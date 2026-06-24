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O Tottenham está confiante em vencer a disputa por Mateus Fernandes, avaliado em 80 milhões de libras, já que o Manchester United pode desistir
O Spurs entra na disputa para ficar com o alvo do United
O Tottenham surgiu como o principal candidato a contratar Fernandes neste verão, buscando tirar proveito do rebaixamento do West Ham da Premier League. De acordo com uma reportagem do The Times, o Tottenham espera superar o Manchester United na disputa pela contratação, com os dirigentes do clube confiantes de que seus rivais desistirão se o preço pedido subir demais.
O West Ham está exigindo uma quantia em torno de 80 milhões de libras por Fernandes, que chegou ao clube vindo do Southampton em agosto passado por 44 milhões de euros. Embora o Manchester United já tenha identificado há muito tempo o jogador de 21 anos como seu principal alvo para o meio-campo, o clube está determinado a evitar uma guerra de lances, da mesma forma que fez em relação ao jogador do Nottingham Forest, Elliot Anderson.
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De Zerbi está montando um novo elenco
O Tottenham está atuando intensamente no mercado de transferências para apoiar o técnico Roberto De Zerbi de vista à próxima temporada. O clube londrino já garantiu o trio defensivo formado por Andy Robertson, Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke, além da chegada, na quarta-feira, do goleiro Martin Dubravka. A contratação de Fernandes traria uma qualidade técnica e energia significativas ao meio-campo de De Zerbi.
Apesar das dificuldades da equipe, Fernandes impressionou em sua temporada de estreia em Londres, disputando 38 partidas em todas as competições e marcando quatro gols pelo West Ham. O especialista em transferências Matteo Moretto afirma que o Tottenham está agora muito perto de chegar a um acordo com o jogador, já que ele está aberto a uma transferência para permanecer na primeira divisão.
Carrick enfrenta grande dilema no meio-campo
Enquanto o Tottenham avança, o United enfrenta um grande dilema. Quando Casemiro deixar o clube ao término de seu contrato na próxima semana, Kobbie Mainoo e Manuel Ugarte serão os únicos meio-campistas centrais experientes disponíveis. O clube quer pelo menos duas novas contratações, e Fernandes se encaixa perfeitamente no perfil após seu rápido desenvolvimento desde que deixou o Sporting por €15m em 2024.
Ele disputou 46 partidas e marcou quatro gols pelo Southampton antes de conseguir sua grande transferência para o West Ham. No entanto, a relutância do United em fazer grandes investimentos corre o risco de deixar Michael Carrick com um elenco reduzido. Ao falar após o fim da temporada, Carrick disse: “Obviamente, há trabalho a ser feito. Sei que é bastante óbvio: alguns jogadores estão saindo, e há um pouco de trabalho a ser feito. Isso não é mais importante do que a última temporada, mas é o que temos pela frente como clube de futebol e precisamos tentar aproveitar ao máximo.”
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O que vem por aí para Fernandes?
O Tottenham agora se concentrará em iniciar negociações formais entre os clubes com o West Ham para chegar a um acordo sobre o valor da transferência. Com os termos pessoais supostamente quase finalizados, os Spurs precisam agir rapidamente para evitar qualquer tentativa de interferência de última hora. O United precisa decidir rapidamente se vai igualar o compromisso financeiro do rival ou abandonar a busca por alternativas mais baratas antes do início da pré-temporada.