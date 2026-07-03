O Tottenham se recusa a exercer a opção de compra de João Palhinha, com o meio-campista prestes a retornar ao Bayern

A Sky Sport informa que o Tottenham comunicou às partes envolvidas que não exercerá a opção de compra incluída no contrato de empréstimo de Palhinha. A reportagem acrescenta que uma transferência definitiva foi definitivamente descartada.

A decisão vem na sequência de um investimento significativo no meio-campo do Tottenham. Os Spurs teriam gasto cerca de € 117 milhões para contratar Sandro Tonali e aproximadamente € 98 milhões por Mateus Fernandes, reduzindo a necessidade de manter Palhinha em caráter definitivo.