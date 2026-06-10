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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Tottenham fecha a contratação de Marcos Senesi! Roberto De Zerbi elogia a “versatilidade” do novo zagueiro enquanto a reconstrução dos Spurs continua

Tottenham
M. Senesi
Premier League
Mercado da bola

O Tottenham anunciou oficialmente a contratação do zagueiro da seleção argentina Marcos Senesi, em transferência gratuita, após o término de seu contrato com o Bournemouth. O zagueiro central canhoto se juntará ao clube londrino em 1º de julho, trazendo experiência na primeira divisão para o elenco de Roberto De Zerbi, que se prepara para a próxima temporada.

  • Um novo capítulo no norte de Londres

    O Tottenham confirmou que Senesi se juntará oficialmente ao time em 1º de julho, dependendo da aprovação das autoridades internacionais. O experiente zagueiro chega após quatro temporadas impressionantes no Bournemouth, clube para o qual se transferiu por € 15 milhões, vindo do Feyenoord, em 2022.

    Expressando sua empolgação com a transferência, o argentino declarou: “É uma sensação muito especial ser jogador do Tottenham Hotspur. Desde o primeiro momento, o clube mostrou por que me quer e o quanto deseja que eu faça parte do que está construindo. É emocionante e algo em que mal posso esperar para participar.”

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  • Marcos Senesi Argentina 2025Getty Images

    Histórico impressionante e qualidades de liderança

    O zagueiro central chega à capital com um histórico comprovado, tendo disputado 128 partidas e marcado seis gols durante sua passagem pelo Bournemouth. Isso veio na sequência de uma passagem de grande sucesso na Holanda, onde disputou 116 partidas e marcou nove gols pelo Feyenoord. Sobre suas ambições, ele acrescentou: "Sempre que entrar em campo, darei o meu melhor para deixar os torcedores orgulhosos e levar o clube de volta ao lugar onde ele pertence. Quero conquistar títulos com o Tottenham e farei tudo o que puder para que isso aconteça.” O diretor esportivo Johan Lange elogiou a contratação, afirmando: “Marcos é um zagueiro que traz uma combinação de qualidade, inteligência e liderança para o nosso elenco. Sua experiência no mais alto nível, sua tranquilidade com a bola e sua vontade de disputar cada bola fazem dele uma excelente opção para o estilo de jogo que queremos praticar.”

  • Flexibilidade tática sob o comando de De Zerbi

    O técnico De Zerbi, que assumiu o cargo no final de março e garantiu a permanência do clube na Premier League na última rodada após registrar três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete partidas, está entusiasmado com a integração do ex-jogador do Feyenoord.

    Ao avaliar a contratação sem custos, De Zerbi observou: “A experiência, a qualidade com a bola e o espírito competitivo de Marcos vão nos fortalecer defensivamente, além de nos dar flexibilidade na formação. Ele se sente à vontade jogando em um time que prioriza a posse de bola, lê muito bem o jogo e tem a personalidade necessária para se destacar em um ambiente exigente.”

    Na última temporada, o zagueiro central provou seu imenso valor ao disputar 39 partidas em todas as competições pelo Bournemouth, incluindo 37 no campeonato.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o zagueiro?

    Olhando para o futuro, Senesi se juntará oficialmente aos seus novos companheiros de equipe no dia 1º de julho para dar início aos preparativos cruciais da pré-temporada. O Tottenham tem uma agenda lotada planejada para o verão, e De Zerbi contará fortemente com a solidez defensiva de sua nova contratação para estabilizar a zaga. Os torcedores aguardam ansiosamente para ver o argentino em ação quando a próxima temporada da Premier League finalmente começar.