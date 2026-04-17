O Tottenham precisa de um novo capitão! Roberto De Zerbi pede aos jogadores do Spurs que não "chorem" após a lesão que tirou Cristian Romero do resto da temporada

Micky van de Ven é o vice-capitão natural, mas sua passagem anterior com a braçadeira resultou em um cartão vermelho e quatro derrotas consecutivas, nas quais a equipe sofreu 11 gols. De Zerbi espera mais do holandês e de outros jogadores como James Maddison, que está retornando de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

“Para sermos uma equipe mais forte, precisamos de muitos, muitos líderes; com certeza, Maddison é diferente. Maddison é um jogador de ponta em campo com a bola, mas também em termos de personalidade, caráter e mentalidade em campo; mas eu gostaria que Micky van de Ven alcançasse esse nível”, explicou o técnico. “Por exemplo, [Rodrigo] Bentancur é um líder, [João] Palhinha é outro líder; gostaria de incentivar [Dominic] Solanke, porque Solanke é um dos melhores atacantes da Premier League, e quero que ele seja mais forte em termos de personalidade e caráter em campo.

“Mas também o Xavi Simons é muito jovem, mas é um líder com a bola porque tem personalidade; ele tem o caráter certo para receber a bola quando a pressão é alta, porque não é tão fácil jogar neste momento para nós, mas precisamos de jogadores com personalidade e caráter; caso contrário, eles não jogam comigo.”