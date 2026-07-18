O Tottenham está prestes a fechar um acordo de 65 milhões de libras pelo ponta Savinho, do Manchester City, enquanto a onda de contratações do verão continua

O Tottenham está prestes a finalizar a contratação de Savinho, do City, em um negócio avaliado em 65 milhões de libras, segundo o Daily Mail. O Spurs vem acompanhando o jogador da seleção brasileira desde o verão passado, mas a transferência não se concretizou até então. O jogador de 22 anos parece agora destinado a se juntar ao clube do norte de Londres.

A transferência faz parte de um ambicioso reforço do elenco sob o comando de De Zerbi, com o Tottenham já tendo gasto mais de 200 milhões de libras neste verão e, segundo relatos, ainda estando em condições de investir mais antes do fechamento da janela de transferências.

Savinho passou por um período difícil no City, marcando apenas um gol na Premier League em 24 partidas na última temporada. Apesar disso, o Spurs acredita que ele pode desempenhar um papel fundamental nos planos de De Zerbi.



