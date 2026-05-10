Getty Images Sport
Traduzido por
O Tottenham conta com um talento considerado “o melhor do mundo”, que pode deixar o clube na próxima janela de transferências - com o Manchester United e o Liverpool prontos para agir
Van de Ven foi considerado o melhor zagueiro do mundo
Em uma entrevista exclusiva, Rosenthal elogiou efusivamente Micky van de Ven, sugerindo que o jogador da seleção holandesa superou seus colegas para se tornar o melhor zagueiro central do futebol atual. O jogador de 25 anos tem sido um dos poucos destaques positivos em uma temporada difícil para o Spurs, com sua velocidade de recuperação e presença física se tornando marcas registradas de seu jogo na Premier League.
“Para mim, este é o melhor zagueiro do mundo”, disse Rosenthal aoFlashscore. “Ele é o zagueiro central mais rápido do mundo e, no final da temporada, tenho certeza de que, independentemente de o Tottenham se manter na primeira divisão ou ser rebaixado, os dois ou três maiores clubes estarão tentando contratá-lo.”
- Getty Images Sport
Interesse de transferência por parte do Manchester United e do Liverpool
A possibilidade de Van de Ven deixar o norte de Londres está se tornando cada vez mais provável caso o Spurs não consiga garantir a permanência na primeira divisão ou o retorno às competições europeias. Tanto o Manchester United quanto o Liverpool estariam, segundo relatos, em busca de reforços defensivos, e Rosenthal sugeriu que Van de Ven tem exatamente o perfil de jogador necessário para ter sucesso no mais alto nível da Premier League.
Rosenthal observou que a velocidade é o recurso mais importante no futebol moderno, uma característica que ele defende desde os tempos em que identificava jovens talentos como Cristiano Ronaldo. “O Tottenham não tem velocidade suficiente no time”, explicou ele. A capacidade do zagueiro de cobrir grandes distâncias o torna a escolha ideal para os sistemas de pressão alta preferidos pelos seis principais candidatos ao título da liga.
Um dos pilares do Tottenham
Na mesma ocasião, Rosenthal considerou Van de Ven um pilar importante ao lado de Djed Spence, James Maddison e Mohammed Kudus em meio a um elenco medíocre. “Ele (Roberto de Zerbi) já conta com os principais jogadores: Van de Ven... Spence é importante, Maddison é importante e Kudus também, mas há muitos jogadores medíocres. Não conheço a situação financeira do clube, então espera-se que os grandes nomes do elenco possam causar um impacto nos demais jogadores”, disse Rosenthal.
- Getty Images Sport
O papel de Richarlison na equipe
A temporada do Tottenham tem carecido de atuações individuais de destaque, mas Richarlison é uma figura-chave no ataque da equipe. Desde que chegou do Everton, o jogador da seleção brasileira tem dado mostras de seu potencial, marcando gols decisivos e demonstrando adaptabilidade em várias funções ofensivas. No entanto, para elevar tanto seu nível de jogo quanto as ambições do Tottenham, Richarlison precisa continuar aprimorando certos aspectos de sua atuação.
“Ele vai jogar pela seleção brasileira, sim, e certamente tem qualidade, mas eu não diria que é um jogador de primeira linha. Se você é um clube que quer estar entre os seis primeiros, então ele precisa fazer mais. O Tottenham não tem muitos atacantes, então ele é um jogador importante para eles, isso é óbvio”, concluiu Rosenthal.