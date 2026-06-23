Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Tottenham entra em contato com o Real Madrid sobre uma possível negociação de transferência de um jogador que não está nos planos de José Mourinho

Tottenham
F. Mastantuono
Real Madrid
J. Mourinho
Mercado da bola
Premier League
La Liga

O Tottenham Hotspur teria entrado em contato com o Real Madrid a respeito da contratação do jovem prodígio Franco Mastantuono. O meia argentino deve ser colocado à disposição neste verão, já que não faz parte dos planos imediatos do técnico do Los Blancos, José Mourinho.

  • O Tottenham entra na disputa por Mastantuono

    O Tottenham está firmemente na disputa pelo jovem Mastantuono, do Real Madrid, na tentativa de reforçar suas opções criativas. O jogador de 18 anos, que chegou à capital espanhola com a reputação de ser uma das maiores promessas da América do Sul, deve ser liberado para uma transferência por empréstimo a fim de continuar seu desenvolvimento longe do Santiago Bernabéu.

    De acordo com o jornal *Sport*, o Spurs terá que superar o forte interesse de vários clubes da Europa para conseguir contratar o jovem. Relatos sugerem que um total de nove clubes estão de olho no meia, incluindo os gigantes italianos Inter e Juventus, além dos times portugueses Porto, Benfica e Sporting CP. Villarreal, Rennes e um possível retorno ao River Plate também são citados como destinos prováveis para o jovem jogador, que é muito bem cotado.


    • Publicidade
  • Jose MourinhoGetty Images

    A reformulação de Mourinho afeta jovem promessa argentina

    A decisão de deixar Mastantuono sair por empréstimo decorre da atual orientação tática do Real Madrid. Mourinho, que está conduzindo uma renovação do elenco em Madri, supostamente não considera o jogador de 18 anos uma peça central em seus planos para a próxima temporada. O clube deseja que ele tenha regularidade na equipe principal, algo que pode ser difícil de garantir no meio-campo repleto de estrelas do Real Madrid.

    Embora Mastantuono possua a habilidade técnica e a visão necessárias para se destacar na Premier League, há dúvidas quanto à sua adequação ao elenco atual de Roberto De Zerbi. O Tottenham já conta com um elenco bem abastecido no setor criativo, com Xavi Simons, James Maddison e Dejan Kulusevski disputando funções semelhantes no terço final do campo. Esse excesso de opções pode dificultar que os Spurs prometam as “oportunidades regulares” que a equipe do jogador provavelmente busca.

  • Concentre-se em atacar os reforços

    Apesar do interesse no perfil técnico de Mastantuono, alguns observadores acreditam que as prioridades do Tottenham deveriam estar em outro lugar. O clube tem atuado ativamente no mercado para apoiar a revolução de De Zerbi, já garantindo reforços defensivos como Jan Paul van Hecke e Andy Robertson para fortalecer uma defesa que enfrentou dificuldades nas temporadas anteriores.

    A ênfase no norte de Londres agora mudou para a busca por um toque de precisão no ataque. Embora Mastantuono traga talento e criatividade, muitos torcedores e especialistas estão pedindo a chegada de um artilheiro de referência e de alas de alta qualidade. Considerando o elenco ofensivo que o clube já possui, a contratação de um meia-atacante em fase de desenvolvimento pode ser vista mais como um luxo do que como uma necessidade, já que o clube busca voltar às vagas da Liga dos Campeões.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Em busca de um verdadeiro número nove

    O Tottenham ainda busca uma solução de longo prazo para preencher a lacuna deixada pela saída de Harry Kane. Embora Dominic Solanke e Richarlison continuem sendo opções, o clube tem sido associado a alternativas mais explosivas. O ex-meio-campista dos Spurs, Darren Anderton, sugeriu recentemente que o clube deveria apostar em alguém como o atacante do Brentford, Igor Thiago, para liderar o ataque.

    À medida que a janela de transferências avança, a estratégia de contratações do Tottenham continua sob os holofotes. Equilibrar a busca por jovens talentos, como Mastantuono, com a necessidade de um impacto imediato e comprovado na marcação de gols será o principal desafio para a diretoria do Spurs.