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O Tottenham não para de investir! Roberto De Zerbi tem como alvo a estrela do Bournemouth após uma impressionante temporada de estreia na Premier League
O Spurs intensifica a busca por Kroupi
O Tottenham está considerando uma contratação do atacante Kroupi, do Bournemouth, segundo o Football London. O jogador de 20 anos surgiu como a opção preferida do clube para reforçar o lado esquerdo do ataque, após uma campanha impressionante na costa sul. Em sua temporada de estreia na Premier League, Kroupi marcou 13 gols em 33 partidas, o que o levou a quebrar o recorde da Premier League de gols marcados por um adolescente em sua temporada de estreia. No entanto, é improvável que o Spurs consiga fechar o negócio sem dificuldades.
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É necessária uma quantia astronômica para contratar Kroupi, em meio ao interesse de clubes rivais
Conseguir os serviços do craque do Cherries não será barato, nem será uma disputa sem concorrência. O Bournemouth parece relutante em perder seu jogador mais valioso e, segundo relatos, teria estabelecido um valor mínimo de 80 milhões de libras pelo jogador de 20 anos.
O Spurs também terá que se defender do interesse de clubes do norte de Londres e do continente. O Arsenal e o PSG estão acompanhando de perto a situação, o que significa que pode surgir uma guerra de lances por um jogador que tem contrato com o Vitality Stadium até 2030. Apesar da concorrência, o Spurs continua confiante de que seu ambicioso projeto sob o comando de De Zerbi será suficiente para atrair o jogador da seleção sub-21 da França para a capital.
O Tottenham continua reforçando seu elenco
Kroupi é o principal alvo do Tottenham para as posições nas laterais, embora não seja o único jogador em consideração. Rafael Leão, do AC Milan, e Savinho, do Manchester City, também estão na lista de candidatos do clube, enquanto os Spurs poderiam contratar mais um atacante central para disputar a posição com Richarlison e Dominic Solanke.
A lista de alvos de De Zerbi não se limita ao setor ofensivo. O Tottenham também tem sido associado ao goleiro James Trafford, do Manchester City, e já contratou Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes durante a atual janela de transferências. Além disso, o clube também fechou um acordo no valor de até 100 milhões de libras por Sandro Tonali.
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Possibilidade de uma onda de contratações de verão no valor de 350 milhões de libras
Se o Spurs conseguir contratar Kroupi, além de seus outros principais alvos, os gastos totais do clube neste verão poderiam disparar para a cifra sem precedentes de 350 milhões de libras. Isso marcaria uma das janelas de transferências mais caras da história da Premier League. Espera-se que o Tottenham continue trabalhando em novas contratações antes do fechamento da janela de transferências. A possibilidade de conseguir contratar Kroupi pode depender da avaliação do Bournemouth e da concorrência de clubes rivais.