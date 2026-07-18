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O Tottenham está prestes a fechar um acordo de 65 milhões de libras pelo ponta Savinho, do Manchester City, enquanto a onda de contratações do verão continua
O Spurs se empenha para concretizar a contratação de Savinho
O Tottenham está prestes a finalizar a contratação de Savinho, do City, em um negócio avaliado em 65 milhões de libras, segundo o Daily Mail. O Spurs vem acompanhando o jogador da seleção brasileira desde o verão passado, mas a transferência não se concretizou até então. O jogador de 22 anos parece agora destinado a se juntar ao clube do norte de Londres.
A transferência faz parte de um ambicioso reforço do elenco sob o comando de De Zerbi, com o Tottenham já tendo gasto mais de 200 milhões de libras neste verão e, segundo relatos, ainda estando em condições de investir mais antes do fechamento da janela de transferências.
Savinho passou por um período difícil no City, marcando apenas um gol na Premier League em 24 partidas na última temporada. Apesar disso, o Spurs acredita que ele pode desempenhar um papel fundamental nos planos de De Zerbi.
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Mensagens do tipo “Suitcase” nas redes sociais
O ponta também alimentou especulações sobre seu futuro ao publicar um story no Instagram mostrando uma mala, acompanhado de uma mensagem dizendo que estava “saindo para se divertir um pouco”. A postagem levou os torcedores a especular que ele estaria se preparando para deixar Manchester.
O City estaria, segundo relatos, buscando substitutos, com o jovem Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, entre os jogadores na lista de candidatos. O Tottenham também foi associado ao jogador de 18 anos, assim como o Aston Villa e o RB Leipzig.
De Zerbi continua reformulando o ataque do Tottenham
A chegada prevista de Savinho faz parte do plano mais amplo de reforço do elenco de De Zerbi, após um decepcionante 17º lugar na última temporada. O técnico italiano quer adicionar qualidade e profundidade nas laterais enquanto reformula seu ataque. De Zerbi também conversou com Mathys Tel sobre o futuro do jogador. Conforme noticiado pelo Football London, ele garantiu ao jogador de 21 anos que ele continua sendo uma peça fundamental nos planos do Tottenham para a temporada 2026-27, mesmo com o clube buscando trazer mais opções para o ataque.
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Mais chegadas podem ocorrer
Savinho pode não ser a última contratação ofensiva do Tottenham neste verão. A reportagem afirma que De Zerbi ainda tem como meta contratar pelo menos mais dois atacantes para aumentar a concorrência e proporcionar maior flexibilidade tática.
Se a transferência de Savinho for concretizada, os gastos do Tottenham neste verão poderão ultrapassar 300 milhões de libras, já que o clube já contratou jogadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke.
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