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O Tottenham vai disputar com o Manchester United a contratação de Sandro Tonali, enquanto a reformulação de Roberto De Zerbi continua
O Tottenham intensifica a busca pelo meio-campista do Newcastle
O Tottenham está intensificando seus esforços para contratar Tonali, enquanto De Zerbi continua reformulando seu elenco após a difícil temporada 2025-26 do clube. Depois de lutar para se manter na Premier League, os Spurs já entraram em ação no mercado de transferências e agora buscam uma contratação de destaque para o meio-campo.
O clube do norte de Londres contratou Andy Robertson e Marcos Senesi em transferências sem custos, ao mesmo tempo em que busca Savinho, Jan Paul van Hecke e João Palhinha. No entanto, a contratação de Tonali representaria a declaração de intenções mais clara até agora sob o comando de De Zerbi. De acordo com Fabrizio Romano, o Tottenham entrou agora na disputa pelo meio-campista do Newcastle. Tonali atraiu o interesse de vários grandes clubes da Premier League, enquanto o fracasso do Newcastle em se classificar para as competições europeias alimentou especulações sobre seu futuro.
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Romano traz as últimas notícias sobre Tonali
Romano revelou o interesse do Tottenham em uma publicação no X, afirmando que De Zerbi vê Tonali como uma contratação fundamental para o meio-campo. Ele escreveu: “EXCLUSIVO: O Tottenham entrou na disputa pela contratação de Sandro Tonali! De Zerbi quer Tonali como a nova estrela do meio-campo, ideal para elevar o nível do #THFC. Os Spurs estão prontos para enfrentar o Man City e o Arsenal na disputa por Tonali, em um novo projeto ambicioso para provar suas intenções.”
Romano também abordou a posição do Manchester United em relação ao jogador, sugerindo que o clube de Old Trafford não está mais buscando ativamente um acordo. Em seu canal no YouTube, ele disse: “O Manchester United não está atrás de Sandro Tonali neste momento. A intenção do Manchester United é não prosseguir. O Manchester United está interessado em Tonali há algum tempo, e ele está na lista de candidatos do clube, mas agora o Manchester United acredita que o jogador é muito caro.”
Tonali se encaixa na visão de longo prazo de De Zerbi
A contratação de Tonali seria parte do desejo de De Zerbi de construir um meio-campo mais forte e tecnicamente mais apurado. O técnico italiano foi contratado para tirar o Spurs da zona de rebaixamento e agora busca liderar uma reconstrução muito mais abrangente. Sua chegada reforçaria significativamente um elenco que, na opinião de De Zerbi, precisa de grandes melhorias para voltar a disputar as primeiras posições da tabela. A aparente desistência do Man Utd da disputa também poderia aumentar as chances do Tottenham, embora a concorrência do Arsenal e do Man City permaneça.
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O Spurs enfrenta um desafio crucial na disputa pelo mercado de transferências
O Tottenham precisa agora convencer Tonali de que seu projeto de longo prazo é a escolha certa para o futuro dele. Embora De Zerbi pareça determinado a fazer do meio-campista uma contratação prioritária, fechar um acordo com o Newcastle provavelmente exigirá um investimento financeiro substancial. As próximas semanas podem ser decisivas, à medida que o Spurs dá continuidade à sua campanha de contratações e tenta transformar os planos de reconstrução de De Zerbi em realidade antes do início da nova temporada.