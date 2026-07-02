De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o AC Milan decidiu se separar de Leão e ofereceu ao Tottenham a oportunidade de contratá-lo. Após uma temporada turbulenta, na qual o Milan terminou em quinto lugar, o clube está sob pressão financeira para vender o jogador.

O novo técnico, Ruben Amorim, não considera Leão parte de seus planos. O atacante passou por uma temporada 2025-26 frustrante, marcando 10 gols em 31 partidas pelo campeonato, além de ser frequentemente vaiado por seus próprios torcedores, apesar de ter marcado 80 gols em 291 partidas no total pelo time italiano. O Milan está exigindo pelo menos € 60 milhões por uma transferência definitiva, mas poderia considerar um empréstimo com opção de compra por € 70 milhões.



