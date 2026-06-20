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O Tottenham está perto de fechar acordo com Mateus Fernandes, enquanto o clube londrino tenta superar o Manchester United na disputa pela contratação
O Tottenham lidera a disputa pela contratação do astro português
O Spurs está dando passos significativos no mercado de transferências sob o comando de Roberto De Zerbi, com o objetivo de reformular seu elenco após uma temporada desafiadora. De acordo com o especialista em transferências Matteo Moretto, o clube está agora “muito perto” de chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o meio-campista de 21 anos, que é amplamente considerado um dos jovens talentos mais promissores da Premier League, apesar das dificuldades recentes do West Ham.
Embora o Manchester United já tenha identificado Fernandes como alvo prioritário há algum tempo, o Tottenham agiu de forma agressiva para ganhar vantagem sobre seus rivais. O jogador estaria aberto a uma transferência para o norte de Londres, já que busca permanecer na primeira divisão e evitar uma temporada na Championship. No entanto, ainda não houve contato formal entre os clubes, o Spurs e o West Ham, enquanto as negociações continuam do lado do jogador.
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A ambiciosa reformulação do meio-campo de De Zerbi
A busca por Fernandes faz parte de uma estratégia mais ampla para transformar o meio-campo no Tottenham Hotspur Stadium. O clube já tem se mostrado ativo em outras frentes, com relatos sugerindo que também está tentando contratar Sandro Tonali, do Newcastle United. A contratação dos dois jogadores representaria uma forte demonstração de intenções, especialmente considerando a disputa de outros times entre os seis primeiros do campeonato pela contratação de Tonali.
O time londrino já tem se movimentado bastante nesta janela de transferências, garantindo a contratação de Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi. Com Fernandes e Tonali na mira, De Zerbi busca claramente agregar qualidade técnica e energia defensiva ao seu meio-campo. Fernandes vem de uma temporada produtiva com o West Ham, tendo disputado 39 partidas em todas as competições na última temporada, marcando cinco gols e dando cinco assistências.
Concorrência do Manchester United
Apesar do avanço do Tottenham, o United continua sendo uma séria ameaça na disputa por Fernandes. A diretoria do Old Trafford voltou sua atenção para o jovem português depois de constatar que as negociações envolvendo Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, estavam se mostrando muito difíceis de serem concluídas. Tem-se especulado amplamente que Fernandes admira o United e estaria interessado na possibilidade de jogar ao lado de seu companheiro de seleção, Bruno Fernandes.
O interesse dos Red Devils torna o recente avanço do Spurs ainda mais crucial. Se o Tottenham conseguir fechar um acordo sobre os termos pessoais com o meio-campista “superestrela” — que só chegou ao West Ham no verão de 2025, vindo do Southampton, em uma transação avaliada em mais de 40 milhões de libras, assinando contrato até 2030 —, a bola passa a estar firmemente no campo do West Ham. O United terá agora que decidir se vai acompanhar o ritmo do Spurs ou arriscar perder um de seus principais alvos para o verão para um rival direto da Premier League.
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O obstáculo de 80 milhões de libras
Embora os termos pessoais possam estar prestes a ser acertados, o aspecto financeiro da negociação continua sendo um obstáculo significativo. O West Ham estaria exigindo uma quantia na faixa de 80 a 85 milhões de libras por seu valioso jogador. Os Hammers estão plenamente cientes do grande potencial do meio-campista e não estão dispostos a conceder um “desconto por rebaixamento”, apesar de terem caído para a segunda divisão do futebol inglês.
Espera-se que tanto o Tottenham quanto o Manchester United tentem negociar uma redução nesse valor nas próximas semanas. Com o Spurs buscando concluir até sete contratações neste verão, o clube precisará equilibrar seu orçamento com cuidado. No entanto, o momento favorável está do lado dos londrinos do norte, que buscam fechar a contratação de um dos meio-campistas mais cobiçados do país.