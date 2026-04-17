O Tottenham corre o risco de infringir as regras da Premier League após ter entrado em contato com o zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth

Felizmente para o Tottenham, o clube pode evitar medidas disciplinares, já que não se espera que o Bournemouth apresente uma queixa formal. O Bournemouth parece ter-se resignado completamente à perda do zagueiro quando seu contrato atual expirar. Enquanto isso, o Spurs enfrenta uma batalha crucial contra o rebaixamento sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi, que organizou um jantar de integração da equipe na quarta-feira para elevar o moral.

Enfatizando a tarefa que tem pela frente, De Zerbi afirmou: “Tenho que conhecer melhor os jogadores a cada semana. Não temos tempo a perder. Neste momento, especialmente para o Tottenham nesta temporada, as qualidades dos jogadores são importantes, mas o espírito e o relacionamento entre os jogadores, o amor que eles demonstram pelo clube, são mais importantes.”