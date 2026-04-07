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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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O Tottenham tem como alvo o goleiro do Manchester City, James Trafford, para substituir Guglielmo Vicario, enquanto a Inter se prepara para uma investida no mercado de verão

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G. Vicario
J. Trafford

O Tottenham estaria se preparando para uma vida sem Guglielmo Vicario, já que o goleiro italiano está cada vez mais perto de deixar o clube neste verão. O clube do norte de Londres identificou James Trafford, do Manchester City, como principal alvo para assumir a posição de goleiro no Tottenham Hotspur Stadium.

  • O Inter lidera a disputa por Vicario

    A passagem de Vicario pelo norte de Londres parece estar chegando ao fim após apenas duas temporadas. Notícias indicam que o jogador de 27 anos já chegou a um acordo para facilitar sua saída durante a próxima janela de transferências. O Inter de Milão, gigante italiano, lidera a corrida para trazer a estrela da Azzurri de volta à Série A, enquanto o Tottenham se prepara para uma reformulação significativa do elenco.

    O goleiro está atualmente afastado dos gramados após uma cirurgia de hérnia e continua sendo uma grande dúvida para a estreia do novo técnico Roberto De Zerbi no comando, contra o Sunderland neste fim de semana.

    Com o Tottenham atolado em uma chocante batalha contra o rebaixamento, acredita-se que Vicario esteja buscando um projeto que ofereça estabilidade e a perspectiva garantida de disputar a Liga dos Campeões, algo que o Spurs provavelmente não poderá oferecer no futuro próximo.


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  • James Trafford Manchester City 2025-26Getty/GOAL

    James Trafford surge como principal alvo

    De acordo como jornal The Sun, o Tottenham está de olho em Trafford, do Manchester City, para preencher a vaga que se aproxima na baliza.

    O jogador de 22 anos, que integra a seleção inglesa, voltou ao Etihad Stadium em uma transferência de 27 milhões de libras no verão passado, após o rebaixamento do Burnley, mas tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo regular atrás de Gianluigi Donnarumma, contratado no verão.

    Embora tenha sido titular na recente vitória do City por 4 a 0 sobre o Liverpool pela FA Cup, Trafford não joga na Premier League desde a chegada do italiano.


  • O Spurs lidera a disputa por Trafford

    O Tottenham enfrenta forte concorrência pela contratação do jovem jogador, com o Newcastle United e o Aston Villa também acompanhando de perto sua situação. O Newcastle esteve perto de contratar Trafford no ano passado e ainda é considerado um forte candidato caso o City decida vendê-lo.

    No entanto, a atração de se tornar o indiscutível titular na capital inglesa pode levar Trafford a se juntar à revolução de De Zerbi.

  • Roberto De ZerbiGetty Images

    O dilema de De Zerbi na baliza

    A contratação de De Zerbi suscitou imediatamente dúvidas quanto à orientação tática do clube a longo prazo, especialmente no que diz respeito à posição de goleiro. O técnico italiano trabalhou com Bart Verbruggen no Brighton, e o holandês é outro nome que, segundo relatos, está no topo da lista de candidatos do clube. Se Vicario não puder jogar contra o Sunderland, De Zerbi talvez tenha que recorrer a Antonin Kinsky, que está desesperado por uma chance de se redimir após ter sido substituído aos 17 minutos de uma partida recente da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

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