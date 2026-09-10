O Tottenham manchou a reputação de Thomas Frank? Os motivos para o ex-técnico do Brentford seguir sem clube explicados após o fracasso de 38 jogos no Spurs

Frank não pode, e não deve, ser culpado por essas dificuldades, já que até nomes como Pep Guardiola teriam tido dificuldades para fazer o Tottenham render em alguns momentos. Quando essa sugestão foi feita a Morrison, o ex-atacante do Brentford, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que Thomas Frank, quando o trabalho certo surgir, voltará a ser treinador.

“Acho que o trabalho que ele fez no Brentford é extraordinário. Ele foi para o Tottenham. Foi difícil. Toda a situação era difícil. Ele não conseguiu fazer aquele grupo de jogadores render. Então, sim, foi superdifícil para ele. Mas acho que Thomas Frank vai voltar ao futebol quando estiver pronto e quando surgir a oferta de trabalho certa.

“Na verdade, antes de o Palace contratar Pierre Sage, achei que eles poderiam ter seguido esse caminho com Thomas Frank. Porque os dois clubes são parecidos, Crystal Palace e Brentford.

“Acho que o Brentford recruta muito bem, aliás. E o recrutamento deles é excelente. Mas acho que Thomas Frank é um bom treinador. Então, acho que ele pode voltar a ser técnico. Ele vai esperar para ver quem vai tropeçar, quem não começou bem a temporada e quem vai perder o emprego. E então ele estará de volta ao futebol.”