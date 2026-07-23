Guglielmo Vicario está oficialmente no mercado, e já há várias semanas. O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, tomou sua decisão, optando por apostar no tcheco Antonin Kinsky e no ex-jogador do Newcastle, Dubravka, como alternativa. O ex-goleiro titular do Empoli acabou se tornando titular entre os postes no mercado de transferências, com a hipótese de um retorno à Série A representando a solução mais bem-vista por todas as partes envolvidas. E essa possibilidade ganha ainda mais força hoje, após a decisão do clube londrino de excluir o goleiro italiano da turnê de verão na Austrália.
Traduzido por
O Tottenham de De Zerbi deixa Guglielmo Vicario de fora da turnê pela Austrália: o que está acontecendo no mercado de transferências entre a Juventus e o Napoli
ESTÁ À VENDA
Associado nos últimos meses ao Inter – que acabou optando por não investir os cerca de 20 milhões de euros que o jogador nascido em 1996 vale atualmente para manter Josep Martinez –,hoje Vicario é alvo de interesse da Juventus e do Napoli, que, nas condições certas (empréstimo com opção de compra), buscam um reforço para a posição. A equipe da Juventus ainda está procurando um comprador para Michele Di Gregorio, que na segunda metade da última temporada perdeu a vaga e não é mais considerado titular por Luciano Spalletti. Dibu Martinez continua sendo a primeira opção do clube da Juventus, mas seus custos são considerados muito elevados; junto com David de Gea, da Fiorentina, e Noah Atubolu, do Freiburg, Vicario pode ser a solução alternativa para as necessidades da Juve.
OPORTUNIDADE
No Napoli, a situação é muito semelhante: por motivos diferentes, nem Alex Meret nem Vanja Milinkovic-Savic representam garantias absolutas para o novo técnico Massimiliano Allegri. O técnico de Livorno está mais do que aberto à contratação de um novo goleiro, mas também está ciente de que, antes de comprar, o Napoli precisa vender, e, no momento, Milinkovic-Savic é o jogador com mais chances de sair, apesar de ter sido contratado por cerca de 20 milhões de euros há apenas um ano. Se o sérvio, que é o segundo goleiro atrás de Meret, encontrar um novo time, o diretor esportivo Manna poderá agir de forma concreta, e Vicario é certamente um nome a ser levado em consideração.
O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O VICÁRIO
Antes mesmo de se concentrar nos possíveis cenários de mercado daqui até o final de agosto, o goleiro italiano terá, no momento, a oportunidade de treinar isoladamente nas instalações do Tottenham. Como já foi dito, Vicario não participará dos próximos amistosos contra o Auckland FC (sábado, 25 de julho), o Sydney FC (quarta-feira, 29 de julho) e o Chelsea (sábado, 1º de agosto): ele permanecerá treinando no centro esportivo dos Spurs, aguardando para se reunir com seus companheiros para o amistoso em casa contra o Getafe, no dia 8 de agosto. A menos que tenha encontrado seu próximo clube antes disso.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.