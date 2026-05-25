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O Tottenham indicou o “único jogador que precisa ser mantido” na janela de transferências de verão para ter alguma chance de voltar a ser um time do “Big Six”
O Spurs comemorou a permanência na primeira divisão, enquanto o Arsenal saboreava o título
O norte de Londres vem enfrentando duas temporadas consecutivas na 17ª posição. Ange Postecoglou ajudou a disfarçar algumas falhas ao conquistar a Liga Europa no final de seu mandato como técnico — encerrando uma espera de 17 anos por um título importante —, mas pouco mais houve para animar a torcida.
Thomas Frank e Igor Tudor passaram pelo Tottenham Hotspur Stadium sem causar nenhum impacto positivo, antes que o ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, assumisse o comando e estabilizasse o time o suficiente para conduzi-lo com sucesso à permanência na primeira divisão.
Essa batalha se estendeu até a última rodada, com o Spurs comemorando a permanência por uma margem mínima enquanto o rival local Arsenal erguia o título da Premier League — destacando a diferença cada vez maior entre os dois velhos adversários.
Esforços serão feitos nas próximas semanas para despertar um gigante adormecido de seu sono, mas será que vários jogadores de destaque poderão ser dispensados enquanto novos rostos são recebidos a bordo? Muitas mudanças estão sendo previstas quando a próxima janela de transferências se abrir.
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O Tottenham conseguirá manter o zagueiro Van de Ven, que tem sido associado ao Liverpool?
O zagueiro holandês Micky van de Ven está entre os nomes que geram rumores de saída, mas o ex-lateral do Tottenham Hutton — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do casino zonder cruks — falou ao GOAL sobre o zagueiro central que tem sido associado ao Liverpool: “Na minha opinião, esse é um jogador que eles precisam manter.
“Se eles querem se reforçar e ficar mais fortes para a próxima temporada, ele é o capitão em potencial, porque acho que [Cristian] Romero provavelmente vai sair. Então, eles precisam manter esse tipo de jogador para construir a equipe em torno deles.
“Se vocês o venderem e ele for para outro time da Premier League ou algo assim, terão que substituí-lo, e isso não vai ser fácil. Portanto, é uma situação difícil, porque esses jogadores querem jogar no mais alto nível possível e provavelmente vai levar várias janelas de transferências, eu acho, para o Spurs voltar a esse nível, mas eles precisam manter jogadores como Van de Ven se quiserem fazer isso.”
Pressionado ainda mais sobre os rumores de Anfield que têm circulado em torno de Van de Ven, Hutton acrescentou: “Ele seria uma contratação excelente. Gosto muito dele como jogador. A força, a potência na corrida, a velocidade, alguns dos gols que já o vimos marcar — sei que isso não acontece toda semana, mas é incrível.
“Ele é bom com a bola, tecnicamente bom. Ele literalmente preenche todos os requisitos. Na minha opinião, ele deveria estar jogando em um time da Liga dos Campeões. Então, acho que essa é a prioridade número um: tentar mantê-lo no time.”
O Tottenham ainda faz parte dos “Seis Grandes” da Premier League?
O Spurs precisa manter seus principais jogadores para voltar a subir na tabela. Tendo entrado em uma grave crise, surgiram dúvidas sobre se o clube ainda pode se considerar parte da elite da Premier League.
Questionado sobre se o Tottenham tem o calibre para fazer parte do “Big Six”, Hutton disse: “Para ser totalmente honesto, acho que não. Acho que é preciso mostrar a mentalidade de um elenco capaz de competir regularmente na parte de cima da tabela, e eles não têm feito isso. É tão simples quanto isso.
“Provavelmente, se você analisar as finanças e o dinheiro que está entrando no clube, diria que o lado comercial tem sido muito bem administrado, mas, infelizmente, isso não se refletiu em campo para eles, e o time tem enfrentado muitas dificuldades. Portanto, neste momento, não os vejo como um time do ‘Big Six’.”
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O que De Zerbi precisa fazer antes do início da temporada 2026-27
O Spurs conseguiu se salvar por um triz na temporada 2025-26 ao derrotar o Everton em casa — a vitória nessa partida foi suficiente para garantir que o time terminasse com dois pontos de vantagem sobre o West Ham e evitasse o rebaixamento para a Championship.
Considera-se que, com De Zerbi, foi encontrado um técnico capaz de colocar o clube de volta nos trilhos. Há, no entanto, uma série de questões que o carismático italiano precisa resolver antes que os sonhos de classificação para a Liga dos Campeões possam começar a se concretizar novamente.