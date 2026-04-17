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O Tottenham precisa de um novo capitão! Roberto De Zerbi pede aos jogadores do Spurs que não "chorem" após a lesão que tirou Cristian Romero do resto da temporada
Um golpe devastador para o Spurs
O Tottenham ficou abalado com a notícia do fim prematuro da temporada de Romero, após a derrota por 1 a 0 para o Sunderland no último fim de semana. O zagueiro argentino saiu de campo em lágrimas após uma forte colisão com o goleiro Antonin Kinsky. Em declarações à imprensa na sexta-feira, De Zerbi confirmou o pior cenário possível.
“Romero, sinto muito por ele, pela lesão. Romero, antes de tudo, ama o Tottenham, e as pessoas precisam saber que ele está sofrendo com essa lesão”, disse De Zerbi. “Ele está sofrendo porque não pode mais jogar por nós nesta temporada, mas é um grande capitão para nós, para o Tottenham.”
- AFP
A busca pela liderança coletiva
Sem seu líder permanente, o clube tem uma decisão crucial a tomar em relação à braçadeira de capitão. No entanto, o técnico italiano está exigindo uma resposta coletiva, em vez de depender de um único indivíduo. Ele quer que todo o vestiário demonstre resiliência durante este período turbulento.
“Ainda não decidi porque tive outros problemas mais importantes para resolver”, continuou De Zerbi. “Mas gostaria que todos os jogadores fossem capitães, especialmente neste momento. Não importa se você joga no time titular, se joga 30 ou 90 minutos, ou se não pode jogar; temos que sentir a responsabilidade desta situação. E não podemos chorar; pelo contrário, temos que nos esforçar e ser mais fortes para sair desta situação, porque somos capazes disso.”
Candidatos que estão assumindo a responsabilidade
Micky van de Ven é o vice-capitão natural, mas sua passagem anterior com a braçadeira resultou em um cartão vermelho e quatro derrotas consecutivas, nas quais a equipe sofreu 11 gols. De Zerbi espera mais do holandês e de outros jogadores como James Maddison, que está retornando de uma lesão no ligamento cruzado anterior.
“Para sermos uma equipe mais forte, precisamos de muitos, muitos líderes; com certeza, Maddison é diferente. Maddison é um jogador de ponta em campo com a bola, mas também em termos de personalidade, caráter e mentalidade em campo; mas eu gostaria que Micky van de Ven alcançasse esse nível”, explicou o técnico. “Por exemplo, [Rodrigo] Bentancur é um líder, [João] Palhinha é outro líder; gostaria de incentivar [Dominic] Solanke, porque Solanke é um dos melhores atacantes da Premier League, e quero que ele seja mais forte em termos de personalidade e caráter em campo.
“Mas também o Xavi Simons é muito jovem, mas é um líder com a bola porque tem personalidade; ele tem o caráter certo para receber a bola quando a pressão é alta, porque não é tão fácil jogar neste momento para nós, mas precisamos de jogadores com personalidade e caráter; caso contrário, eles não jogam comigo.”
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O que vem a seguir para o Spurs, que está passando por dificuldades?
Na perigosa 18ª posição, com apenas 30 pontos, o Tottenham enfrenta uma dura batalha contra o rebaixamento. Suas esperanças de permanência na primeira divisão dependem dos seis jogos restantes, começando por um confronto crucial em casa contra o Brighton, no sábado. O clube precisa urgentemente encontrar jogadores que lutem em campo para superar as difíceis viagens que se aproximam, contra o Aston Villa e o Chelsea.