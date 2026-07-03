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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Tottenham se recusa a exercer a opção de compra de João Palhinha, com o meio-campista prestes a retornar ao Bayern

Mercado da bola
Tottenham
J. Palhinha
Premier League
Bayern de Munique
Bundesliga

O Tottenham Hotspur decidiu não contratar João Palhinha em caráter definitivo após o término de seu período de empréstimo, e o meio-campista português deve agora retornar ao Bayern de Munique. O Spurs mudou seu foco após um grande investimento no meio-campo, enquanto o futuro de Palhinha a longo prazo na Alemanha permanece incerto.

  • O Spurs desiste da tentativa de contratar Palhinha

    O Tottenham decidiu não exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo de Palhinha, encerrando assim qualquer possibilidade de uma transferência definitiva para o norte de Londres. De acordo com a Sky Sport, uma transferência definitiva foi agora definitivamente descartada. Espera-se, portanto, que o jogador da seleção portuguesa retorne ao Bayern após passar a temporada emprestado na Premier League. Em vez disso, o Spurs optou por buscar outras opções para o meio-campo enquanto se prepara para a nova temporada.



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    Decisão sobre a transferência confirmada

    A Sky Sport informa que o Tottenham comunicou às partes envolvidas que não exercerá a opção de compra incluída no contrato de empréstimo de Palhinha. A reportagem acrescenta que uma transferência definitiva foi definitivamente descartada.

    A decisão vem na sequência de um investimento significativo no meio-campo do Tottenham. Os Spurs teriam gasto cerca de € 117 milhões para contratar Sandro Tonali e aproximadamente € 98 milhões por Mateus Fernandes, reduzindo a necessidade de manter Palhinha em caráter definitivo.

  • O Bayern enfrenta mais uma decisão sobre transferências

    Palhinha voltará agora ao Bayern, embora seu futuro a longo prazo na Allianz Arena ainda seja incerto. O jogador de 30 anos tem contrato até 2028, mas o Die Roten ainda poderia autorizar uma venda caso surja uma oferta adequada durante a atual janela de transferências.

    Um retorno ao Sporting CP foi discutido, mas a avaliação do Bayern teria complicado as negociações. Como resultado, o futuro do meio-campista permanece indefinido antes do início da pré-temporada.

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    As negociações sobre a transferência devem continuar

    Palhinha deve retornar ao Bayern, a menos que seja fechada outra transferência antes do fim da janela de transferências. Vários clubes da Europa estariam acompanhando sua situação enquanto as negociações continuam.

    O Bayern buscará agora uma solução que agrade tanto ao clube quanto ao jogador, já que Palhinha busca ter regularidade na equipe principal, enquanto o Die Roten avalia o melhor resultado financeiro.

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