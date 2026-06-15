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O Tottenham revelou quantas contratações deve deixar Roberto De Zerbi escolher, enquanto Brad Friedel aposta que o Spurs terá uma “rápida recuperação para voltar ao top 6” após a batalha contra o rebaixamento
Os diretores esportivos e as comissões de contratação determinam as negociações de transferência
Numa época de diretores esportivos e comitês de contratação, tornou-se cada vez mais raro que os dirigentes ou treinadores principais tenham controle sobre as contratações e dispensas. As contratações são frequentemente impostas àqueles encarregados de alcançar resultados positivos.
Pode haver um pouco disso novamente no Spurs nas próximas semanas, com mais uma janela de transferências aberta, e redes globais de olheiros identificando alvos que supostamente se encaixam no perfil.
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De Zerbi precisa ter a palavra final nas contratações do Tottenham
No entanto, é o técnico à beira do campo que precisa trabalhar com esses jogadores e tirar o melhor deles. Tendo isso em mente, é fundamental que ele tenha voz ativa — talvez até mesmo a palavra final — em quaisquer contratações e vendas.
De Zerbi não é o tipo de pessoa que fica de braços cruzados e permite que outros lhe digam como seu trabalho deve ser feito; o enigmático italiano nunca tem medo de dizer o que pensa. Ele espera que aqueles ao seu redor sigam a linha que ele traça. O Tottenham confiou a ele a tarefa de colocar o clube de volta nos trilhos após duas temporadas consecutivas na 17ª posição e batalhas de rebaixamento de tirar o fôlego.
De quantas contratações o Spurs precisa na janela de transferências do verão de 2026?
O ex-goleiro do Tottenham, Friedel, acredita que o ex-técnico do Brighton e do Marselha pode reverter a situação, à medida que um gigante adormecido é despertado de seu sono. Qualquer sucesso dependerá, no entanto, de De Zerbi ter liberdade para deixar sua marca no time do norte de Londres.
Friedel, em entrevista à MrQ, disse ao GOAL quando questionado se uma terceira batalha contra o rebaixamento poderia estar nos planos para 2026-27: “Não, eles vão mudar o rumo agora. Eles têm a pessoa certa em De Zerbi. Só espero que deixem ele contratar quem quiser no verão. Sei que terão que agir com prudência financeira. Sei que geram uma grande receita, mas deixem De Zerbi conseguir o que quer, pelo menos até certo ponto.
“Digamos que eles vão contratar seis jogadores. Que pelo menos três deles sejam escolhas do De Zerbi, exclusivamente dele. Ele sabe o que quer. Ele sabe como quer que suas equipes joguem.
“Ele pegou um dos elencos com o maior histórico de lesões entre jogadores importantes e o menor nível de confiança de qualquer time da Premier League, e conseguiu fazer com que eles se mantivessem na divisão. E, sabe, talvez com um pouco de sorte também com a escalação do Aston Villa no dia em que se enfrentaram — foi por um triz que eles se mantiveram na divisão.
“Não complique demais as coisas. De Zerbi é um bom técnico e sabe, dentro do seu sistema, como quer jogar. Então, espero que eles contratem jogadores que se encaixem no estilo dele, e acho que você poderá ver uma recuperação muito rápida deles, levando-os de volta ao top seis.”
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A luta pela permanência entre os seis primeiros: os jogadores-chave podem impulsionar o Tottenham na tabela da Premier League
O Tottenham conta com alguns pilares sobre os quais pode se apoiar, com a esperança de que craques como James Maddison e Dejan Kulusevski consigam evitar lesões mais graves. O clube também precisa manter Dominic Solanke e Mohammed Kudus em boa forma, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de trás para frente.
Manter o zagueiro holandês Micky van de Ven será crucial, já que ele atrai interesse, e De Zerbi sabe que muitas negociações precisam ser realizadas antes do próximo prazo, em 31 de agosto, para que o Spurs volte a subir na tabela da Premier League.