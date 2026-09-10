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Thomas Frank Tottenham 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

O Tottenham manchou a reputação de Thomas Frank? Os motivos para o ex-técnico do Brentford seguir sem clube explicados após o fracasso de 38 jogos no Spurs

T. Frank
Tottenham
Premier League
Brentford
Fulham

Thomas Frank impressionou muitos observadores da Premier League no Brentford, mas depois sofreu um fracasso de 38 jogos como técnico do Tottenham. Ele está sem trabalho desde que rompeu com o Spurs, mas Clinton Morrison explicou à GOAL por que a reputação do treinador dinamarquês não foi manchada. Espera-se que ele volte ao banco de reservas em algum momento em um futuro não muito distante.

  • Frank sucedeu Postecoglou no Tottenham

    Frank chegou à Inglaterra em outubro de 2018. Ele passaria a maior parte de sete anos no Brentford, somando 317 jogos no comando, com o clube se consolidando na elite sob sua gestão.

    Sua cotação disparou graças a boas negociações no mercado e à habilidade de gestão de elenco, com o Tottenham fazendo um chamado de socorro no verão de 2025. Frank aceitou atravessar Londres e substituir o vencedor da Liga Europa, Ange Postecoglou.

    O Tottenham, porém, estava preso em uma crise séria e encerrou a passagem de oito meses de Frank em fevereiro de 2026. O clube, com o comando passando de Igor Tudor para Roberto De Zerbi, acabaria cambaleando para mais um 17º lugar depois de escapar de um sério risco de rebaixamento.

    • Publicidade
  • Thomas Frank BrentfordGetty

    O Tottenham manchou a reputação de Frank?

    Frank não pode, e não deve, ser culpado por essas dificuldades, já que até nomes como Pep Guardiola teriam tido dificuldades para fazer o Tottenham render em alguns momentos. Quando essa sugestão foi feita a Morrison, o ex-atacante do Brentford, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que Thomas Frank, quando o trabalho certo surgir, voltará a ser treinador.

    “Acho que o trabalho que ele fez no Brentford é extraordinário. Ele foi para o Tottenham. Foi difícil. Toda a situação era difícil. Ele não conseguiu fazer aquele grupo de jogadores render. Então, sim, foi superdifícil para ele. Mas acho que Thomas Frank vai voltar ao futebol quando estiver pronto e quando surgir a oferta de trabalho certa.

    “Na verdade, antes de o Palace contratar Pierre Sage, achei que eles poderiam ter seguido esse caminho com Thomas Frank. Porque os dois clubes são parecidos, Crystal Palace e Brentford.

    “Acho que o Brentford recruta muito bem, aliás. E o recrutamento deles é excelente. Mas acho que Thomas Frank é um bom treinador. Então, acho que ele pode voltar a ser técnico. Ele vai esperar para ver quem vai tropeçar, quem não começou bem a temporada e quem vai perder o emprego. E então ele estará de volta ao futebol.”

  • O Fulham estará em breve no mercado em busca de um novo técnico?

    Será que essa oportunidade pode voltar no oeste de Londres, com o ex-zagueiro de Liverpool e Real Madrid Alvaro Arbeloa já enfrentando algumas perguntas incômodas no Fulham após um início sem pontos na temporada 2026-27 da Premier League?

    Morrison acrescentou: “Com certeza. Na verdade, eu acho que vai ser difícil para o Fulham. O Fulham tem bons jogadores. Arbeloa, você quer ver técnicos recebendo oportunidades, mas sempre seria difícil. Porque Marco Silva, o trabalho que ele fez lá, é fantástico. Foi um trabalho extraordinário lá. Então, ele sempre deixaria uma lacuna enorme.

    “Mas ainda acho que o Fulham provavelmente tem qualidade suficiente para sair do problema. Porque foram apenas três jogos. Mas eles precisam começar a vencer partidas. O time é bom no ataque. É só se acostumar com Arbeloa, com a forma expansiva como ele quer jogar, de maneira aberta. E sofre muitos gols.”

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  • Thomas Frank Tottenham 2025-26Getty

    Ex-técnico do Brentford, Frank aguarda ofertas

    As coisas não devem ficar mais fáceis para o Fulham, já que a equipe voltará a jogar fora de casa neste fim de semana, quando irá a Anfield para enfrentar o Liverpool. O Brentford, por sua vez, colocará seu retrospecto invicto em jogo em Bournemouth.

    Frank, que gostou de trabalhar como comentarista durante a Copa do Mundo de 2026, estará entre aqueles que assistirão de longe. O técnico de 52 anos provavelmente voltou a sentir vontade de treinar, após sua passagem conturbada pelo Tottenham, e ficará aguardando pacientemente por propostas atraentes.