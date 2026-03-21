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Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Tottenham vai “receber” Evangelos Marinakis, apesar da ameaça judicial do proprietário do Nottingham Forest contra o clube

O Tottenham está pronto para receber Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, na tribuna de honra durante o confronto de domingo entre as duas equipes pela Premier League. Isso ocorre apesar das ameaças anteriores de ação judicial, decorrentes da tentativa frustrada de contratação de Morgan Gibbs-White no verão passado.

  • As tensões diminuem antes da reunião decisiva

    O Spurs sinalizou sua intenção de superar o relacionamento abalado com o Forest ao receber Marinakis no Tottenham Hotspur Stadium. O magnata grego havia anteriormente ameaçado o Spurs com uma ação judicial após o fracasso da negociação pelo meio-campista Gibbs-White, o que deixou a diretoria do Forest furiosa com supostas violações de confidencialidade. Apesar da hostilidade anterior, incluindo relatos de que o Forest considerou apresentar uma reclamação formal à Premier League por causa de uma disputa sobre a cláusula de rescisão de 60 milhões de libras, os dirigentes do Spurs minimizaram o desentendimento. De acordo com o The Telegraph, o proprietário do Forest será “bem-vindo” enquanto ambas as equipes se preparam para um confronto crucial na primeira divisão.

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  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    As repercussões do caso Gibbs-White e as mudanças na diretoria

    A saga chegou ao fim no verão passado, quando Gibbs-White assinou um novo contrato de três anos no City Ground, levando Marinakis a se gabar de que “no fim das contas, nós sempre vencemos”. Embora Daniel Levy estivesse no comando como presidente do Tottenham durante aquelas negociações conturbadas, a gestão cotidiana do Spurs passou, desde então, para a família Lewis e para o CEO Vinai Venkatesham, que deve estar presente no domingo.

    Ainda não está claro se Marinakis aceitará o convite, já que ele é conhecido por tomar decisões de viagem no último minuto. Enquanto isso, pode ser doloroso para os torcedores do Spurs ver Gibbs-White com a camisa do Forest, já que isso servirá como uma lembrança de uma campanha de contratações em que eles perderam seu alvo principal antes de também perderem Eberechi Eze para o Arsenal.

  • Tudor elogia Simons enquanto Maddison se aproxima do retorno

    Embora os dramas na diretoria tenham dominado os preparativos, o técnico Igor Tudor concentrou-se no ressurgimento do internacional holandês Xavi Simons, que se tornou o principal alvo do clube após o fracasso nas tentativas de contratação de Gibbs-White e Eze. O ex-jogador do PSG marcou recentemente dois gols contra o Atlético de Madrid, mas os Lilywhites perderam por 7 a 5 no placar agregado.

    “Ele estava motivado. Ele jogou bem, com a mentalidade certa”, disse Tudor. “Quando ele está assim, suas qualidades aparecem. Foi uma bela surpresa para mim. Precisamos disso nestes últimos jogos que temos pela frente.”

    O técnico do Spurs também deu notícias positivas sobre a recuperação de James Maddison de uma lesão no ligamento cruzado anterior. “Sim. Maddison já está fazendo coisas interessantes com a bola e também correndo. Eu o vi, ele está otimista.”

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    E agora?

    Após a pausa para os jogos internacionais, o Tottenham voltará à ação na Premier League contra o Sunderland. A equipe de Tudor ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, com apenas 30 pontos em 30 partidas, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

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