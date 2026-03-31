O Tottenham insiste em convencer Roberto De Zerbi. O técnico italiano é a primeira opção do clube após a demissão de Igor Tudor; o ex-treinador do Marselha se mostrou aberto à possibilidade de assumir o comando dos Spurs, mas gostaria de adiar qualquer decisão até o final da temporada, para ver se a equipe consegue se manter na primeira divisão. O clube, porém, precisa de um comando imediato e a intenção é não contratar um técnico interino apenas para terminar o campeonato, mas sim alguém que possa permanecer no cargo no futuro; por isso, entre as várias hipóteses, está a de propor a De Zerbi um contrato com cláusula de rescisão em caso de rebaixamento. O Daily Mail entra em detalhes sobre os valores que poderiam ser propostos a De Zerbi: um salário de 12 milhões por temporada durante cinco anos, o que o tornaria o segundo técnico mais bem pago da Premier League, atrás apenas de Pep Guardiola.
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O Tottenham insiste em contratar De Zerbi, mas os torcedores protestam: “Não o queremos”. O caso anterior com Gattuso
A CAMPANHA DOS TORCEDORES CONTRA DE ZERBI
O técnico italiano ainda está refletindo sobre a situação, mas, enquanto isso, os torcedores do Tottenham também se posicionam: “Not to De Zerbi” é a campanha que os adeptos dos Spurs estão promovendo para expressar sua opinião. Um caso semelhante ocorreu em 2021, quando Rino Gattuso estava prestes a assumir o comando do time inglês, mas a negociação acabou não dando certo após um protesto dos torcedores que não o queriam. Entre os outros nomes associados ao Tottenham nas últimas semanas, está também o de Thiago Motta, sem trabalhar desde sua última experiência no comando da Juventus, que terminou com sua demissão em março de 2025.
A SITUAÇÃO DO TOTTENHAM
O Tottenham está passando por uma das piores temporadas dos últimos anos: a sete rodadas do fim da Premier League, o time ocupa a penúltima posição, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento: +1 sobre o West Ham. Na retomada do campeonato, o time enfrentará o Sunderland fora de casa no dia 12 de abril, depois o Brighton em casa, e em seguida terá o confronto direto contra o Wolverhampton. Nos últimos quatro jogos, o Tottenham enfrentará o Aston Villa, o Leeds, o Chelsea e o Everton.