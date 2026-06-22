O Tottenham é acusado de desperdiçar dinheiro com jogadores “medíocres”, mas Harry Redknapp prevê com ousadia o retorno imediato ao “grupo dos seis primeiros” sob o comando de Roberto De Zerbi

O ex-técnico do Brighton, De Zerbi, levou o Spurs à permanência na primeira divisão após atender a um pedido de socorro no final de março. Ele assumiu o comando que havia escapado das mãos de Thomas Frank e Igor Tudor.

O enigmático italiano rapidamente se dedicou a restaurar o orgulho no elenco, considerando o esforço total como requisito mínimo. O nervosismo permaneceu até o último dia da temporada, mas o time conseguiu se manter à tona.

Os planos para a janela de transferências de verão já estão sendo traçados, com o Spurs descobrindo que fará a curta viagem até Brentford na rodada de estreia da temporada 2026-27. Uma renovação significativa já poderá ter ocorrido até lá.