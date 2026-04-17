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Bournemouth v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Tottenham corre o risco de infringir as regras da Premier League após ter entrado em contato com o zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth

Tottenham
M. Senesi
Premier League
Bournemouth

O Tottenham Hotspur pode estar em apuros com a Premier League após, segundo relatos, ter feito uma abordagem não autorizada ao zagueiro central do Bournemouth, Marcos Senesi. Embora o Spurs precise urgentemente de reforços defensivos neste verão, manter negociações avançadas com o argentino antes da abertura da janela de transferências autorizada pode acarretar sérias consequências para o clube do norte de Londres.

  • Negociações avançadas suscitam preocupações jurídicas

    De acordo com o The Athletic, o Tottenham está atualmente em negociações avançadas para contratar Senesi a título gratuito, caso consiga manter-se na primeira divisão. No entanto, entrar em contato com o jogador de 28 anos antes do prazo permitido constitui uma violação direta dos regulamentos da Premier League. O clube do norte de Londres negou rapidamente as alegações, recusando-se oficialmente a comentar o assunto ao Daily Telegraph e descrevendo as notícias sobre uma possível violação como “rumores e especulações”. Apesar da negação, o momento em que essas discussões ocorreram levantou sérias preocupações legais, colocando o Spurs em uma posição delicada perante a entidade reguladora da liga, enquanto busca garantir seu principal alvo para o verão.

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    Explicação das regras da Premier League

    O regulamento da Premier League estabelece protocolos rigorosos sobre quando e como os clubes nacionais podem entrar em contato com jogadores registrados em outros clubes. As regras relativas a contratos, registros e transferências estabelecem: “Um clube terá liberdade, a qualquer momento, de abordar um jogador com o objetivo de negociar um contrato com ele: T.1.2 no caso de um jogador sob contrato, mediante consentimento prévio por escrito do clube com o qual ele está contratado.” Além disso, o regulamento continua: “Um clube terá liberdade, após o terceiro sábado de maio de qualquer ano e antes do dia 1º de julho seguinte, para abordar um jogador sob contrato: T.2.1 que se tornará um jogador sem contrato em 1º de julho.”

  • A postura do Bournemouth e sua missão de permanência

    Felizmente para o Tottenham, o clube pode evitar medidas disciplinares, já que não se espera que o Bournemouth apresente uma queixa formal. O Bournemouth parece ter-se resignado completamente à perda do zagueiro quando seu contrato atual expirar. Enquanto isso, o Spurs enfrenta uma batalha crucial contra o rebaixamento sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi, que organizou um jantar de integração da equipe na quarta-feira para elevar o moral.

    Enfatizando a tarefa que tem pela frente, De Zerbi afirmou: “Tenho que conhecer melhor os jogadores a cada semana. Não temos tempo a perder. Neste momento, especialmente para o Tottenham nesta temporada, as qualidades dos jogadores são importantes, mas o espírito e o relacionamento entre os jogadores, o amor que eles demonstram pelo clube, são mais importantes.”

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    O que vem por aí para o Spurs?

    Daqui para frente, o Tottenham precisa priorizar urgentemente a permanência na Premier League para continuar sendo um destino atraente para seus principais alvos de transferência. Embora a ameaça de sanções da liga paira atualmente sobre o clube, seu foco imediato deve se voltar para garantir pontos essenciais em campo. A eventual contratação de Senesi dependerá em grande parte da posição final do clube na tabela.

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