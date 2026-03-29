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O Tottenham está disposto a oferecer a Roberto De Zerbi um “bônus significativo por manter o time na primeira divisão” caso ele substitua Igor Tudor AGORA
O Tottenham quer que De Zerbi salve o time
Numa temporada marcada pela instabilidade, o Tottenham colocou os olhos no ex-técnico do Brighton e do Marselha, De Zerbi. O italiano surgiu como o principal candidato à sucessão de Tudor, cujo curto mandato terminou de comum acordo após uma desastrosa derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest. Esse resultado deixou os Spurs numa posição precária, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League.
Embora De Zerbi esteja atualmente sem clube, ele inicialmente hesitou em entrar em uma briga pela sobrevivência no meio da temporada e queria ver se o Spurs se manteria na primeira divisão antes de decidir seu próximo passo. No entanto, segundo a talkSPORT, a diretoria do Tottenham está disposta a fazer de tudo para trazê-lo para a capital antes do fim da temporada. O Tottenham está disposto a pagar a De Zerbi um “bônus significativo pela permanência na primeira divisão e uma comissão de assinatura” caso ele substitua Tudor com efeito imediato.
- AFP
Ainda muito procurado
A saída de Tudor ressalta o caos que atualmente assola o Estádio Tottenham Hotspur. O Spurs espera que a combinação de um projeto de longo prazo com um incentivo financeiro imediato e lucrativo seja suficiente para convencer De Zerbi a assumir o risco agora, em vez de esperar até julho. O ex-técnico do Brighton continua muito procurado, apesar de sua saída conturbada do Marselha em fevereiro. De Zerbi também tem sido associado ao Manchester United, ao Liverpool e ao Real Madrid.
Opções alternativas em discussão
Caso não seja possível fechar um acordo com De Zerbi para uma contratação imediata, o Spurs conta com vários planos alternativos. Sean Dyche está no topo da lista de possíveis soluções de curto prazo, dado seu histórico comprovado de manter o time na primeira divisão mesmo sob pressão. No entanto, permanece um obstáculo significativo, já que acredita-se que Dyche esteja exigindo um contrato mínimo de 18 meses, enquanto o Tottenham pode preferir um acordo mais flexível.
A escolha mais emotiva para a torcida continua sendo Mauricio Pochettino, mas suas obrigações atuais com a seleção masculina dos Estados Unidos antes da próxima Copa do Mundo tornam um retorno sensacional quase impossível nesta fase. Outros nomes mencionados nos bastidores incluem o ex-técnico do Mônaco, Adi Hutter, e até mesmo uma solução interina interna envolvendo o experiente zagueiro Ben Davies.
- AFP
A pressão aumenta sobre a diretoria do Spurs
A decisão de dispensar Tudor após apenas seis semanas colocou a diretoria sob intenso escrutínio. Com a ameaça do rebaixamento se tornando uma possibilidade real, a escolha do próximo treinador é vista como um momento decisivo para a era moderna do clube.
O Spurs buscará ter um novo técnico contratado com bastante antecedência antes de seu próximo jogo da Premier League, fora de casa contra o Sunderland, onde tentará quebrar uma sequência de 13 jogos sem vitórias e se distanciar da zona de rebaixamento.