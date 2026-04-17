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O Tottenham foi informado sobre o prazo “mínimo” para o retorno à Liga dos Campeões, enquanto se encontra à beira do desastre do rebaixamento da Premier League
Conquista de um título na Europa, mas retrocessos no campeonato nacional
O Spurs, após saborear a glória da Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou em 2025 — quando chegou ao fim a espera de 17 anos do clube por um título importante —, chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões nesta temporada, antes de ser eliminado pelo Atlético de Madrid, gigante da La Liga.
As conquistas nas competições continentais ofereceram uma breve e bem-vinda distração das dificuldades no campeonato nacional, com uma ladeira escorregadia que se mostrou difícil de subir. A queda para a 17ª posição na última temporada foi considerada o fundo do poço para o Tottenham, mas as coisas podem piorar ainda mais 12 meses depois.
Depois de passar por Thomas Frank e Igor Tudor, o comando técnico está agora nas mãos do ex-treinador do Brighton e do Marselha, Roberto De Zerbi. Ele tem pouco tempo, com apenas seis jogos restantes, para transmitir sua mensagem e reverter a situação.
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Quanto tempo levaria para o Tottenham se recuperar do rebaixamento?
O Tottenham caiu na zona de rebaixamento da Premier League, e o rebaixamento provavelmente levaria a uma liquidação total dos principais talentos. Com isso em mente, quanto tempo levaria para um clube que já teve ambições de disputar o título voltar a figurar entre os quatro primeiros?
Quando essa pergunta foi feita ao ex-goleiro da seleção americana Friedel, com os torcedores do Tottenham também de olho nas chances do Arsenal de conquistar o título, que vêm diminuindo ultimamente, o ex-astro dos Spurs disse ao GOAL: “Não vou citar o nome, mas ouvi alguém que provavelmente respeito mais em todo o futebol fazer um comentário: ‘Leva mais de uma década para construir algo em um clube de futebol e leva apenas dois anos para destruí-lo’.
“Nunca se sabe com os pagamentos de compensação, com uma rápida recuperação, veja o que aconteceu com o Villa — o Villa está lutando. Mas sim, provavelmente estamos falando de no mínimo três temporadas, porque se você cair, primeiro precisa subir de divisão, depois quer se consolidar e garantir que vai permanecer na Premier League. Então, eu diria no mínimo três temporadas. Mas é viável, para um clube do porte do Tottenham, isso é viável.”
A maior surpresa da história da Premier League? O Tottenham pode superar o Leicester
Embora o despertar de um gigante adormecido seja “possível”, o Spurs corre sério risco de perder sua posição de destaque nos círculos do futebol inglês e europeu. Outra ex-estrela do Tottenham, o ex-atacante Bobby Zamora, comentou ao GOAL sobre a perda do status de “grande seis”: “Para um time como o Spurs, acho que provavelmente só dá para passar despercebido por dois anos. No terceiro ano, é preciso mostrar algum tipo de desempenho. É preciso estar entre os seis primeiros e mostrar consistentemente que se está lá.
“Tenho muitos amigos que são torcedores do Spurs e estão arrancando os cabelos, e têm feito isso há um ano. Eles não conseguem acreditar no que está acontecendo.”
Gus Poyet — outro que tem laços profissionais com o Tottenham desde sua época de jogador — disse ao GOAL que o rebaixamento do Spurs poderia superar a impressionante conquista do título pelo Leicester como o maior choque da história da Premier League.
Ele disse: “Boa pergunta. Eu diria que sim, maior, e não quero tirar o mérito do Leicester. O Leicester foi, eu acho, uma questão de impulso. O Leicester foi o típico caso que dizemos entre treinadores: quando você tem o impulso, quando os jogadores estão motivados, quando os jogadores acreditam, eles se unem e algo acontece, e você fica pensando ‘eles vão perder, eles vão perder’, e eles nunca perdem, e então eles vão querer ganhar o título.
“E isso é ruim porque acho que o Spurs quer ser um bom clube com um certo nível. Eu estive no antigo centro de treinamento e no antigo estádio e, em termos de infraestrutura, eles chegaram ao topo. É absolutamente incrível, o centro de treinamento e o estádio. E depois de fazer isso, a possibilidade de cair é enorme. Quero dizer, é uau.”
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Calendário do Tottenham 2025-26: Grandes jogos pela frente na luta contra o rebaixamento
O Spurs precisa superar uma diferença de apenas dois pontos para sair da zona de rebaixamento, mas já soma 14 jogos sem vitória na Premier League — sem ter conquistado nenhuma vitória na primeira divisão em 2026.
Ainda tem alguns jogos importantes pela frente — incluindo uma visita ao Wolves e um confronto em casa contra o Leeds —, mas espera dar um novo fôlego à sua luta pela permanência no sábado, quando receberá o Brighton, time que conquistou o máximo de pontos nas últimas três partidas.