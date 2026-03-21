O Tottenham tem como alvo dois goleiros da seleção inglesa e o “novo Manuel Neuer” para a janela de transferências de verão

O Spurs já se prepara para a ausência de Vicario, já que ele será submetido a uma cirurgia após a partida de domingo contra o Forest. O clube do norte de Londres ocupa a 16ª posição, com 30 pontos, e está apenas um ponto à frente do West Ham, 18º colocado, e do Forest, 17º colocado.

O italiano sofreu uma lesão por hérnia e a cirurgia foi agendada para coincidir com a pausa para os jogos internacionais. Os prognósticos variam entre quatro e seis semanas para uma cirurgia de hérnia, o que significa que ele deve perder partidas importantes. No mínimo, Vicario deve perder os confrontos contra o Sunderland e o Brighton. Se ficar seis semanas fora, ele também pode perder os jogos contra o Wolves e o Aston Villa.

O Spurs declarou em comunicado: “Podemos confirmar que Guglielmo Vicario será submetido a uma cirurgia de hérnia na próxima semana. O procedimento de pequena cirurgia para o goleiro da seleção italiana foi programado para causar o menor impacto possível em nossa temporada. Guglielmo iniciará sua reabilitação com nossa equipe médica imediatamente, e espera-se que ele possa retornar aos gramados no próximo mês.”