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O Tottenham mantém conversações com um ex-técnico da Bundesliga, enquanto surge um novo candidato em meio à incerteza em torno de Igor Tudor
O Spurs aponta Hutter como possível sucessor
A diretoria do Tottenham está avaliando suas opções à medida que a temporada do clube continua em declínio, com Hutter surgindo como um forte candidato ao cargo de técnico. O austríaco de 56 anos está sem clube desde que deixou o Mônaco em outubro de 2025 e é muito bem visto pela diretoria dos Spurs devido aos seus sucessos anteriores na Bundesliga.
Embora reportagens na Inglaterra sugiram que as negociações formais já estejam bem avançadas, informações da Sky Sportindicam que ainda não ocorreram conversas concretas. No entanto, Hutter continua no topo da lista de candidatos caso o clube decida fazer uma mudança durante a pausa para os jogos internacionais, na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento da Premier League.
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De Zerbi continua na disputa
Hutter não é o único nome de destaque associado à vaga no norte de Londres. O ex-técnico do Brighton e do Marselha, Roberto De Zerbi, estaria aberto à proposta, embora qualquer acordo definitivo provavelmente dependa da manutenção do clube na primeira divisão. O estilo de jogo expansivo do italiano o tornou uma figura cobiçada em toda a Europa, apesar do final misto de sua passagem pela Ligue 1.
A situação continua complexa, com alguns relatos sugerindo que um acordo com De Zerbi poderia incluir uma cláusula de rescisão caso o clube sofra a humilhação do rebaixamento. Por enquanto, o Spurs está avaliando vários perfis para garantir que tenha um plano de contingência em vigor enquanto se prepara para uma reta final exaustiva da temporada.
Tudor de luto após a morte do pai
A busca por um novo técnico ocorre em um momento extremamente delicado para o atual treinador, Tudor. Além do fraco desempenho da equipe, o croata está lidando com uma perda pessoal significativa. Após a recente derrota em casa, o técnico não cumpriu suas obrigações com a imprensa pós-jogo devido a um luto na família, após ser informado de que seu pai, Mario, havia falecido.
Em campo, as estatísticas são cada vez mais desanimadoras para Tudor. Desde que chegou para substituir Thomas Frank em fevereiro, ele conquistou apenas um ponto em cinco partidas do campeonato.
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A batalha contra o rebaixamento se aproxima após a derrota do Forest
A urgência em encontrar uma solução aumentou após a devastadora derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, resultado que deixou o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A torcida está cada vez mais frustrada, já que o time atravessa sua pior fase em quase um século, sem conseguir registrar uma vitória no campeonato há 13 partidas.
Com a pausa para os jogos internacionais proporcionando um breve alívio, a diretoria do Spurs deve decidir se mantém Tudor ou se contrata uma nova figura, como Hutter ou De Zerbi. Ao retornar, a equipe enfrenta uma viagem a Sunderland, onde a vitória é obrigatória, antes de uma série de partidas decisivas que definirão se permanecerá na Premier League ou se enfrentará a vida na Championship.