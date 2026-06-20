O Tottenham entra na disputa por Adam Wharton, mas não tem planos de contratar Mason Greenwood

O interesse do Tottenham em Wharton faz parte de uma reformulação mais ampla do meio-campo após a saída de Yves Bissouma. Segundo relatos, o clube estaria disposto a contratar até três meio-campistas antes do fechamento da janela de transferências, à medida que continua a reestruturar o elenco. O futuro de João Palhinha também permanece incerto. Embora o Tottenham tenha a opção de transformar seu empréstimo em transferência definitiva, o Sporting CP também está interessado em contratar o jogador da seleção portuguesa, o que gera ainda mais incerteza.

Os Spurs também têm explorado outros alvos ambiciosos. Sandro Tonali, do Newcastle United, e Mateus Fernandes, do West Ham, têm sido discutidos internamente, embora se espere que seja difícil concretizar qualquer uma dessas contratações.