O Tottenham revelou quantas contratações deve deixar Roberto De Zerbi escolher, enquanto Brad Friedel aposta que o Spurs terá uma “rápida recuperação para voltar ao top 6” após a batalha contra o rebaixamento

O ex-goleiro do Tottenham, Friedel, acredita que o ex-técnico do Brighton e do Marselha pode reverter a situação, à medida que um gigante adormecido é despertado de seu sono. Qualquer sucesso dependerá, no entanto, de De Zerbi ter liberdade para deixar sua marca no time do norte de Londres.

Friedel, em entrevista à MrQ, disse ao GOAL quando questionado se uma terceira batalha contra o rebaixamento poderia estar nos planos para 2026-27: “Não, eles vão mudar o rumo agora. Eles têm a pessoa certa em De Zerbi. Só espero que deixem ele contratar quem quiser no verão. Sei que terão que agir com prudência financeira. Sei que geram uma grande receita, mas deixem De Zerbi conseguir o que quer, pelo menos até certo ponto.

“Digamos que eles vão contratar seis jogadores. Que pelo menos três deles sejam escolhas do De Zerbi, exclusivamente dele. Ele sabe o que quer. Ele sabe como quer que suas equipes joguem.

“Ele pegou um dos elencos com o maior histórico de lesões entre jogadores importantes e o menor nível de confiança de qualquer time da Premier League, e conseguiu fazer com que eles se mantivessem na divisão. E, sabe, talvez com um pouco de sorte também com a escalação do Aston Villa no dia em que se enfrentaram — foi por um triz que eles se mantiveram na divisão.

“Não complique demais as coisas. De Zerbi é um bom técnico e sabe, dentro do seu sistema, como quer jogar. Então, espero que eles contratem jogadores que se encaixem no estilo dele, e acho que você poderá ver uma recuperação muito rápida deles, levando-os de volta ao top seis.”