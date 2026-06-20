O Tottenham está perto de fechar acordo com Mateus Fernandes, enquanto o clube londrino tenta superar o Manchester United na disputa pela contratação

O Spurs está dando passos significativos no mercado de transferências sob o comando de Roberto De Zerbi, com o objetivo de reformular seu elenco após uma temporada desafiadora. De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, o clube está agora “muito perto” de chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o meio-campista de 21 anos, que é amplamente considerado um dos jovens talentos mais promissores da Premier League, apesar das dificuldades recentes do West Ham.

Embora o Manchester United já tenha identificado Fernandes como alvo prioritário há algum tempo, o Tottenham agiu de forma agressiva para ganhar vantagem sobre seus rivais. O jogador estaria aberto a uma transferência para o norte de Londres, já que busca permanecer na primeira divisão e evitar uma temporada na Championship. No entanto, ainda não houve contato formal entre os clubes, o Spurs e o West Ham, enquanto as negociações continuam do lado do jogador.