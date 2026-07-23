O Tottenham de De Zerbi deixa Guglielmo Vicario de fora da turnê pela Austrália: o que está acontecendo no mercado de transferências entre a Juventus e o Napoli

No Napoli, a situação é muito semelhante: por motivos diferentes, nem Alex Meret nem Vanja Milinkovic-Savic representam garantias absolutas para o novo técnico Massimiliano Allegri. O técnico de Livorno está mais do que aberto à contratação de um novo goleiro, mas também está ciente de que, antes de comprar, o Napoli precisa vender, e, no momento, Milinkovic-Savic é o jogador com mais chances de sair, apesar de ter sido contratado por cerca de 20 milhões de euros há apenas um ano. Se o sérvio, que é o segundo goleiro atrás de Meret, encontrar um novo time, o diretor esportivo Manna poderá agir de forma concreta, e Vicario é certamente um nome a ser levado em consideração.