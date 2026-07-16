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O Tottenham rejeita a oferta do Nottingham Forest pelo principal candidato a substituir Elliot Anderson
Forest não consegue contratar Bergvall
O Tottenham se manteve firme diante da primeira tentativa do Nottingham Forest de tirar Bergvall do norte de Londres neste verão, segundo o The Athletic. Apesar da recusa inicial, o Forest não desistiu e deve voltar com uma nova proposta pelo jogador de 20 anos, que se tornou seu principal alvo na atual janela de transferências.
O interesse surge no momento em que o Forest busca reinvestir a impressionante quantia de 116 milhões de libras recebida pela transferência de Elliot Anderson para o Manchester City. Bergvall é visto como o substituto ideal para o jogador da seleção inglesa, embora o Spurs não esteja disposto, no momento, a aprovar a negociação, a menos que seu valor específico para o meio-campista sueco seja atingido.
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Temporada de estreia brilhante que gerou inquietação
Bergvall chegou ao Tottenham Hotspur Stadium apenas em 2024, vindo do Djurgården por uma quantia de 8,5 milhões de libras, mas seu impacto foi imediato. Ele coroou uma excelente temporada de estreia ao conquistar o prêmio de Jogador do Ano do clube e ajudar a equipe a conquistar o título da Liga Europa de 2025, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para o clube. No entanto, sua posição no elenco tem oscilado desde que Roberto De Zerbi assumiu o cargo de técnico em março, o que resultou em apenas uma partida como titular sob o comando do italiano.
O meio-campista tem contrato até 2031, mas já informou à diretoria do Tottenham seu desejo de seguir em frente em busca de um novo desafio. Sua disponibilidade despertou o interesse de clubes por toda a Europa, mas o Forest foi o primeiro a dar um passo concreto para testar a determinação do Spurs.
Tottenham reorganiza o elenco
O time do norte de Londres tem se mostrado extremamente ativo no mercado, o que pode explicar por que Bergvall se sente pressionado a sair. O Spurs gastou pesado neste verão, desembolsando 85 milhões de libras pela contratação de Mateus Fernandes, do West Ham, e mais 100 milhões de libras pelo ex-meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali. Esse influxo de talentos intensificou a disputa por vagas no meio-campo de De Zerbi.
Enquanto isso, outros nomes de destaque podem seguir os passos de Bergvall e deixar o clube. O atacante brasileiro Richarlison surgiu como um alvo sério da Juventus, já que o gigante italiano busca renovar seu ataque. Com vários clubes interessados em seus jogadores menos utilizados, o Spurs enfrenta um final agitado da janela de transferências, enquanto busca equilibrar as contratações com as saídas.
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Glasner garante reforços alternativos
Enquanto a busca por Bergvall continua, o recém-nomeado técnico do Forest, Oliver Glasner, já conseguiu reforçar com sucesso o meio-campo por outras vias. O clube conseguiu fechar contrato com o jogador da seleção austríaca Xaver Schlager, que chegou em transferência gratuita do RB Leipzig, reunindo-o com seu ex-técnico do Wolfsburg. Essa contratação traz a experiência tão necessária ao City Ground. No entanto, mesmo com a chegada de Schlager, o Forest vê Bergvall como um investimento de longo prazo que completaria a reformulação do meio-campo de Glasner antes do início da nova temporada da Premier League.
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