O Tottenham foi informado sobre o prazo “mínimo” para o retorno à Liga dos Campeões, enquanto se encontra à beira do desastre do rebaixamento da Premier League

Embora o despertar de um gigante adormecido seja “possível”, o Spurs corre sério risco de perder sua posição de destaque nos círculos do futebol inglês e europeu. Outra ex-estrela do Tottenham, o ex-atacante Bobby Zamora, comentou ao GOAL sobre a perda do status de “grande seis”: “Para um time como o Spurs, acho que provavelmente só dá para passar despercebido por dois anos. No terceiro ano, é preciso mostrar algum tipo de desempenho. É preciso estar entre os seis primeiros e mostrar consistentemente que se está lá.

“Tenho muitos amigos que são torcedores do Spurs e estão arrancando os cabelos, e têm feito isso há um ano. Eles não conseguem acreditar no que está acontecendo.”

Gus Poyet — outro que tem laços profissionais com o Tottenham desde sua época de jogador — disse ao GOAL que o rebaixamento do Spurs poderia superar a impressionante conquista do título pelo Leicester como o maior choque da história da Premier League.

Ele disse: “Boa pergunta. Eu diria que sim, maior, e não quero tirar o mérito do Leicester. O Leicester foi, eu acho, uma questão de impulso. O Leicester foi o típico caso que dizemos entre treinadores: quando você tem o impulso, quando os jogadores estão motivados, quando os jogadores acreditam, eles se unem e algo acontece, e você fica pensando ‘eles vão perder, eles vão perder’, e eles nunca perdem, e então eles vão querer ganhar o título.

“E isso é ruim porque acho que o Spurs quer ser um bom clube com um certo nível. Eu estive no antigo centro de treinamento e no antigo estádio e, em termos de infraestrutura, eles chegaram ao topo. É absolutamente incrível, o centro de treinamento e o estádio. E depois de fazer isso, a possibilidade de cair é enorme. Quero dizer, é uau.”