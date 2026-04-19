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O Tottenham reage aos insultos racistas “repugnantes” dirigidos a Kevin Danso após o empate com o Brighton, enquanto o zagueiro austríaco se pronuncia sobre os comentários “odiosos”
O Tottenham condena os ataques “repugnantes” nas redes sociais
O Tottenham divulgou um comunicado contundente depois que Danso foi alvo de racismo “desumanizante” após o empate de 2 a 2 com o Brighton no sábado. O zagueiro austríaco foi vítima de uma enxurrada de críticas nas redes sociais depois que seu erro no final da partida permitiu que Georginio Rutter empatasse para os visitantes, resultado que mantém o Spurs na zona de rebaixamento da Premier League.
A declaração do clube dizia: “Desde a partida de ontem contra o Brighton, que ocorreu durante o fim de semana ‘No Room For Racism’ da Premier League, Kevin Danso tem sido, e continua sendo, alvo de abusos racistas significativos e abomináveis nas redes sociais. Ouvimos e vimos racismo vil e desumanizante. Um comportamento que é, sem dúvida, uma ofensa criminal. Isso não será tolerado.”
- AFP
A polícia entra em ação enquanto o Spurs toma medidas
O clube do norte de Londres confirmou que não está a encarar o assunto de ânimo leve e já entrou em contato com a Polícia Metropolitana para localizar os responsáveis. O Spurs também entrou em contato com autoridades internacionais e com as próprias plataformas de redes sociais para garantir que os autores sejam identificados e punidos por seus atos.
“O clube está tomando medidas imediatas. Estamos denunciando todo o conteúdo identificado à Polícia Metropolitana e às autoridades competentes no país onde os autores residem, bem como às plataformas de mídia social relevantes. Vamos pressionar para que sejam tomadas as medidas mais severas possíveis contra cada uma das pessoas que identificarmos. Kevin tem nosso apoio total e incondicional como jogador e como pessoa. Ninguém neste clube ficará sozinho diante disso”, continuou o clube.
Danso quebra o silêncio
Danso recorreu às suas redes sociais para abordar a situação com serenidade. O zagueiro admitiu que o resultado em campo foi decepcionante, mas insistiu que o ódio que recebeu não abalaria seu foco, enquanto o clube luta contra um possível rebaixamento para a Championship.
Em uma postagem no Instagram, Danso disse: “Não foi o resultado que precisávamos ontem. Demos tudo de nós, aprendemos e seguimos em frente. Também vi os comentários. O abuso racista não tem lugar neste esporte nem em lugar algum. Mas isso não me define e não vai me distrair do que é importante. Sei quem sou, o que defendo e por que jogo. Agora é uma questão de manter o foco, trabalhar mais duro e voltar mais forte para os próximos jogos. Continuamos nos esforçando, continuamos acreditando e damos tudo de nós cada vez que pisamos naquele campo. Mais fortes. Juntos. Em frente para o próximo.”
- AFP
O clube alerta para as consequências penais
O Tottenham reforçou sua mensagem ao afirmar que o desempenho de um jogador ou a posição da equipe na tabela nunca são desculpa para a discriminação. O clube destacou seu histórico de sucesso em obter condenações criminais contra aqueles que insultam sua equipe técnica ou jogadores, alertando que os torcedores podem enfrentar suspensões vitalícias ou até mesmo penas de prisão.
“Nada relacionado ao desempenho ou à posição na tabela pode, de forma alguma, justificar ou explicar abusos racistas. Não há conexão entre o desempenho em campo e o direito de discriminar um jogador. A crítica ao desempenho faz parte do jogo. O racismo, não”, concluiu o comunicado. O clube acrescentou que os agressores podem enfrentar “penas privativas de liberdade, proibição de frequentar eventos de futebol, antecedentes criminais, multas, serviços comunitários ou programas educacionais determinados pela polícia”.