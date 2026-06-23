O Tottenham entra em contato com o Real Madrid sobre uma possível negociação de transferência de um jogador que não está nos planos de José Mourinho

O Tottenham está firmemente na disputa pelo jovem Mastantuono, do Real Madrid, na tentativa de reforçar suas opções criativas. O jogador de 18 anos, que chegou à capital espanhola com a reputação de ser uma das maiores promessas da América do Sul, deve ser liberado para uma transferência por empréstimo a fim de continuar seu desenvolvimento longe do Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal *Sport*, o Spurs terá que superar o forte interesse de vários clubes da Europa para conseguir contratar o jovem. Relatos sugerem que um total de nove clubes estão de olho no meia, incluindo os gigantes italianos Inter e Juventus, além dos times portugueses Porto, Benfica e Sporting CP. Villarreal, Rennes e um possível retorno ao River Plate também são citados como destinos prováveis para o jovem jogador, que é muito bem cotado.



