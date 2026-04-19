O Tottenham reage aos insultos racistas “repugnantes” dirigidos a Kevin Danso após o empate com o Brighton, enquanto o zagueiro austríaco se pronuncia sobre os comentários “odiosos”

O Tottenham divulgou um comunicado contundente depois que Danso foi alvo de racismo “desumanizante” após o empate de 2 a 2 com o Brighton no sábado. O zagueiro austríaco foi vítima de uma enxurrada de críticas nas redes sociais depois que seu erro no final da partida permitiu que Georginio Rutter empatasse para os visitantes, resultado que mantém o Spurs na zona de rebaixamento da Premier League.

A declaração do clube dizia: “Desde a partida de ontem contra o Brighton, que ocorreu durante o fim de semana ‘No Room For Racism’ da Premier League, Kevin Danso tem sido, e continua sendo, alvo de abusos racistas significativos e abomináveis nas redes sociais. Ouvimos e vimos racismo vil e desumanizante. Um comportamento que é, sem dúvida, uma ofensa criminal. Isso não será tolerado.”



