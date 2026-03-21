AFP
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O Tottenham tem como alvo dois goleiros da seleção inglesa e o “novo Manuel Neuer” para a janela de transferências de verão
O Spurs está interessado em goleiros
Segundo o Daily Mail, o Tottenham está interessado em contratar o goleiro da seleção alemã sub-21, Noah Atubolu, do Freiburg, e também está de olho em Dean Henderson e James Trafford, do Crystal Palace e do Manchester City, respectivamente, enquanto elabora planos para uma possível substituição de Vicario, em meio aos rumores que ligam o goleiro ao Inter. O Spurs está em uma batalha pela sobrevivência e tem um jogo decisivo contra o Nottingham Forest no domingo, mas o clube está ciente de que o goleiro da seleção italiana provavelmente deixará o time no meio do ano, devido ao interesse da Inter, e está buscando substitutos. Antonin Kinsky também pode sair após seu desempenho desastroso na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, embora ele possa ser emprestado, em vez de ser vendido.
Trafford custaria cerca de 35 milhões de libras, e Atubolu é visto como uma opção mais econômica, já que seu contrato expira em 2027 sem planos de renovação.
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A lesão de Vicario
O Spurs já se prepara para a ausência de Vicario, já que ele será submetido a uma cirurgia após a partida de domingo contra o Forest. O clube do norte de Londres ocupa a 16ª posição, com 30 pontos, e está apenas um ponto à frente do West Ham, 18º colocado, e do Forest, 17º colocado.
O italiano sofreu uma lesão por hérnia e a cirurgia foi agendada para coincidir com a pausa para os jogos internacionais. Os prognósticos variam entre quatro e seis semanas para uma cirurgia de hérnia, o que significa que ele deve perder partidas importantes. No mínimo, Vicario deve perder os confrontos contra o Sunderland e o Brighton. Se ficar seis semanas fora, ele também pode perder os jogos contra o Wolves e o Aston Villa.
O Spurs declarou em comunicado: “Podemos confirmar que Guglielmo Vicario será submetido a uma cirurgia de hérnia na próxima semana. O procedimento de pequena cirurgia para o goleiro da seleção italiana foi programado para causar o menor impacto possível em nossa temporada. Guglielmo iniciará sua reabilitação com nossa equipe médica imediatamente, e espera-se que ele possa retornar aos gramados no próximo mês.”
'O novo Neuer'
De acordo com a reportagem, Atubolu tem sido comparado a Manuel Neuer devido ao seu estilo característico na baliza, e também é considerado um especialista em defender pênaltis, já que defendeu cinco cobranças consecutivas na Bundesliga, um novo recorde. Jogador da seleção alemã sub-21 com 22 partidas disputadas nas categorias de base, ele ainda não conseguiu entrar na seleção principal, mas tem se destacado pelo Freiburg nas últimas temporadas. No total, ele disputou 112 partidas pelo clube da Bundesliga, mantendo o gol invicto em 36 ocasiões e estabelecendo um novo recorde do clube pelo maior tempo jogado sem sofrer gols, ficando 609 minutos sem ver sua rede balançar.
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E agora?
O West Ham também estaria interessado no goleiro do Freiburg, mas se encontra em uma situação igualmente delicada quanto a do Spurs; ambos terão que garantir a permanência na Premier League antes de concretizar seus planos para o verão.
Atubolu espera fechar uma transferência no verão e também tem como objetivo se tornar o primeiro goleiro negro a representar a Alemanha.
Ele disse: “Tornar-me o primeiro goleiro negro da seleção principal da Alemanha seria algo especial; isso nunca aconteceu antes. Mas, para mim, a cor da pele de alguém não importa. No fim das contas, o desempenho deve ser sempre o fator decisivo.”
Falando sobre a possibilidade de ser convocado como jovem goleiro, ele acrescentou: “Eu diria que agora é um bom momento para mim, porque Manuel Neuer não está mais aqui e Marc-André ter Stegen provavelmente também não jogará pela seleção nacional por muito tempo. Naquela época, Neuer era o melhor do mundo — mas agora não temos mais apenas um melhor goleiro, e sim vários que estão na disputa. Acho que isso pode ser uma vantagem para mim.”
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