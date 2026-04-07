O Tottenham tem como alvo o goleiro do Manchester City, James Trafford, para substituir Guglielmo Vicario, enquanto a Inter se prepara para uma investida no mercado de verão

A passagem de Vicario pelo norte de Londres parece estar chegando ao fim após apenas duas temporadas. Notícias indicam que o jogador de 27 anos já chegou a um acordo para facilitar sua saída durante a próxima janela de transferências. O Inter de Milão, gigante italiano, lidera a corrida para trazer a estrela da Azzurri de volta à Série A, enquanto o Tottenham se prepara para uma reformulação significativa do elenco.

O goleiro está atualmente afastado dos gramados após uma cirurgia de hérnia e continua sendo uma grande dúvida para a estreia do novo técnico Roberto De Zerbi no comando, contra o Sunderland neste fim de semana.

Com o Tottenham atolado em uma chocante batalha contra o rebaixamento, acredita-se que Vicario esteja buscando um projeto que ofereça estabilidade e a perspectiva garantida de disputar a Liga dos Campeões, algo que o Spurs provavelmente não poderá oferecer no futuro próximo.



