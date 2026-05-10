Em uma entrevista exclusiva, Rosenthal elogiou efusivamente Micky van de Ven, sugerindo que o jogador da seleção holandesa superou seus colegas para se tornar o melhor zagueiro central do futebol atual. O jogador de 25 anos tem sido um dos poucos destaques positivos em uma temporada difícil para o Spurs, com sua velocidade de recuperação e presença física se tornando marcas registradas de seu jogo na Premier League.

“Para mim, este é o melhor zagueiro do mundo”, disse Rosenthal aoFlashscore. “Ele é o zagueiro central mais rápido do mundo e, no final da temporada, tenho certeza de que, independentemente de o Tottenham se manter na primeira divisão ou ser rebaixado, os dois ou três maiores clubes estarão tentando contratá-lo.”