O Tottenham chega a um acordo para contratar Marcos Senesi, estrela do Bournemouth - mas o negócio depende de uma garantia

No entanto, a incerteza quanto à permanência do Tottenham na primeira divisão é o principal obstáculo para que o acordo seja totalmente ratificado. Atualmente a apenas dois pontos da zona de segurança, o clube não pode finalizar os termos para várias contratações almejadas para o verão até garantir matematicamente sua permanência na Premier League para a temporada 2026-27. Senesi parece estar impressionado com o projeto que De Zerbi está tentando construir no norte de Londres, mas seu compromisso com a transferência depende firmemente da manutenção do Tottenham na primeira divisão.