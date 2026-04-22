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O Tottenham está procurando um novo psicólogo para ajudar a cuidar do bem-estar mental dos jogadores em meio a uma exaustiva batalha contra o rebaixamento
Medidas drásticas na Hotspur Way
Segundo o The Telegraph, em uma medida que destaca a gravidade da crise no Estádio Tottenham Hotspur, o clube publicou um anúncio de emprego para um psicólogo de desempenho de alto impacto. A decisão aponta para o reconhecimento, por parte da diretoria, de que ajustes táticos e condicionamento físico, por si só, não são mais suficientes para corrigir a trajetória descendente da equipe.
Detalhando as responsabilidades específicas, o anúncio do clube afirma: “Estamos buscando um psicólogo de desempenho excepcional para se juntar à nossa equipe de desempenho... Trabalhando como parte de uma equipe multidisciplinar, você liderará a prestação de apoio psicológico baseado em evidências a jogadores profissionais de elite. A função abrange o apoio individual aos jogadores, o trabalho sistêmico com a comissão técnica e a equipe de desempenho, e o desenvolvimento contínuo de uma cultura de desempenho com base psicológica em toda a equipe.
“Esta função exige um profissional que seja credível, discreto e altamente eficaz em um ambiente da Premier League, capaz de construir confiança com jogadores e treinadores, ao mesmo tempo em que opera com o rigor profissional esperado no mais alto nível do esporte.”
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Os traumas sofridos nos acréscimos cobram seu preço
O ponto de ruptura parece ter ocorrido durante o desanimador empate em 2 a 2 com o Brighton no último fim de semana. Depois que Xavi Simons colocou o Spurs na frente com um gol espetacular, o empate de Georginio Rutter nos acréscimos deixou o time da casa atordoado. Simons foi visto à beira das lágrimas ao apito final, enquanto vários de seus companheiros de equipe caíram no gramado em desespero. Essa incapacidade de garantir a vitória tem se tornado um tema recorrente em uma temporada em que a confiança se esvaiu.
De Zerbi exige resistência mental
O novo técnico Roberto De Zerbi não perdeu tempo para identificar a falta de confiança do elenco. Embora o italiano tenha tentado implementar um estilo de jogo mais ofensivo, ele tem sido enfático quanto à necessidade de uma mudança de mentalidade. Antes da importante viagem a Molineux para enfrentar o Wolves, o técnico alertou seus jogadores de que não há espaço para autopiedade na briga contra o rebaixamento.
Ele disse após o empate com o Brighton: “Estou orgulhoso do desempenho deles — eles precisam ser mais fortes e se concentrar apenas no jogo contra o Wolverhampton, e chegar ao centro de treinamento na tarde de segunda-feira com um sorriso, porque, caso contrário, vão para casa imediatamente. Não tenho tempo para lidar com pessoas negativas, com jogadores tristes ou com assistentes tristes.”
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Um plano ousado para a sobrevivência
Apesar do clima sombrio e do fato de o clube continuar sem nenhuma vitória no campeonato em 2026, De Zerbi demonstra publicamente total confiança em sua capacidade de conduzir o time à salvação. Com o Spurs na 18ª posição e a dois pontos da zona de segurança, o italiano afirmou que sua equipe tem qualidade para encerrar a temporada de forma impecável e evitar um rebaixamento histórico para a Championship.
“Temos mais cinco jogos — é difícil, todos nós sabemos que é um momento difícil, é uma situação complicada — mas temos mais cinco jogos, 15 pontos, e esta equipe é capaz de vencer cinco jogos seguidos”, disse De Zerbi. “Agora é difícil acreditar no que digo, mas se observarem os jogadores, se analisarem o nível dos jogadores, acho que podemos vencer cinco jogos seguidos. Não quero parecer arrogante, porque não sou arrogante, especialmente agora, mas temos qualidades suficientes para lutar e vencer jogos consecutivos.”
O Tottenham buscará conquistar a primeira dessas vitórias contra o lanterna Wolves no sábado.