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O Tottenham intensifica os planos para contratar o ponta do Manchester City por 60 milhões de libras
O Tottenham retoma a busca por Savinho
O Tottenham reativou seu interesse pelo ponta Savinho, do Manchester City, antes da janela de transferências de verão, segundo o The Daily Mail. O Spurs já havia tentado negociar a contratação do brasileiro, mas o City decidiu não vendê-lo na ocasião. O clube do norte de Londres continua interessado no jogador de 22 anos, considerado uma excelente opção para o esquema ofensivo de Roberto De Zerbi.
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Romano confirma negociações com o Spurs
O Tottenham está agindo rapidamente diante do crescente interesse de clubes rivais. Savinho tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga no time titular no Etihad Stadium nesta temporada. O ponta foi titular em apenas 14 partidas em todas as competições, incluindo apenas sete na Premier League, o que aumentou as especulações sobre seu futuro a longo prazo no City. O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que o Tottenham reabriu as negociações sobre uma possível contratação.
Ele escreveu no X: “Entendo que o Tottenham reativou as negociações para contratar Savinho neste verão. As discussões iniciais estavam em andamento após a negociação do verão passado, mas fracassaram quando o Man City decidiu não vender. Savinho está aberto à transferência. O Newcastle também está de olho nele.”
O Spurs busca reforços para o ataque
A tentativa do Tottenham de contratar Savinho surge após um período difícil nas laterais do campo. O clube vendeu Brennan Johnson em janeiro, enquanto as lesões de Wilson Odobert e Mohammed Kudus deixaram os Spurs com poucas opções na ala direita. Dejan Kulusevski também ficou fora dos gramados por um período significativo, aumentando a necessidade de outra opção ofensiva.
Savinho poderia, portanto, chegar com um caminho livre para ser titular, algo que lhe faltou no City. Os Cityzens, por sua vez, enfrentam uma decisão difícil. O clube já havia avaliado o ponta em cerca de 70 milhões de libras, mas seu papel limitado pode tornar mais difícil rejeitar ofertas caso o jogador insista na transferência.
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Decisão do clube pesa sobre o futuro de Savinho
Espera-se que o Tottenham dê continuidade às negociações, na tentativa de garantir um de seus principais alvos para a janela de transferências de verão logo no início do período. O Spurs espera que a promessa de um papel de destaque sob o comando de De Zerbi ajude a convencer Savinho a se juntar ao time. Muito poderá depender dos planos gerais do City para este verão. Dada a incerteza em torno da direção tática e da estrutura do elenco do clube, o futuro de Savinho poderá ficar mais claro assim que forem tomadas decisões sobre a próxima fase do projeto no Etihad Stadium.