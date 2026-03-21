O Tottenham vai “receber” Evangelos Marinakis, apesar da ameaça judicial do proprietário do Nottingham Forest contra o clube

A saga chegou ao fim no verão passado, quando Gibbs-White assinou um novo contrato de três anos no City Ground, levando Marinakis a se gabar de que “no fim das contas, nós sempre vencemos”. Embora Daniel Levy estivesse no comando como presidente do Tottenham durante aquelas negociações conturbadas, a gestão cotidiana do Spurs passou, desde então, para a família Lewis e para o CEO Vinai Venkatesham, que deve estar presente no domingo.

Ainda não está claro se Marinakis aceitará o convite, já que ele é conhecido por tomar decisões de viagem no último minuto. Enquanto isso, pode ser doloroso para os torcedores do Spurs ver Gibbs-White com a camisa do Forest, já que isso servirá como uma lembrança de uma campanha de contratações em que eles perderam seu alvo principal antes de também perderem Eberechi Eze para o Arsenal.