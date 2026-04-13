O Tottenham sofreu um duro golpe na luta contra o rebaixamento, com Cristian Romero fora do restante da temporada após uma lesão grave sofrida contra o Sunderland

Embora a notícia seja um duro golpe para as esperanças de permanência do Tottenham, há um lado positivo para o jogador no cenário internacional. Com a Copa do Mundo de 2026 prestes a começar em menos de dois meses nos Estados Unidos, México e Canadá, o período de recuperação previsto deve permitir que Romero recupere a forma a tempo para a defesa do título da Argentina. O zagueiro continua sendo um pilar da defesa de Lionel Scaloni e estará desesperado para liderar a Albiceleste neste verão.

A lesão marca um período difícil para o zagueiro, que tem enfrentado problemas físicos recentemente. É o segundo grande susto em um curto espaço de tempo, após uma substituição por causa de uma concussão durante um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no mês passado. Para o Spurs, a ausência de seu líder chega no pior momento possível, já que o time ocupa a 18ª posição na tabela.