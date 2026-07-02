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O Tottenham confirma a contratação de Mateus Fernandes, do West Ham, por 85 milhões de libras, em uma transferência que estabeleceu um recorde para o clube, mas que será superado pela de Sandro Tonali
O Spurs vence a disputa pela contratação da estrela do West Ham
O Tottenham agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens talentos mais cobiçados da Premier League, encerrando de fato a disputa pela contratação com o Manchester United. O clube do norte de Londres contratou Fernandes em um negócio que, segundo relatos, chega à impressionante quantia de 85 milhões de libras, o que representa uma significativa demonstração de intenções da diretoria liderada por Roberto De Zerbi.
Ao falar sobre sua transferência, o jogador de 21 anos expressou sua alegria ao site oficial do Spurs: “Estou muito animado com este próximo passo. O Spurs é um grande clube e o técnico foi um fator fundamental na minha decisão de me juntar ao time. Quando conversamos, foi um momento muito especial. Nós vemos o futebol da mesma maneira — entrar em campo como um time forte, com garra e energia, para tentar vencer todos os jogos. Mal posso esperar para começar, conhecer os torcedores, conhecer todo mundo e dar tudo de mim pelo clube.”
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De Zerbi e Lange elogiam o talento “excepcional”
A chegada do meio-campista português foi recebida com grandes elogios pela diretoria do Spurs. O diretor esportivo Johan Lange observou que Fernandes tem o “talento, a mentalidade e a ética de trabalho para se tornar um jogador muito importante tanto para o presente quanto para o futuro do Tottenham Hotspur”, destacando sua capacidade de atuar em ambientes de alta pressão.
O técnico De Zerbi acrescentou: “Admiro o Mateus há muito tempo, pois ele combina qualidade com a bola com a intensidade e a inteligência que são tão importantes na maneira como queremos jogar. Apesar da idade, ele já tem boa experiência na Premier League e tem demonstrado qualidade e consistência nesse nível. O Mateus se sente à vontade sob pressão, sabe conduzir a bola, se esforça pela equipe e tem coragem de fazer a diferença em momentos difíceis. Acredito que este seja o ambiente ideal para ele continuar seu desenvolvimento e estou animado para começar a trabalhar com ele.”
Fernandes vai perder o status de recordista para Tonali
Embora Fernandes seja atualmente a contratação mais cara da história do clube, superando os 65 milhões de libras pagos por Dominic Solanke, seu recorde já está ameaçado. Segundo relatos, o Spurs está prestes a fechar uma negociação sensacional pelo meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali, que poderia superar em muito o valor pago por Fernandes.
O clube do norte de Londres teria chegado a um acordo para contratar o ex-jogador do AC Milan em uma transação avaliada em potencialmente 100 milhões de libras. Espera-se que o jogador da seleção italiana receba um valor inicial de 92,5 milhões de libras, com bônus adicionais vinculados à classificação para a Liga dos Campeões, garantindo que o meio-campo do Spurs receba uma injeção de qualidade de nível mundial neste verão.
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A revolução no meio-campo continua no norte de Londres
A dupla contratação de Fernandes e Tonali marca uma reformulação total do meio-campo do Tottenham. O recém-chegado se junta a um elenco que já contava com a contratação de Jan Paul van Hecke por 52 milhões de libras no início desta janela de transferências. Essas contratações de grande destaque complementarão as opções já existentes, como Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur e Archie Gray.
Fernandes traz um histórico comprovado para o N17, tendo terminado em quinto lugar empatado no ranking de maior número de desarmes da Premier League (103) na última temporada com o West Ham. Formado na base do Sporting CP, o jogador de 21 anos contribuiu para seis gols durante sua passagem pelo Southampton antes de ganhar o prêmio de “Gol da Temporada” do West Ham na última temporada, provando ser um meio-campista completo e versátil, pronto para o nível de elite.