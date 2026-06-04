O Tottenham faz uma oferta de transferência de 70 milhões de libras por uma estrela do Brighton que vai disputar a Copa do Mundo, enquanto Roberto De Zerbi contrata jogadores do seu antigo clube

O Tottenham deu o primeiro passo para contratar Van Hecke, apresentando uma proposta inicial ao Brighton pelo zagueiro central de 25 anos. No entanto, segundo o Telegraph, a oferta está abaixo do preço pedido pelo Brighton, de 70 milhões de libras, mas as negociações entre os dois clubes ainda estão em andamento. A iniciativa está sendo liderada por De Zerbi, que trabalhou de perto com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton entre 2022 e 2024. O italiano está ansioso para contratar um zagueiro familiarizado com seu estilo de jogo, à medida que continua montando seu elenco no norte de Londres.

O futuro de Van Hecke tem se tornado um assunto cada vez mais comentado, apesar de seu contrato vigorar até junho de 2027. Relatos sugerem que o zagueiro holandês ainda não se comprometeu com um novo contrato, o que pode encorajar os clubes interessados antes da janela de transferências de verão.