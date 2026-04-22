O Tottenham está procurando um novo psicólogo para ajudar a cuidar do bem-estar mental dos jogadores em meio a uma exaustiva batalha contra o rebaixamento

Segundo o The Telegraph, em uma medida que destaca a gravidade da crise no Estádio Tottenham Hotspur, o clube publicou um anúncio de emprego para um psicólogo de desempenho de alto impacto. A decisão aponta para o reconhecimento, por parte da diretoria, de que ajustes táticos e condicionamento físico, por si só, não são mais suficientes para corrigir a trajetória descendente da equipe.

Detalhando as responsabilidades específicas, o anúncio do clube afirma: “Estamos buscando um psicólogo de desempenho excepcional para se juntar à nossa equipe de desempenho... Trabalhando como parte de uma equipe multidisciplinar, você liderará a prestação de apoio psicológico baseado em evidências a jogadores profissionais de elite. A função abrange o apoio individual aos jogadores, o trabalho sistêmico com a comissão técnica e a equipe de desempenho, e o desenvolvimento contínuo de uma cultura de desempenho com base psicológica em toda a equipe.

“Esta função exige um profissional que seja credível, discreto e altamente eficaz em um ambiente da Premier League, capaz de construir confiança com jogadores e treinadores, ao mesmo tempo em que opera com o rigor profissional esperado no mais alto nível do esporte.”



