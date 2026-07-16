O Tottenham rejeita a oferta do Nottingham Forest pelo principal candidato a substituir Elliot Anderson

Bergvall chegou ao Tottenham Hotspur Stadium apenas em 2024, vindo do Djurgården por uma quantia de 8,5 milhões de libras, mas seu impacto foi imediato. Ele coroou uma excelente temporada de estreia ao conquistar o prêmio de Jogador do Ano do clube e ajudar a equipe a conquistar o título da Liga Europa de 2025, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para o clube. No entanto, sua posição no elenco tem oscilado desde que Roberto De Zerbi assumiu o cargo de técnico em março, o que resultou em apenas uma partida como titular sob o comando do italiano.

O meio-campista tem contrato até 2031, mas já informou à diretoria do Tottenham seu desejo de seguir em frente em busca de um novo desafio. Sua disponibilidade despertou o interesse de clubes por toda a Europa, mas o Forest foi o primeiro a dar um passo concreto para testar a determinação do Spurs.



