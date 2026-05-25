O Tottenham admite que as decisões de transferência não foram motivadas pelo sucesso esportivo, após vencer a batalha contra o rebaixamento e garantir a permanência na Premier League

Em uma carta aberta divulgada pela BBC Sport, o presidente não executivo admitiu que o clube havia perdido o rumo, o que levou a uma das temporadas mais difíceis de sua história recente. A vitória sobre o Everton salvou o Spurs do seu primeiro rebaixamento para a segunda divisão desde 1977, levando o rival londrino West Ham a cair em seu lugar.

Charrington, que ingressou na diretoria em março de 2025 após a saída do presidente de longa data, Oman Daniel Levy, não mediu palavras ao avaliar as falhas administrativas do clube. “As qualidades que diferenciam o Spurs – nosso futebol, nossa ambição, a conexão entre a equipe e seus torcedores – foram deixadas de lado. O sucesso no futebol não vinha orientando nossas decisões. Não contávamos com a expertise adequada em cargos-chave. Não montamos elencos bons o suficiente para competir na liga mais exigente do mundo”, escreveu ele.