais cobiçados da Premier League, encerrando de fato uma disputa acirrada pela contratação com o Manchester United.

  • O Spurs bate o recorde de transferência com a contratação de Fernandes

    De acordo com a Sky Sports, o Tottenham está prestes a concretizar uma contratação sensacional de Fernandes, após chegar a um acordo com o West Ham sobre o valor de 85 milhões de libras. Espera-se que o meio-campista português de 21 anos passe por exames médicos em breve, enquanto o Spurs busca finalizar a documentação do que seria uma contratação histórica para o clube.

    O negócio representa uma importante demonstração de intenções da diretoria do Tottenham, que continua a reformular o elenco sob o comando de Roberto De Zerbi.

    Esse valor astronômico fará com que Fernandes se torne a contratação mais cara da história do Tottenham. O valor supera com folga o recorde anterior do clube, que era a contratação de Dominic Solanke, do Bournemouth, por65 milhões de libras, em agosto de 2024.


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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Manchester United perde seu principal alvo

    Enquanto o Tottenham comemora uma grande vitória no mercado de transferências, a notícia representa um duro golpe para o Manchester United. Os Red Devils estavam fortemente envolvidos na busca pelo meio-campista, com Michael Carrick identificando-o como o perfil ideal para rejuvenescer um meio-campo que recentemente perdeu o veterano Casemiro. No entanto, a hesitação do United em aceitar a avaliação inflexível do West Ham acabou permitindo que seus rivais levassem vantagem nas negociações.

    Os dirigentes do Old Trafford teriam se mostrado cautelosos em se envolver em uma “exaustiva guerra de lances” e mantiveram-se firmes em relação à sua própria avaliação interna do jogador. Apesar de manterem um diálogo contínuo desde maio, o United não estava convencido do total comprometimento do jogador com o projeto e não estava disposto a pagar a mais.

  • A ascensão de um grande clube da Premier League

    Fernandes teve uma ascensão rápida, consolidando-se como um dos meio-campistas mais versáteis e eficazes da primeira divisão inglesa. Seus dados da última temporada destacam um jogador com um ritmo de trabalho incrível, aparecendo consistentemente entre os 10 melhores meio-campistas da Premier League em distância percorrida. Aqueles que já trabalharam com ele, como Simon Rusk, do Southampton, não se surpreendem com sua evolução para se tornar uma força física.

    “Não é nenhuma surpresa que suas estatísticas de desarmes sejam muito altas”, disse Rusk à Sky Sports. “Tanto conversando com ele quanto observando-o, eu percebia que isso seria uma característica do seu jogo — e um ponto forte.”

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A tarefa de reconstrução de Carrick continua

    O fracasso na contratação de Fernandes deixa o Manchester United com uma lacuna significativa a ser preenchida à medida que a janela de transferências avança. Michael Carrick já havia destacado a importância deste verão para o rumo do clube a longo prazo. Ao falar sobre a reformulação do elenco em maio, Carrick observou: “Obviamente, há trabalho a ser feito. Sei que é bastante óbvio: alguns jogadores estão saindo, então há um pouco de trabalho a ser feito. Isso não é mais importante do que o último, mas é o que temos pela frente como clube de futebol e precisamos tentar aproveitar ao máximo.”

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