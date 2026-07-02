O Tottenham agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens talentos mais cobiçados da Premier League, encerrando de fato a disputa pela contratação com o Manchester United. O clube do norte de Londres contratou Fernandes em um negócio que, segundo relatos, chega à impressionante quantia de 85 milhões de libras, o que representa uma significativa demonstração de intenções da diretoria liderada por Roberto De Zerbi.

Ao falar sobre sua transferência, o jogador de 21 anos expressou sua alegria ao site oficial do Spurs: “Estou muito animado com este próximo passo. O Spurs é um grande clube e o técnico foi um fator fundamental na minha decisão de me juntar ao time. Quando conversamos, foi um momento muito especial. Nós vemos o futebol da mesma maneira — entrar em campo como um time forte, com garra e energia, para tentar vencer todos os jogos. Mal posso esperar para começar, conhecer os torcedores, conhecer todo mundo e dar tudo de mim pelo clube.”



