O Tottenham se prepara para apresentar uma oferta pela contratação de Marcus Rashford, após a revelação da preferência do atacante do Manchester United para esta janela de transferências de verão

De acordo com o The i Paper, as discussões internas estão agora voltadas para uma proposta formal por Rashford, que atualmente está se destacando pela Inglaterra na Copa do Mundo, com o Spurs priorizando a experiência comprovada na primeira divisão em detrimento de talentos estrangeiros ainda não consagrados. O clube já contratou Jan Paul van Hecke, do Brighton, por 52 milhões de libras, além de ter fechado as transferências a título gratuito de Andrew Robertson e Marcos Senesi, e está sondando outras opções com uma oferta gigantesca de 80 milhões de libras por Sandro Tonali, do Newcastle.

Embora o United e Rashford tenham acordado uma cláusula de rescisão de 40 milhões de libras neste verão, o Tottenham supostamente não está disposto a pagar esse valor específico. Em vez disso, a diretoria do Spurs está explorando uma oferta inicial mais baixa para ver se os Red Devils estão dispostos a negociar.



