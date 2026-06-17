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O Tottenham está pronto para quebrar o recorde de transferência por Sandro Tonali! É revelado o valor que o Spurs está disposto a pagar pelo meio-campista do Newcastle
O Spurs identifica Tonali como seu principal alvo
O Tottenham está disposto a fazer de tudo para contratar Tonali neste verão, enquanto De Zerbi busca reformular seu elenco. O técnico italiano identificou seu compatriota como o motor ideal para o meio-campo, com o clube do norte de Londres ansioso para superar um período difícil, no qual esteve perto da zona de rebaixamento da Premier League nas duas últimas temporadas.
A busca ocorre em meio a uma promessa firme da diretoria de apoiar o novo projeto. Em uma declaração aos torcedores ao final de uma temporada desastrosa, durante a qual o Spurs teve três treinadores diferentes, a família Lewis, proprietária do clube, comprometeu-se a apoiar o novo técnico De Zerbi no mercado de transferências. A mensagem aos torcedores dizia: “Assumimos a responsabilidade pela reconstrução do Spurs. Nossa ambição é recuperar o espírito do clube e trazer de volta a emoção, a ousadia e o futebol arrojado que sempre consideramos que nos definem. Isso significa que o futebol vem em primeiro lugar. A diretoria e a equipe executiva já traçaram seus planos para concretizar essa ambição.”
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Oferta recorde em jogo
Para garantir a contratação de Tonali, o Tottenham estaria disposto a quebrar seu atual recorde de transferência. De acordo com o GIVEMESPORT, discussões internas sugerem uma disposição de desembolsar entre 80 milhões e 85 milhões de libras, com prováveis acréscimos relacionados ao desempenho a serem incluídos em qualquer proposta formal. Isso superaria o recorde anterior de 55 milhões de libras, pago para contratar Tanguy Ndombele do Lyon no verão de 2019, servindo como uma declaração definitiva de intenções aos rivais da Premier League.
Embora o Newcastle esteja exigindo um valor mais próximo de 100 milhões de libras, os Magpies podem ser forçados a negociar, já que buscam permanecer dentro dos limites do Fair Play Financeiro e das novas Regras de Custo do Elenco da Premier League. O Newcastle já demonstrou uma postura pragmática em relação aos seus ativos de alto valor, tendo aprovado a saída de Anthony Gordon para o Barcelona a fim de equilibrar as contas. Embora o Spurs ainda não tenha apresentado uma oferta oficial pelo jogador de 26 anos, há relatos de que já estão ocorrendo conversas construtivas com a representação do jogador.
O Manchester United perde terreno enquanto o Tottenham ganha força
A disputa por Tonali já foi acirrada, mas o Tottenham assumiu a liderança depois que um grande rival esfriou seu interesse. Embora o Manchester United já fosse associado ao meio-campista há muito tempo, reportagens sugeriram que os Red Devils estão hesitantes em arcar com o preço de venda cada vez mais alto. Essa saída da guerra de lances deixa os Spurs competindo principalmente com o Arsenal e o Manchester City, times que já fizeram consultas sobre a disponibilidade do jogador. No entanto, o time do norte de Londres espera que a atração de ser o principal jogador sob o comando de De Zerbi supere o apelo de se juntar a times já consolidados na disputa pelo título. O técnico italiano está desesperado por uma contratação de peso para garantir que não haja repetição dos recentes 17º lugares do clube.
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Um verão agitado no norte de Londres
Caso a contratação de Tonali seja concretizada, ele se juntaria a uma lista cada vez maior de novos reforços do clube. O Spurs tem se mostrado proativo nesta fase inicial da janela de transferências, garantindo as contratações de Andy Robertson e Marcos Senesi em transferências sem custos. O clube também está atualmente em negociações com o Brighton pelo zagueiro Jan Paul van Hecke, apesar de duas ofertas iniciais terem sido rejeitadas pela diretoria dos Seagulls.
A contratação de Tonali representaria um salto significativo em termos de qualidade e investimento. Embora se diga que o jogador prefira voltar à Série A caso deixe o St James’ Park, o poder financeiro da Premier League torna uma transferência dentro da Inglaterra mais realista. Para o Spurs, atingir a marca de 85 milhões de libras seria um sinal definitivo de que a diretoria está finalmente pronta para colocar o dinheiro onde está a boca, na tentativa de levar o clube de volta às vagas europeias.