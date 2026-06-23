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O Tottenham entra em contato com o Real Madrid sobre uma possível negociação de transferência de um jogador que não está nos planos de José Mourinho
O Tottenham entra na disputa por Mastantuono
O Tottenham está firmemente na disputa pelo jovem Mastantuono, do Real Madrid, na tentativa de reforçar suas opções criativas. O jogador de 18 anos, que chegou à capital espanhola com a reputação de ser uma das maiores promessas da América do Sul, deve ser liberado para uma transferência por empréstimo a fim de continuar seu desenvolvimento longe do Santiago Bernabéu.
De acordo com o jornal *Sport*, o Spurs terá que superar o forte interesse de vários clubes da Europa para conseguir contratar o jovem. Relatos sugerem que um total de nove clubes estão de olho no meia, incluindo os gigantes italianos Inter e Juventus, além dos times portugueses Porto, Benfica e Sporting CP. Villarreal, Rennes e um possível retorno ao River Plate também são citados como destinos prováveis para o jovem jogador, que é muito bem cotado.
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A reformulação de Mourinho afeta jovem promessa argentina
A decisão de deixar Mastantuono sair por empréstimo decorre da atual orientação tática do Real Madrid. Mourinho, que está conduzindo uma renovação do elenco em Madri, supostamente não considera o jogador de 18 anos uma peça central em seus planos para a próxima temporada. O clube deseja que ele tenha regularidade na equipe principal, algo que pode ser difícil de garantir no meio-campo repleto de estrelas do Real Madrid.
Embora Mastantuono possua a habilidade técnica e a visão necessárias para se destacar na Premier League, há dúvidas quanto à sua adequação ao elenco atual de Roberto De Zerbi. O Tottenham já conta com um elenco bem abastecido no setor criativo, com Xavi Simons, James Maddison e Dejan Kulusevski disputando funções semelhantes no terço final do campo. Esse excesso de opções pode dificultar que os Spurs prometam as “oportunidades regulares” que a equipe do jogador provavelmente busca.
Concentre-se em atacar os reforços
Apesar do interesse no perfil técnico de Mastantuono, alguns observadores acreditam que as prioridades do Tottenham deveriam estar em outro lugar. O clube tem atuado ativamente no mercado para apoiar a revolução de De Zerbi, já garantindo reforços defensivos como Jan Paul van Hecke e Andy Robertson para fortalecer uma defesa que enfrentou dificuldades nas temporadas anteriores.
A ênfase no norte de Londres agora mudou para a busca por um toque de precisão no ataque. Embora Mastantuono traga talento e criatividade, muitos torcedores e especialistas estão pedindo a chegada de um artilheiro de referência e de alas de alta qualidade. Considerando o elenco ofensivo que o clube já possui, a contratação de um meia-atacante em fase de desenvolvimento pode ser vista mais como um luxo do que como uma necessidade, já que o clube busca voltar às vagas da Liga dos Campeões.
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Em busca de um verdadeiro número nove
O Tottenham ainda busca uma solução de longo prazo para preencher a lacuna deixada pela saída de Harry Kane. Embora Dominic Solanke e Richarlison continuem sendo opções, o clube tem sido associado a alternativas mais explosivas. O ex-meio-campista dos Spurs, Darren Anderton, sugeriu recentemente que o clube deveria apostar em alguém como o atacante do Brentford, Igor Thiago, para liderar o ataque.
À medida que a janela de transferências avança, a estratégia de contratações do Tottenham continua sob os holofotes. Equilibrar a busca por jovens talentos, como Mastantuono, com a necessidade de um impacto imediato e comprovado na marcação de gols será o principal desafio para a diretoria do Spurs.