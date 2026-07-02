O Tottenham não para de investir! Roberto De Zerbi tem como alvo a estrela do Bournemouth após uma impressionante temporada de estreia na Premier League

Conseguir os serviços do craque do Cherries não será barato, nem será uma disputa sem concorrência. O Bournemouth parece relutante em perder seu jogador mais valioso e, segundo relatos, teria estabelecido um valor mínimo de 80 milhões de libras pelo jogador de 20 anos.

O Spurs também terá que se defender do interesse de clubes do norte de Londres e do continente. O Arsenal e o PSG estão acompanhando de perto a situação, o que significa que pode surgir uma guerra de lances por um jogador que tem contrato com o Vitality Stadium até 2030. Apesar da concorrência, o Spurs continua confiante de que seu ambicioso projeto sob o comando de De Zerbi será suficiente para atrair o jogador da seleção sub-21 da França para a capital.