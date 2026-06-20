O Tottenham foi instado a aumentar sua oferta por Sandro Tonali, já que o Newcastle rejeitou a proposta inicial

O Tottenham apresentou uma oferta formal de cerca de 75 a 80 milhões de libras ao Newcastle por Tonali, na tentativa de se antecipar aos seus rivais da Premier League, segundo reportagem da Sky Sport na Itália. O Spurs intensificou seus esforços para contratar Tonali no início desta semana, desencadeando uma acirrada disputa pela contratação com Arsenal, Manchester United e Manchester City, todos na cola do jogador da seleção italiana.

Embora os Spurs já tivessem entrado em contato com os representantes de Tonali para discutir uma possível transferência para o time de De Zerbi neste verão, o Newcastle não havia sido abordado anteriormente.