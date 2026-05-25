O zagueiro holandês Micky van de Ven está entre os nomes que geram rumores de saída, mas o ex-lateral do Tottenham Hutton — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do casino zonder cruks — falou ao GOAL sobre o zagueiro central que tem sido associado ao Liverpool: “Na minha opinião, esse é um jogador que eles precisam manter.

“Se eles querem se reforçar e ficar mais fortes para a próxima temporada, ele é o capitão em potencial, porque acho que [Cristian] Romero provavelmente vai sair. Então, eles precisam manter esse tipo de jogador para construir a equipe em torno deles.

“Se vocês o venderem e ele for para outro time da Premier League ou algo assim, terão que substituí-lo, e isso não vai ser fácil. Portanto, é uma situação difícil, porque esses jogadores querem jogar no mais alto nível possível e provavelmente vai levar várias janelas de transferências, eu acho, para o Spurs voltar a esse nível, mas eles precisam manter jogadores como Van de Ven se quiserem fazer isso.”

Pressionado ainda mais sobre os rumores de Anfield que têm circulado em torno de Van de Ven, Hutton acrescentou: “Ele seria uma contratação excelente. Gosto muito dele como jogador. A força, a potência na corrida, a velocidade, alguns dos gols que já o vimos marcar — sei que isso não acontece toda semana, mas é incrível.

“Ele é bom com a bola, tecnicamente bom. Ele literalmente preenche todos os requisitos. Na minha opinião, ele deveria estar jogando em um time da Liga dos Campeões. Então, acho que essa é a prioridade número um: tentar mantê-lo no time.”