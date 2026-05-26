O Tottenham intensifica os planos para contratar o ponta do Manchester City por 60 milhões de libras

O Tottenham está agindo rapidamente diante do crescente interesse de clubes rivais. Savinho tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga no time titular no Etihad Stadium nesta temporada. O ponta foi titular em apenas 14 partidas em todas as competições, incluindo apenas sete na Premier League, o que aumentou as especulações sobre seu futuro a longo prazo no City. O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que o Tottenham reabriu as negociações sobre uma possível contratação.

Ele escreveu no X: “Entendo que o Tottenham reativou as negociações para contratar Savinho neste verão. As discussões iniciais estavam em andamento após a negociação do verão passado, mas fracassaram quando o Man City decidiu não vender. Savinho está aberto à transferência. O Newcastle também está de olho nele.”