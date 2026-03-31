O Tottenham insiste em convencer Roberto De Zerbi. O técnico italiano é a primeira opção do clube após a demissão de Igor Tudor; o ex-treinador do Marselha se mostrou aberto à possibilidade de assumir o comando dos Spurs, mas gostaria de adiar qualquer decisão até o final da temporada, para ver se a equipe consegue se manter na primeira divisão. O clube, porém, precisa de um comando imediato e a intenção é não contratar um técnico interino apenas para terminar o campeonato, mas sim alguém que possa permanecer no cargo no futuro; por isso, entre as várias hipóteses, está a de propor a De Zerbi um contrato com cláusula de rescisão em caso de rebaixamento. O Daily Mail entra em detalhes sobre os valores que poderiam ser propostos a De Zerbi: um salário de 12 milhões por temporada durante cinco anos, o que o tornaria o segundo técnico mais bem pago da Premier League, atrás apenas de Pep Guardiola.



