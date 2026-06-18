O Tottenham confirma a contratação de Jan Paul van Hecke por 52 milhões de libras, e Roberto De Zerbi fecha sua terceira contratação neste verão

De Zerbi está convencido de que o estilo de Van Hecke se encaixa perfeitamente em seu sistema de jogo expansivo. “Jan Paul é alguém que conheço muito bem desde o tempo em que trabalhamos juntos no Brighton, e estou muito feliz por trabalhar com ele novamente”, disse ele. “Ele é um zagueiro central forte e inteligente, que demonstra coragem na posse de bola e joga com personalidade. Essas são qualidades importantes para a forma como quero que nossa equipe se organize.”

O técnico do Spurs também destacou as qualidades de liderança que sua nova contratação traz para o vestiário, acrescentando: “Fora de campo, ele é maduro, um líder e tem vontade de aprender e melhorar a cada dia. Jan Paul evoluiu muito nos últimos anos e acredito que ele possa se desenvolver ainda mais aqui no Tottenham Hotspur.”

Por enquanto, Van Hecke continuará focado em suas obrigações na Copa do Mundo, com a Holanda prestes a enfrentar a Suécia em sua segunda partida da fase de grupos, no sábado.