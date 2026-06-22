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O Tottenham é acusado de desperdiçar dinheiro com jogadores “medíocres”, mas Harry Redknapp prevê com ousadia o retorno imediato ao “grupo dos seis primeiros” sob o comando de Roberto De Zerbi
De Zerbi garantiu a permanência no campeonato após atender ao pedido de socorro contra o rebaixamento
O ex-técnico do Brighton, De Zerbi, levou o Spurs à permanência na primeira divisão após atender a um pedido de socorro no final de março. Ele assumiu o comando que havia escapado das mãos de Thomas Frank e Igor Tudor.
O enigmático italiano rapidamente se dedicou a restaurar o orgulho no elenco, considerando o esforço total como requisito mínimo. O nervosismo permaneceu até o último dia da temporada, mas o time conseguiu se manter à tona.
Os planos para a janela de transferências de verão já estão sendo traçados, com o Spurs descobrindo que fará a curta viagem até Brentford na rodada de estreia da temporada 2026-27. Uma renovação significativa já poderá ter ocorrido até lá.
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O Spurs precisa gastar pesadamente novamente na janela de transferências de verão?
Espera-se uma grande movimentação de jogadores, com os recursos arrecadados com as vendas sendo reinvestidos em novas contratações que ajudarão a elevar o nível do time e atender às expectativas. Muitas negociações envolvendo grandes somas não geraram retorno nos últimos anos — o que levou o time a ter que se contentar com sucessivos 17º lugares no campeonato.
Questionado se será necessário investir mais dinheiro nas próximas semanas, o ex-técnico do Tottenham, Redknapp — em entrevista concedida em parceria com o BuzzBallz — disse ao GOAL: “Eles precisam de uma grande mudança. Precisam renovar o elenco.
“O técnico, eu não o conheço, mas gosto do que vejo nele. Acho que ele vai chegar e não vai tolerar o que eles fizeram nos últimos dois anos. Ele não vai aceitar isso e vai pressioná-los e transformá-los. Se não forem bons o suficiente, serão dispensados. Ele com certeza vai trazer jogadores, mas está contando com o trabalho de recrutamento. Quem quer que tenha sido responsável pelo recrutamento nos últimos dois anos não tem se saído muito bem nessa função.”
O “sortudo” Tottenham é cotado para entrar entre os seis primeiros da Premier League
Quando questionado mais a fundo sobre se muitos jogadores ficaram “confortáveis” no Spurs depois de garantirem transferências de grande repercussão, e o que De Zerbi pode fazer para mudar essa tendência, Redknapp acrescentou: “Eles contrataram jogadores e, para ser sincero, nem sei quem é metade deles — 60 milhões aqui, 50 milhões ali, 70 milhões acolá. Jogadores medíocres que não têm rendido.
“Dois anos terminando em 17º lugar na Premier League. Eles tiveram muita sorte de não serem rebaixados este ano. Eles tiveram a maior sorte de todas quando foram jogar contra o Villa, e o Villa colocou em campo um time bem mediano, composto principalmente por reservas; e provavelmente a pior atuação que já vi de um time da Premier League naquele dia foi a do Aston Villa contra o Tottenham. Então, eles pegaram o Villa no dia certo, pouco antes de o time enfrentar o Forest na semifinal da competição europeia, e essa vitória realmente os manteve na primeira divisão.
“Mas, no geral, este ano o Tottenham tem sido chocante, absolutamente chocante, e ainda assim se safou. Mas acho que esse cara vai impulsioná-los e acredito que, no ano que vem, eles vão terminar entre os seis primeiros.”
- BuzzBallz
Os torcedores leais do Spurs precisam de algo que os deixe animados
Os torcedores do Spurs não têm tido muitos motivos para comemorar ultimamente, mas esperam contar com jogadores como Dejan Kulusevski e James Maddison em plena forma na próxima temporada — enquanto, no momento, acompanham atuações de destaque de jogadores como Djed Spence e Pedro Porro na Copa do Mundo, representando a Inglaterra e a Espanha, respectivamente.
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