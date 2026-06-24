O Tottenham está confiante em vencer a disputa por Mateus Fernandes, avaliado em 80 milhões de libras, já que o Manchester United pode desistir

O Tottenham surgiu como o principal candidato a contratar Fernandes neste verão, buscando tirar proveito do rebaixamento do West Ham da Premier League. De acordo com uma reportagem do The Times, o Tottenham espera superar o Manchester United na disputa pela contratação, com os dirigentes do clube confiantes de que seus rivais desistirão se o preço pedido subir demais.

O West Ham está exigindo uma quantia em torno de 80 milhões de libras por Fernandes, que chegou ao clube vindo do Southampton em agosto passado por 44 milhões de euros. Embora o Manchester United já tenha identificado há muito tempo o jogador de 21 anos como seu principal alvo para o meio-campo, o clube está determinado a evitar uma guerra de lances, da mesma forma que fez em relação ao jogador do Nottingham Forest, Elliot Anderson.



