O Tottenham faz parte da história indesejada da Liga dos Campeões com um início lamentável contra o Atlético de Madrid, com o goleiro Antonin Kinsky sendo substituído após 15 minutos

O técnico interino Igor Tudor tomou a decisão surpreendente de escalar Antonin Kinsky no lugar do goleiro titular Guglielmo Vicario, mas o jovem goleiro tcheco teve uma noite desastrosa. Ele cometeu dois erros catastróficos, primeiro escorregando e dando a Marcos Llorente a chance de abrir o placar aos seis minutos.

A situação piorou quando, apenas um minuto depois de sofrer o gol de Antoine Griezmann, o jogador de 22 anos falhou completamente em um passe de volta rotineiro, permitindo que Julian Alvarez marcasse facilmente o terceiro gol aos 15 minutos. Desmoralizado, Kinsky foi imediatamente substituído por Vicario, deixando o campo em lágrimas.