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O Tottenham se prepara para apresentar uma oferta pela contratação de Marcus Rashford, após a revelação da preferência do atacante do Manchester United para esta janela de transferências de verão
O Spurs identifica Rashford como principal alvo
De acordo com o The i Paper, as discussões internas estão agora voltadas para uma proposta formal por Rashford, que atualmente está se destacando pela Inglaterra na Copa do Mundo, com o Spurs priorizando a experiência comprovada na primeira divisão em detrimento de talentos estrangeiros ainda não consagrados. O clube já contratou Jan Paul van Hecke, do Brighton, por 52 milhões de libras, além de ter fechado as transferências a título gratuito de Andrew Robertson e Marcos Senesi, e está sondando outras opções com uma oferta gigantesca de 80 milhões de libras por Sandro Tonali, do Newcastle.
Embora o United e Rashford tenham acordado uma cláusula de rescisão de 40 milhões de libras neste verão, o Tottenham supostamente não está disposto a pagar esse valor específico. Em vez disso, a diretoria do Spurs está explorando uma oferta inicial mais baixa para ver se os Red Devils estão dispostos a negociar.
- AFP
Preferência dos jogadores x realidade do mercado
A reportagem acrescenta que a preferência de Rashford seria se transferir para o exterior novamente ou retornar ao United e se reintegrar ao elenco principal. Mudar-se para outro clube da Premier League não está, no momento, em seus planos, o que representa um obstáculo significativo a ser superado pelo Spurs.
No entanto, o atacante pode ser forçado a repensar sua posição. O iPaper acrescenta que o United está interessado em transferir o jogador da seleção inglesa para aliviar a pressão que seu salário astronômico exerce sobre as finanças do clube. Embora Rashford tenha vivido um renascimento durante o período de empréstimo no Camp Nou, fontes do United afirmam categoricamente que o clube não negociará com o Barcelona sobre outro acordo de empréstimo. Essa decisão surge depois que o gigante catalão optou por não exercer a opção de compra de 26 milhões de libras para tornar sua permanência na Espanha definitiva.
O fator De Zerbi e as exigências salariais
O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, é considerado um grande admirador de Rashford. Espera-se que o técnico italiano pressione a diretoria do Tottenham a encontrar uma solução que traga o atacante para o clube. Diz-se que Rashford está ciente de que a transferência exigirá um sacrifício financeiro, e ele está mais do que disposto a aceitar um corte salarial substancial neste momento crucial de sua carreira.
Para o Spurs, o desafio está em equilibrar um valor de transferência competitivo com uma estrutura salarial sustentável, mas há uma convicção crescente de que Rashford poderia representar um excelente custo-benefício caso se chegue a um acordo.
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Os planos do United para o verão
O United planeja reforçar seu elenco e poderia usar a possível receita com a venda de Rashford para financiar novas contratações. O clube já está agindo no meio-campo, onde acredita-se que o acordo pela contratação de Ederson, da Atalanta, já esteja fechado. Segundo relatos, também estão em andamento negociações com o West Ham por Mateus Fernandes, embora o preço pedido pelo clube inglês tenha travado o andamento das negociações. Além disso, o United está de olho em Crysencio Summerville, que vem apresentando um desempenho brilhante pela seleção da Holanda.