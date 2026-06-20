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O Tottenham foi instado a aumentar sua oferta por Sandro Tonali, já que o Newcastle rejeitou a proposta inicial
O Spurs inicia negociações por Tonali com uma oferta sensacional
O Tottenham apresentou uma oferta formal de cerca de 75 a 80 milhões de libras ao Newcastle por Tonali, na tentativa de se antecipar aos seus rivais da Premier League, segundo reportagem da Sky Sport na Itália. O Spurs intensificou seus esforços para contratar Tonali no início desta semana, desencadeando uma acirrada disputa pela contratação com Arsenal, Manchester United e Manchester City, todos na cola do jogador da seleção italiana.
Embora os Spurs já tivessem entrado em contato com os representantes de Tonali para discutir uma possível transferência para o time de De Zerbi neste verão, o Newcastle não havia sido abordado anteriormente.
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O Newcastle mantém firme a avaliação de 85 milhões de libras
O Newcastle se recusa a deixar seu jogador-chave do meio-campo sair por um preço baixo, apesar da oferta substancial feita pelo Spurs. O site The Athletic informou que o clube está exigindo 100 milhões de libras por ele.
O time de Tyneside mantém uma posição de força na mesa de negociações devido ao contrato de longo prazo do jogador. O Newcastle contratou Tonali do AC Milan há três anos e, posteriormente, renovou seu contrato durante os 10 meses de suspensão por envolvimento com jogos de azar, mantendo-o vinculado ao St James’ Park até 2029. Consequentemente, o Newcastle informou categoricamente à representação de Tonali que não autorizará a venda do jogador de 26 anos, a menos que o valor exigido seja pago integralmente.
A admiração de longa data de De Zerbi pelo italiano
O plano tático do técnico italiano para o elenco renovado do Tottenham é a principal força motriz por trás dessa busca. De Zerbi, que acompanha Tonali de perto desde o início da ascensão do meio-campista no Brescia, vê seu compatriota como um pilar fundamental para seu novo projeto no norte de Londres.
O técnico italiano já havia admitido anteriormente seu desejo de trabalhar com Tonali durante sua passagem pela costa sul. “Eu queria trazer Tonali para o Sassuolo, se tivesse ficado lá, depois do primeiro ano dele no AC Milan”, disse De Zerbi durante sua passagem pelo Brighton. “Eu disse: ‘talvez eles caiam na armadilha e eu consiga trazê-lo para cá’. Eu o vi no Brescia e achei que ele era o jogador que acabou se revelando.”
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Rivais ficam de olho enquanto a tensão em torno das transferências aumenta
A manobra repentina do Tottenham colocou outros grandes clubes da Premier League em alerta máximo, enquanto acompanham de perto os desdobramentos no St James’ Park. No início desta semana, surgiram suspeitas no Newcastle de que o interesse do Spurs teria sido divulgado intencionalmente para provocar uma contraproposta do Arsenal, que já havia tentado contratar o jogador da seleção italiana nos últimos dias da janela de transferências de janeiro.
A Sky Sports informa que o Manchester City continua interessado em Tonali.