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O Tottenham manchou a reputação de Thomas Frank? Os motivos para o ex-técnico do Brentford seguir sem clube explicados após o fracasso de 38 jogos no Spurs
Frank sucedeu Postecoglou no Tottenham
Frank chegou à Inglaterra em outubro de 2018. Ele passaria a maior parte de sete anos no Brentford, somando 317 jogos no comando, com o clube se consolidando na elite sob sua gestão.
Sua cotação disparou graças a boas negociações no mercado e à habilidade de gestão de elenco, com o Tottenham fazendo um chamado de socorro no verão de 2025. Frank aceitou atravessar Londres e substituir o vencedor da Liga Europa, Ange Postecoglou.
O Tottenham, porém, estava preso em uma crise séria e encerrou a passagem de oito meses de Frank em fevereiro de 2026. O clube, com o comando passando de Igor Tudor para Roberto De Zerbi, acabaria cambaleando para mais um 17º lugar depois de escapar de um sério risco de rebaixamento.
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O Tottenham manchou a reputação de Frank?
Frank não pode, e não deve, ser culpado por essas dificuldades, já que até nomes como Pep Guardiola teriam tido dificuldades para fazer o Tottenham render em alguns momentos. Quando essa sugestão foi feita a Morrison, o ex-atacante do Brentford, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que Thomas Frank, quando o trabalho certo surgir, voltará a ser treinador.
“Acho que o trabalho que ele fez no Brentford é extraordinário. Ele foi para o Tottenham. Foi difícil. Toda a situação era difícil. Ele não conseguiu fazer aquele grupo de jogadores render. Então, sim, foi superdifícil para ele. Mas acho que Thomas Frank vai voltar ao futebol quando estiver pronto e quando surgir a oferta de trabalho certa.
“Na verdade, antes de o Palace contratar Pierre Sage, achei que eles poderiam ter seguido esse caminho com Thomas Frank. Porque os dois clubes são parecidos, Crystal Palace e Brentford.
“Acho que o Brentford recruta muito bem, aliás. E o recrutamento deles é excelente. Mas acho que Thomas Frank é um bom treinador. Então, acho que ele pode voltar a ser técnico. Ele vai esperar para ver quem vai tropeçar, quem não começou bem a temporada e quem vai perder o emprego. E então ele estará de volta ao futebol.”
O Fulham estará em breve no mercado em busca de um novo técnico?
Será que essa oportunidade pode voltar no oeste de Londres, com o ex-zagueiro de Liverpool e Real Madrid Alvaro Arbeloa já enfrentando algumas perguntas incômodas no Fulham após um início sem pontos na temporada 2026-27 da Premier League?
Morrison acrescentou: “Com certeza. Na verdade, eu acho que vai ser difícil para o Fulham. O Fulham tem bons jogadores. Arbeloa, você quer ver técnicos recebendo oportunidades, mas sempre seria difícil. Porque Marco Silva, o trabalho que ele fez lá, é fantástico. Foi um trabalho extraordinário lá. Então, ele sempre deixaria uma lacuna enorme.
“Mas ainda acho que o Fulham provavelmente tem qualidade suficiente para sair do problema. Porque foram apenas três jogos. Mas eles precisam começar a vencer partidas. O time é bom no ataque. É só se acostumar com Arbeloa, com a forma expansiva como ele quer jogar, de maneira aberta. E sofre muitos gols.”
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Ex-técnico do Brentford, Frank aguarda ofertas
As coisas não devem ficar mais fáceis para o Fulham, já que a equipe voltará a jogar fora de casa neste fim de semana, quando irá a Anfield para enfrentar o Liverpool. O Brentford, por sua vez, colocará seu retrospecto invicto em jogo em Bournemouth.
Frank, que gostou de trabalhar como comentarista durante a Copa do Mundo de 2026, estará entre aqueles que assistirão de longe. O técnico de 52 anos provavelmente voltou a sentir vontade de treinar, após sua passagem conturbada pelo Tottenham, e ficará aguardando pacientemente por propostas atraentes.
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