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O Tottenham entra na disputa por Adam Wharton, mas não tem planos de contratar Mason Greenwood
O Spurs intensifica a busca por Wharton
O Tottenham entrou na disputa para contratar Wharton, estrela do Palace, segundo o TEAMtalk. O jogador de 22 anos se destacou como um dos jovens talentos mais cobiçados da Premier League após uma ascensão impressionante ao longo do último ano. O Liverpool e o Manchester United também foram associados ao ex-jogador do Blackburn Rovers, mas o Spurs agora está preparado para fazer uma tentativa séria de trazê-lo para o norte de Londres. De Zerbi é considerado um grande admirador de Wharton e acredita que a capacidade do jogador de controlar as partidas a partir da defesa se encaixaria no estilo que ele deseja implementar.
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A reformulação do meio-campo continua sendo uma prioridade
O interesse do Tottenham em Wharton faz parte de uma reformulação mais ampla do meio-campo após a saída de Yves Bissouma. Segundo relatos, o clube estaria disposto a contratar até três meio-campistas antes do fechamento da janela de transferências, à medida que continua a reestruturar o elenco. O futuro de João Palhinha também permanece incerto. Embora o Tottenham tenha a opção de transformar seu empréstimo em transferência definitiva, o Sporting CP também está interessado em contratar o jogador da seleção portuguesa, o que gera ainda mais incerteza.
Os Spurs também têm explorado outros alvos ambiciosos. Sandro Tonali, do Newcastle United, e Mateus Fernandes, do West Ham, têm sido discutidos internamente, embora se espere que seja difícil concretizar qualquer uma dessas contratações.
Não há planos para a transferência de Greenwood
Além da reformulação do meio-campo, o Spurs também já havia sido associado a Greenwood. No entanto, apesar das especulações sobre um possível reencontro entre De Zerbi e Greenwood, segundo o Daily Mail, não se espera que o Tottenham busque uma negociação pelo atacante do Marselha. Notícias sugerem que o Marselha poderia estar disposto a vender Greenwood, já que o clube francês busca melhorar sua situação financeira. Foi mencionado um preço pedido de cerca de € 50 milhões (£ 43,3 milhões), mas não se espera que o Spurs entre na disputa pelo jogador de 24 anos.
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O foco das transferências passa a ser metas realistas
Espera-se que o Tottenham continue avaliando suas opções para o meio-campo enquanto trabalha para reforçar o elenco para De Zerbi. Com Tonali avaliado em mais de £100m e Fernandes atraindo o interesse de vários grandes clubes europeus, essas negociações podem se mostrar desafiadoras.
Como resultado, Wharton parece cada vez mais ser um dos alvos de elite mais viáveis para os Spurs. As próximas semanas poderão determinar se o clube transformará seu interesse em uma proposta formal, à medida que a reconstrução do meio-campo ganha ritmo.