O Tottenham está pronto para quebrar o recorde de transferência por Sandro Tonali! É revelado o valor que o Spurs está disposto a pagar pelo meio-campista do Newcastle

O Tottenham está disposto a fazer de tudo para contratar Tonali neste verão, enquanto De Zerbi busca reformular seu elenco. O técnico italiano identificou seu compatriota como o motor ideal para o meio-campo, com o clube do norte de Londres ansioso para superar um período difícil, no qual esteve perto da zona de rebaixamento da Premier League nas duas últimas temporadas.

A busca ocorre em meio a uma promessa firme da diretoria de apoiar o novo projeto. Em uma declaração aos torcedores ao final de uma temporada desastrosa, durante a qual o Spurs teve três treinadores diferentes, a família Lewis, proprietária do clube, comprometeu-se a apoiar o novo técnico De Zerbi no mercado de transferências. A mensagem aos torcedores dizia: “Assumimos a responsabilidade pela reconstrução do Spurs. Nossa ambição é recuperar o espírito do clube e trazer de volta a emoção, a ousadia e o futebol arrojado que sempre consideramos que nos definem. Isso significa que o futebol vem em primeiro lugar. A diretoria e a equipe executiva já traçaram seus planos para concretizar essa ambição.”



