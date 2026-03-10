AFP
Traduzido por
O Tottenham faz parte da história indesejada da Liga dos Campeões com um início lamentável contra o Atlético de Madrid, com o goleiro Antonin Kinsky sendo substituído após 15 minutos
Abertura desastrosa força mudança tática precoce
O técnico interino Igor Tudor tomou a decisão surpreendente de escalar Antonin Kinsky no lugar do goleiro titular Guglielmo Vicario, mas o jovem goleiro tcheco teve uma noite desastrosa. Ele cometeu dois erros catastróficos, primeiro escorregando e dando a Marcos Llorente a chance de abrir o placar aos seis minutos.
A situação piorou quando, apenas um minuto depois de sofrer o gol de Antoine Griezmann, o jogador de 22 anos falhou completamente em um passe de volta rotineiro, permitindo que Julian Alvarez marcasse facilmente o terceiro gol aos 15 minutos. Desmoralizado, Kinsky foi imediatamente substituído por Vicario, deixando o campo em lágrimas.
- Getty Images Sport
Recorde europeu indesejado destaca colapso defensivo
Os dados estatísticos da OptaJoe revelaram a magnitude da capitulação do clube londrino na capital espanhola. Os três gols rápidos sofridos contra a equipe de Diego Simeone estabeleceram um novo marco humilhante na principal competição de clubes da Europa. Os anfitriões alcançaram uma vantagem confortável de três gols em exatamente 14 minutos e 59 segundos.
Este início extraordinário marca oficialmente a maior vantagem já alcançada por uma equipe em uma partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões. Antoine Griezmann marcou o segundo gol aos 14 minutos, entre os gols de Llorente e Alvarez, destruindo a defesa visitante com eficiência implacável.
Gigantes espanhóis dominam período inicial caótico
O primeiro tempo foi uma aula magistral de intensidade ofensiva por parte da equipe da La Liga, que dominou completamente seus frágeis adversários ingleses. Após os três gols iniciais, Robin Le Normand aumentou o sofrimento ao marcar o quarto gol aos 22 minutos. Os visitantes pareciam completamente perdidos em campo, incapazes de lidar com a pressão alta implacável e o finalização precisa da equipe da casa.
O Spurs conseguiu um pequeno consolo quando Pedro Porro balançou as redes aos 26 minutos, oferecendo um breve momento de alívio. No entanto, quando o árbitro apitou o intervalo, o placar marcava quatro a um a favor do Atlético. Apenas 10 minutos após o início do segundo tempo, Alvarez fez 5 a 1.
- Getty Images Sport
O receio do rebaixamento nacional agrava a situação continental
Esta humilhação europeia é apenas uma extensão da crise profunda que assola o clube na Premier League. Atualmente na 16ª posição, o time do norte de Londres está perigosamente perto da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima dos três últimos colocados. A ameaça de disputar a Championship na próxima temporada é agora uma possibilidade real para um time que há apenas um ano disputava a glória europeia.
Depois de perder as três partidas iniciais contra Arsenal, Fulham e Crystal Palace, o novo técnico não conseguiu promover nenhuma mudança no ritmo da equipe.
Publicidade