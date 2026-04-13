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O Tottenham sofreu um duro golpe na luta contra o rebaixamento, com Cristian Romero fora do restante da temporada após uma lesão grave sofrida contra o Sunderland
Colisão causa grande tristeza ao capitão do Spurs
O zagueiro central de 27 anos foi forçado a sair de campo no meio do segundo tempo no Stadium of Light, após um incidente na área. Romero pareceu ter sido empurrado pelas costas pelo atacante do Sunderland, Brian Brobbey, e, em seguida, colidiu com seu próprio goleiro, Antonin Kinsky. A força do impacto deixou o zagueiro em grande sofrimento, e ele acabou sendo substituído por Kevin Danso.
Avaliações médicas iniciais confirmaram uma ruptura parcial do ligamento cruzado medial, de acordo com o repórter da BBC Sport, Sami Mokbel. Estão previstos exames adicionais nos próximos dias para determinar a extensão total do dano estrutural, mas a ESPN e Mokbel informam que o prazo atual sugerido por fontes internas indica um afastamento de cinco a oito semanas. Esse prazo efetivamente encerra sua temporada nacional, enquanto o Spurs busca superar uma reta final cheia de desafios.
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As esperanças de Romero de disputar a Copa do Mundo ainda estão vivas
Embora a notícia seja um duro golpe para as esperanças de permanência do Tottenham, há um lado positivo para o jogador no cenário internacional. Com a Copa do Mundo de 2026 prestes a começar em menos de dois meses nos Estados Unidos, México e Canadá, o período de recuperação previsto deve permitir que Romero recupere a forma a tempo para a defesa do título da Argentina. O zagueiro continua sendo um pilar da defesa de Lionel Scaloni e estará desesperado para liderar a Albiceleste neste verão.
A lesão marca um período difícil para o zagueiro, que tem enfrentado problemas físicos recentemente. É o segundo grande susto em um curto espaço de tempo, após uma substituição por causa de uma concussão durante um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no mês passado. Para o Spurs, a ausência de seu líder chega no pior momento possível, já que o time ocupa a 18ª posição na tabela.
De Zerbi enfrenta crise defensiva em meio a um início difícil
O início da era De Zerbi no Tottenham dificilmente poderia ter sido pior, já que a derrota por 1 a 0 no Stadium of Light foi ofuscada pela lesão que tirou de campo até o final da temporada o seu zagueiro-símbolo. As dificuldades do clube do norte de Londres continuaram, pois a equipe não conseguiu abrir o placar e acabou sucumbindo a um gol desviado que a deixa atolada na zona de rebaixamento.
O Spurs esperava um “efeito de renovação” sob o comando do ex-técnico do Brighton, mas a tarde azedou no segundo tempo. O resultado marca um início sombrio para a nova gestão, com o clube agora na 18ª posição na tabela da Premier League e enfrentando a perspectiva muito real de uma batalha pela sobrevivência sem sua presença defensiva mais influente.
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O Spurs está em meio à luta contra o rebaixamento
A perda de Romero chega no pior momento possível para um clube em queda livre. O Tottenham está agora a dois pontos da zona de segurança e enfrenta uma reta final desafiadora. Sem seu capitão, De Zerbi precisa encontrar uma maneira de fortalecer uma defesa que tem se mostrado frágil ao longo de uma campanha decepcionante. A mudança tática esperada sob o comando do técnico italiano terá agora que ser implementada sem seu melhor zagueiro.
O próximo compromisso do Spurs é um jogo crucial em casa contra o Brighton, uma partida que já parece ser “imperdível” se a equipe quiser sair da zona de rebaixamento. A ausência da liderança e da presença física de Romero será uma desvantagem significativa, deixando jogadores como Kevin Danso e Micky van de Ven com a enorme responsabilidade de manter o clube na primeira divisão.