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O Tottenham fecha a contratação de Marcos Senesi! Roberto De Zerbi elogia a “versatilidade” do novo zagueiro enquanto a reconstrução dos Spurs continua
Um novo capítulo no norte de Londres
O Tottenham confirmou que Senesi se juntará oficialmente ao time em 1º de julho, dependendo da aprovação das autoridades internacionais. O experiente zagueiro chega após quatro temporadas impressionantes no Bournemouth, clube para o qual se transferiu por € 15 milhões, vindo do Feyenoord, em 2022.
Expressando sua empolgação com a transferência, o argentino declarou: “É uma sensação muito especial ser jogador do Tottenham Hotspur. Desde o primeiro momento, o clube mostrou por que me quer e o quanto deseja que eu faça parte do que está construindo. É emocionante e algo em que mal posso esperar para participar.”
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Histórico impressionante e qualidades de liderança
O zagueiro central chega à capital com um histórico comprovado, tendo disputado 128 partidas e marcado seis gols durante sua passagem pelo Bournemouth. Isso veio na sequência de uma passagem de grande sucesso na Holanda, onde disputou 116 partidas e marcou nove gols pelo Feyenoord. Sobre suas ambições, ele acrescentou: "Sempre que entrar em campo, darei o meu melhor para deixar os torcedores orgulhosos e levar o clube de volta ao lugar onde ele pertence. Quero conquistar títulos com o Tottenham e farei tudo o que puder para que isso aconteça.” O diretor esportivo Johan Lange elogiou a contratação, afirmando: “Marcos é um zagueiro que traz uma combinação de qualidade, inteligência e liderança para o nosso elenco. Sua experiência no mais alto nível, sua tranquilidade com a bola e sua vontade de disputar cada bola fazem dele uma excelente opção para o estilo de jogo que queremos praticar.”
Flexibilidade tática sob o comando de De Zerbi
O técnico De Zerbi, que assumiu o cargo no final de março e garantiu a permanência do clube na Premier League na última rodada após registrar três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas, está entusiasmado com a integração do ex-jogador do Feyenoord.
Ao avaliar a contratação sem custos, De Zerbi observou: “A experiência, a qualidade com a bola e o espírito competitivo de Marcos vão nos fortalecer defensivamente, além de nos dar flexibilidade na formação. Ele se sente à vontade jogando em um time que prioriza a posse de bola, lê muito bem o jogo e tem a personalidade necessária para se destacar em um ambiente exigente.”
Na última temporada, o zagueiro central provou seu imenso valor ao disputar 39 partidas em todas as competições pelo Bournemouth, incluindo 37 no campeonato.
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O que vem a seguir para o zagueiro?
Olhando para o futuro, Senesi se juntará oficialmente aos seus novos companheiros de equipe no dia 1º de julho para dar início aos preparativos cruciais da pré-temporada. O Tottenham tem uma agenda lotada planejada para o verão, e De Zerbi contará fortemente com a solidez defensiva de sua nova contratação para estabilizar a zaga. Os torcedores aguardam ansiosamente para ver o argentino em ação quando a próxima temporada da Premier League finalmente começar.