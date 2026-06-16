O Tottenham vai disputar com o Manchester United a contratação de Sandro Tonali, enquanto a reformulação de Roberto De Zerbi continua

O Tottenham está intensificando seus esforços para contratar Tonali, enquanto De Zerbi continua reformulando seu elenco após a difícil temporada 2025-26 do clube. Depois de lutar para se manter na Premier League, os Spurs já entraram em ação no mercado de transferências e agora buscam uma contratação de destaque para o meio-campo.

O clube do norte de Londres contratou Andy Robertson e Marcos Senesi em transferências sem custos, ao mesmo tempo em que busca Savinho, Jan Paul van Hecke e João Palhinha. No entanto, a contratação de Tonali representaria a declaração de intenções mais clara até agora sob o comando de De Zerbi. De acordo com Fabrizio Romano, o Tottenham entrou agora na disputa pelo meio-campista do Newcastle. Tonali atraiu o interesse de vários grandes clubes da Premier League, enquanto o fracasso do Newcastle em se classificar para as competições europeias alimentou especulações sobre seu futuro.







