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O Tottenham fez uma oferta pela transferência de Rafael Leão, já que o novo técnico do AC Milan, Ruben Amorim, considera que o ponta-esquerda português não faz mais parte dos planos da equipe
O AC Milan está pronto para se desfazer do ponta
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o AC Milan decidiu se separar de Leão e ofereceu ao Tottenham a oportunidade de contratá-lo. Após uma temporada turbulenta, na qual o Milan terminou em quinto lugar, o clube está sob pressão financeira para vender o jogador.
O novo técnico, Ruben Amorim, não considera Leão parte de seus planos. O atacante passou por uma temporada 2025-26 frustrante, marcando 10 gols em 31 partidas pelo campeonato, além de ser frequentemente vaiado por seus próprios torcedores, apesar de ter marcado 80 gols em 291 partidas no total pelo time italiano. O Milan está exigindo pelo menos € 60 milhões por uma transferência definitiva, mas poderia considerar um empréstimo com opção de compra por € 70 milhões.
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O sonho da Premier League continua vivo
Leão já manifestou seu desejo de deixar a Itália, admitindo abertamente que o futebol inglês se adapta melhor ao seu estilo. Em entrevista anterior à Sport TV, Leão afirmou: “Senti que poderia fazer a diferença, mas a forma como a equipe jogava não me colocava em posição de fazê-lo. Preciso de um novo desafio. Na Itália, o campeonato está evoluindo, mas, para o meu estilo de jogo, a Premier League ou a La Liga destacariam melhor meu talento e a mim como jogador.”
O ponta teve dificuldades sob o comando do ex-técnico Massimiliano Allegri, que frequentemente o forçava a atuar em uma função central que não era a sua. Leão também confessou admirar o Manchester United e o Arsenal, embora o Tottenham pareça ser, no momento, a opção mais viável.
A reconstrução do Tottenham oferece um novo começo
Uma transferência para o Tottenham poderia proporcionar o ambiente ideal para Leão reconstruir sua carreira e recuperar a confiança. Roberto De Zerbi está implementando um esquema ambicioso em Londres, que conta com os atacantes para explorar os espaços abertos, o que se alinha perfeitamente aos pontos fortes de Leão. O atacante chegou ao Milan vindo do Lille por €49,50m em 2019, após ter se transferido do Sporting para a França.
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Foco na Copa do Mundo
Antes de decidir seu futuro no clube, Leão precisa se concentrar totalmente em suas obrigações com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026. Depois de entrar três vezes como reserva e marcar um gol na fase de grupos, Leão se prepara para enfrentar a Croácia nas oitavas de final. O vencedor enfrentará a Espanha nas quartas de final.