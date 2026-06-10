O técnico De Zerbi, que assumiu o cargo no final de março e garantiu a permanência do clube na Premier League na última rodada após registrar três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas, está entusiasmado com a integração do ex-jogador do Feyenoord.

Ao avaliar a contratação sem custos, De Zerbi observou: “A experiência, a qualidade com a bola e o espírito competitivo de Marcos vão nos fortalecer defensivamente, além de nos dar flexibilidade na formação. Ele se sente à vontade jogando em um time que prioriza a posse de bola, lê muito bem o jogo e tem a personalidade necessária para se destacar em um ambiente exigente.”

Na última temporada, o zagueiro central provou seu imenso valor ao disputar 39 partidas em todas as competições pelo Bournemouth, incluindo 37 no campeonato.