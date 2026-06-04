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O Tottenham faz uma oferta de transferência de 70 milhões de libras por uma estrela do Brighton que vai disputar a Copa do Mundo, enquanto Roberto De Zerbi contrata jogadores do seu antigo clube
O Tottenham intensifica a busca pelo zagueiro do Brighton
O Tottenham deu o primeiro passo para contratar Van Hecke, apresentando uma proposta inicial ao Brighton pelo zagueiro central de 25 anos. No entanto, segundo o Telegraph, a oferta está abaixo do preço pedido pelo Brighton, de 70 milhões de libras, mas as negociações entre os dois clubes ainda estão em andamento. A iniciativa está sendo liderada por De Zerbi, que trabalhou de perto com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton entre 2022 e 2024. O italiano está ansioso para contratar um zagueiro familiarizado com seu estilo de jogo, à medida que continua montando seu elenco no norte de Londres.
O futuro de Van Hecke tem se tornado um assunto cada vez mais comentado, apesar de seu contrato vigorar até junho de 2027. Relatos sugerem que o zagueiro holandês ainda não se comprometeu com um novo contrato, o que pode encorajar os clubes interessados antes da janela de transferências de verão.
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O Brighton já havia apresentado planos para as negociações contratuais
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, indicou em abril que esperava manter conversas com o zagueiro sobre seu futuro no clube. Essas conversas ainda não resultaram em um novo acordo, deixando incerteza em torno dos planos de longo prazo do jogador. O Brighton deve agora avaliar se deve continuar as negociações ou considerar ofertas por um de seus ativos mais valiosos.
Van Hecke é considerado, ao lado de Bart Verbruggen e Carlos Baleba, um dos jogadores mais cotados do Brighton. Dado o histórico do clube em gerar valores significativos de transferência, o Spurs terá que atender às exigências dos Seagulls se quiser fechar o negócio.
Convocação para a Copa do Mundo impulsiona a notoriedade de Van Hecke
A abordagem do Tottenham surge num momento em que Van Hecke se prepara para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção holandesa. Recentemente, ele jogou 87 minutos em um amistoso contra a Argélia e continua fazendo parte dos planos defensivos de Ronald Koeman para o torneio.
Desde que chegou do NAC Breda em 2020, Van Hecke vem se consolidando como um zagueiro confiável da Premier League. Passagens por empréstimo no Heerenveen e no Blackburn Rovers contribuíram para seu desenvolvimento antes de se tornar titular regular do Brighton. Na última temporada, ele foi titular em 36 partidas da Premier League sob o comando de Hurzeler, destacando tanto sua resistência quanto sua importância para a equipe.
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O Spurs talvez precise aumentar a oferta
A tentativa do Tottenham de contratar Van Hecke faz parte de um esforço mais amplo para reforçar a defesa. O clube também está trabalhando em uma negociação envolvendo o zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth, já que De Zerbi busca maior profundidade e qualidade na retaguarda.
Como o Brighton não tem pressão imediata para vender, o Spurs talvez precise apresentar uma oferta melhorada. O time do norte de Londres também estará ansioso para concluir as negociações antes da Copa do Mundo, onde uma boa participação no torneio poderia aumentar ainda mais o valor de Van Hecke.