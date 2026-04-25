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Yosua Arya

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O Tottenham chega a um acordo para contratar Marcos Senesi, estrela do Bournemouth - mas o negócio depende de uma garantia

Mercado da bola
M. Senesi
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Premier League
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O Tottenham está em negociações avançadas para contratar o zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth, em uma transferência sem custos, mas a negociação está atualmente paralisada. O acordo depende inteiramente de o Spurs evitar o rebaixamento da Premier League. Enquanto a equipe de Roberto De Zerbi luta pela sobrevivência, rivais nacionais, incluindo Liverpool e Manchester United, acompanham a situação de perto, caso o clube do norte de Londres caia para a Championship.

  • Negociações avançadas para o zagueiro argentino

    O Tottenham chegou à reta final das negociações para contratar Senesi, do Bournemouth, em uma transferência sem custos. O clube do norte de Londres considera o jogador de 28 anos uma aquisição essencial para reforçar sua linha defensiva, tendo identificado o argentino como um jogador de alta qualidade capaz de liderar a defesa sob o comando de De Zerbi. De fato, o jornalista Florian Plettenberg informa que já existe um acordo de princípio entre as duas partes.

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    A sobrevivência é a condição fundamental

    No entanto, a incerteza quanto à permanência do Tottenham na primeira divisão é o principal obstáculo para que o acordo seja totalmente ratificado. Atualmente a apenas dois pontos da zona de segurança, o clube não pode finalizar os termos para várias contratações almejadas para o verão até garantir matematicamente sua permanência na Premier League para a temporada 2026-27. Senesi parece estar impressionado com o projeto que De Zerbi está tentando construir no norte de Londres, mas seu compromisso com a transferência depende firmemente da manutenção do Tottenham na primeira divisão.

  • O Liverpool e o Manchester United ficam à espreita

    Caso o Spurs não consiga se manter na Premier League, Liverpool e Manchester United poderiam aproveitar a oportunidade e estão acompanhando a situação de perto. A equipe de Arne Slot está priorizando o reforço da defesa, independentemente da situação contratual de Ibrahima Konaté, enquanto o United teria incluído o jogador do Bournemouth em uma lista de candidatos que também conta com o zagueiro da Juventus, Pierre Kalulu.

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    Corra contra o relógio para evitar a queda

    Com apenas cinco partidas pela frente, o Tottenham está em uma corrida contra o tempo para garantir que a contratação de Senesi não vá por água abaixo. O zagueiro estaria aguardando um sinal de intenção por parte do clube, enquanto a equipe de contratações dos Spurs prepara a documentação para um anúncio imediato caso a permanência na primeira divisão seja garantida.

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