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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Tottenham faz uma oferta de transferência de 70 milhões de libras por uma estrela do Brighton que vai disputar a Copa do Mundo, enquanto Roberto De Zerbi contrata jogadores do seu antigo clube

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J. van Hecke
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R. De Zerbi

O Tottenham apresentou uma oferta inicial pelo zagueiro do Brighton, Jan Paul van Hecke, enquanto Roberto De Zerbi busca se reunir com um jogador que ajudou a formar na costa sul. A oferta inicial estaria abaixo da avaliação do Brighton, mas as negociações continuam em andamento, à medida que o Spurs prossegue com a reformulação da defesa neste verão.

  • O Tottenham intensifica a busca pelo zagueiro do Brighton

    O Tottenham deu o primeiro passo para contratar Van Hecke, apresentando uma proposta inicial ao Brighton pelo zagueiro central de 25 anos. No entanto, segundo o Telegraph, a oferta está abaixo do preço pedido pelo Brighton, de 70 milhões de libras, mas as negociações entre os dois clubes ainda estão em andamento. A iniciativa está sendo liderada por De Zerbi, que trabalhou de perto com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton entre 2022 e 2024. O italiano está ansioso para contratar um zagueiro familiarizado com seu estilo de jogo, à medida que continua montando seu elenco no norte de Londres.

    O futuro de Van Hecke tem se tornado um assunto cada vez mais comentado, apesar de seu contrato vigorar até junho de 2027. Relatos sugerem que o zagueiro holandês ainda não se comprometeu com um novo contrato, o que pode encorajar os clubes interessados antes da janela de transferências de verão.

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    O Brighton já havia apresentado planos para as negociações contratuais

    O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, indicou em abril que esperava manter conversas com o zagueiro sobre seu futuro no clube. Essas conversas ainda não resultaram em um novo acordo, deixando incerteza em torno dos planos de longo prazo do jogador. O Brighton deve agora avaliar se deve continuar as negociações ou considerar ofertas por um de seus ativos mais valiosos.

    Van Hecke é considerado, ao lado de Bart Verbruggen e Carlos Baleba, um dos jogadores mais cotados do Brighton. Dado o histórico do clube em gerar valores significativos de transferência, o Spurs terá que atender às exigências dos Seagulls se quiser fechar o negócio.

  • Convocação para a Copa do Mundo impulsiona a notoriedade de Van Hecke

    A abordagem do Tottenham surge num momento em que Van Hecke se prepara para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção holandesa. Recentemente, ele jogou 87 minutos em um amistoso contra a Argélia e continua fazendo parte dos planos defensivos de Ronald Koeman para o torneio.

    Desde que chegou do NAC Breda em 2020, Van Hecke vem se consolidando como um zagueiro confiável da Premier League. Passagens por empréstimo no Heerenveen e no Blackburn Rovers contribuíram para seu desenvolvimento antes de se tornar titular regular do Brighton. Na última temporada, ele foi titular em 36 partidas da Premier League sob o comando de Hurzeler, destacando tanto sua resistência quanto sua importância para a equipe.

  • van heckeGetty Images

    O Spurs talvez precise aumentar a oferta

    A tentativa do Tottenham de contratar Van Hecke faz parte de um esforço mais amplo para reforçar a defesa. O clube também está trabalhando em uma negociação envolvendo o zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth, já que De Zerbi busca maior profundidade e qualidade na retaguarda.

    Como o Brighton não tem pressão imediata para vender, o Spurs talvez precise apresentar uma oferta melhorada. O time do norte de Londres também estará ansioso para concluir as negociações antes da Copa do Mundo, onde uma boa participação no torneio poderia aumentar ainda mais o valor de Van Hecke.