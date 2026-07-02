Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Tottenham não para de investir! Roberto De Zerbi tem como alvo a estrela do Bournemouth após uma impressionante temporada de estreia na Premier League

Mercado da bola
Tottenham
E. Kroupi
Premier League
Bournemouth
R. De Zerbi

A onda de contratações do Tottenham neste verão pode continuar, com o atacante do Bournemouth, Eli Junior Kroupi, surgindo como o alvo ofensivo preferido de Roberto De Zerbi. O Spurs enfrenta a concorrência do Arsenal e do Paris Saint-Germain, enquanto o Bournemouth deve exigir pelo menos 80 milhões de libras pelo promissor jogador da seleção sub-21 da França.

  • O Spurs intensifica a busca por Kroupi

    O Tottenham está considerando uma contratação do atacante Kroupi, do Bournemouth, segundo o Football London. O jogador de 20 anos surgiu como a opção preferida do clube para reforçar o lado esquerdo do ataque, após uma campanha impressionante na costa sul. Em sua temporada de estreia na Premier League, Kroupi marcou 13 gols em 33 partidas, o que o levou a quebrar o recorde da Premier League de gols marcados por um adolescente em sua temporada de estreia. No entanto, é improvável que o Spurs consiga fechar o negócio sem dificuldades.


    • Publicidade
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    É necessária uma quantia astronômica para contratar Kroupi, em meio ao interesse de clubes rivais

    Conseguir os serviços do craque do Cherries não será barato, nem será uma disputa sem concorrência. O Bournemouth parece relutante em perder seu jogador mais valioso e, segundo relatos, teria estabelecido um valor mínimo de 80 milhões de libras pelo jogador de 20 anos.

    O Spurs também terá que se defender do interesse de clubes do norte de Londres e do continente. O Arsenal e o PSG estão acompanhando de perto a situação, o que significa que pode surgir uma guerra de lances por um jogador que tem contrato com o Vitality Stadium até 2030. Apesar da concorrência, o Spurs continua confiante de que seu ambicioso projeto sob o comando de De Zerbi será suficiente para atrair o jogador da seleção sub-21 da França para a capital.

  • O Tottenham continua reforçando seu elenco

    Kroupi é o principal alvo do Tottenham para as posições nas laterais, embora não seja o único jogador em consideração. Rafael Leão, do AC Milan, e Savinho, do Manchester City, também estão na lista de candidatos do clube, enquanto os Spurs poderiam contratar mais um atacante central para disputar a posição com Richarlison e Dominic Solanke.

    A lista de alvos de De Zerbi não se limita ao setor ofensivo. O Tottenham também tem sido associado ao goleiro James Trafford, do Manchester City, e já contratou Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes durante a atual janela de transferências. Além disso, o clube também fechou um acordo no valor de até 100 milhões de libras por Sandro Tonali.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Possibilidade de uma onda de contratações de verão no valor de 350 milhões de libras

    Se o Spurs conseguir contratar Kroupi, além de seus outros principais alvos, os gastos totais do clube neste verão poderiam disparar para a cifra sem precedentes de 350 milhões de libras. Isso marcaria uma das janelas de transferências mais caras da história da Premier League. Espera-se que o Tottenham continue trabalhando em novas contratações antes do fechamento da janela de transferências. A possibilidade de conseguir contratar Kroupi pode depender da avaliação do Bournemouth e da concorrência de clubes rivais.

Amistosos de clubes
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Milton Keynes Dons crest
Milton Keynes Dons
MKD