O Tottenham mantém conversações com um ex-técnico da Bundesliga, enquanto surge um novo candidato em meio à incerteza em torno de Igor Tudor

A diretoria do Tottenham está avaliando suas opções à medida que a temporada do clube continua em declínio, com Hutter surgindo como um forte candidato ao cargo de técnico. O austríaco de 56 anos está sem clube desde que deixou o Mônaco em outubro de 2025 e é muito bem visto pela diretoria dos Spurs devido aos seus sucessos anteriores na Bundesliga.

Embora reportagens na Inglaterra sugiram que as negociações formais já estejam bem avançadas, informações da Sky Sportindicam que ainda não ocorreram conversas concretas. No entanto, Hutter continua no topo da lista de candidatos caso o clube decida fazer uma mudança durante a pausa para os jogos internacionais, na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento da Premier League.



