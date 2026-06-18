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Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Tottenham confirma a contratação de Jan Paul van Hecke por 52 milhões de libras, e Roberto De Zerbi fecha sua terceira contratação neste verão

Mercado da bola
J. van Hecke
Tottenham
Brighton
R. De Zerbi
Premier League

O Tottenham confirmou oficialmente a contratação do jogador da seleção holandesa Jan Paul van Hecke, proveniente do Brighton & Hove Albion, em uma transação avaliada em 52 milhões de libras (69 milhões de dólares). O talentoso zagueiro central se torna a terceira grande contratação da janela de transferências de verão no Tottenham Hotspur Stadium, após as contratações a título gratuito de Marcos Senesi e Andy Robertson.

  • De Zerbi se reuniu com o craque do Brighton

    O Tottenham agiu de forma decisiva para reforçar sua defesa ao garantir a contratação de Van Hecke, que chega ao norte de Londres com um contrato de longo prazo. O negócio representa um investimento significativo para os Spurs, com o valor de 52 milhões de libras refletindo seu crescente status como titular da seleção holandesa, que atualmente disputa a Copa do Mundo.

    Com a transferência, o jogador de 26 anos se reúne com o técnico Roberto De Zerbi, o homem que acompanhou seu desenvolvimento na costa sul. A relação que mantiveram no Amex Stadium foi um fator fundamental na decisão do jogador de se transferir para a capital, enquanto o técnico italiano continua a reformular o elenco dos Spurs à sua própria imagem.


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  • Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Um sonho que se tornou realidade'

    Van Hecke expressou sua alegria com a transferência, destacando tanto a importância do clube quanto a oportunidade de trabalhar com pessoas que já conhece. “É uma enorme honra me tornar um jogador do Spurs e, quando você se junta a um clube tão grande, é um sonho que se torna realidade”, disse Van Hecke ao site oficial do clube. “Já tenho uma conexão muito forte com o técnico, com quem estou ansioso para trabalhar novamente. Micky [van de Ven] também me contou coisas incríveis sobre o clube, então mal posso esperar para começar. Já estive no Tottenham Hotspur Stadium como jogador adversário e agora estou ansioso para entrar em campo diante da nossa torcida vestindo a camisa do Spurs. Esse será um momento especial.”

  • Lange elogia a maturidade defensiva

    O diretor esportivo do Spurs, Johan Lange, destacou que o interesse do clube pelo holandês não era algo recente, mas sim o resultado de um processo de observação de longo prazo. “Além de suas qualidades técnicas e de seus fortes instintos defensivos, ele também possui a maturidade, o caráter e o profissionalismo que buscamos ao recrutar jogadores”, explicou Lange. “À medida que continuamos a montar nosso elenco, é importante trazer jogadores que possam contribuir imediatamente e, ao mesmo tempo, fazer parte da nossa visão de longo prazo. Jan Paul se encaixa perfeitamente nesse perfil, e estamos animados com o que ele trará para a equipe.”

    Os comentários de Lange destacam a estratégia do Tottenham de buscar jogadores que possuam tanto atributos físicos de elite quanto a fortaleza mental necessária para a Premier League. Van Hecke, que disputou 40 partidas em todas as competições pelo Brighton na última temporada, marcando três gols e dando três assistências, é visto como um jogador pronto para começar com o pé direito.


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    A opção perfeita para uma configuração tática

    De Zerbi está convencido de que o estilo de Van Hecke se encaixa perfeitamente em seu sistema de jogo expansivo. “Jan Paul é alguém que conheço muito bem desde o tempo em que trabalhamos juntos no Brighton, e estou muito feliz por trabalhar com ele novamente”, disse ele. “Ele é um zagueiro central forte e inteligente, que demonstra coragem na posse de bola e joga com personalidade. Essas são qualidades importantes para a forma como quero que nossa equipe se organize.”

    O técnico do Spurs também destacou as qualidades de liderança que sua nova contratação traz para o vestiário, acrescentando: “Fora de campo, ele é maduro, um líder e tem vontade de aprender e melhorar a cada dia. Jan Paul evoluiu muito nos últimos anos e acredito que ele possa se desenvolver ainda mais aqui no Tottenham Hotspur.”

    Por enquanto, Van Hecke continuará focado em suas obrigações na Copa do Mundo, com a Holanda prestes a enfrentar a Suécia em sua segunda partida da fase de grupos, no sábado.