O Tottenham está disposto a oferecer a Roberto De Zerbi um “bônus significativo por manter o time na primeira divisão” caso ele substitua Igor Tudor AGORA

Numa temporada marcada pela instabilidade, o Tottenham colocou os olhos no ex-técnico do Brighton e do Marselha, De Zerbi. O italiano surgiu como o principal candidato à sucessão de Tudor, cujo curto mandato terminou de comum acordo após uma desastrosa derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest. Esse resultado deixou os Spurs numa posição precária, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League.

Embora De Zerbi esteja atualmente sem clube, ele inicialmente hesitou em entrar em uma briga pela sobrevivência no meio da temporada e queria ver se o Spurs se manteria na primeira divisão antes de decidir seu próximo passo. No entanto, segundo a talkSPORT, a diretoria do Tottenham está disposta a fazer de tudo para trazê-lo para a capital antes do fim da temporada. O Tottenham está disposto a pagar a De Zerbi um “bônus significativo pela permanência na primeira divisão e uma comissão de assinatura” caso ele substitua Tudor com efeito imediato.



