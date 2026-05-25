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O Tottenham admite que as decisões de transferência não foram motivadas pelo sucesso esportivo, após vencer a batalha contra o rebaixamento e garantir a permanência na Premier League
Admissão de uma estratégia fracassada
Em uma carta aberta divulgada pela BBC Sport, o presidente não executivo admitiu que o clube havia perdido o rumo, o que levou a uma das temporadas mais difíceis de sua história recente. A vitória sobre o Everton salvou o Spurs do seu primeiro rebaixamento para a segunda divisão desde 1977, levando o rival londrino West Ham a cair em seu lugar.
Charrington, que ingressou na diretoria em março de 2025 após a saída do presidente de longa data, Oman Daniel Levy, não mediu palavras ao avaliar as falhas administrativas do clube. “As qualidades que diferenciam o Spurs – nosso futebol, nossa ambição, a conexão entre a equipe e seus torcedores – foram deixadas de lado. O sucesso no futebol não vinha orientando nossas decisões. Não contávamos com a expertise adequada em cargos-chave. Não montamos elencos bons o suficiente para competir na liga mais exigente do mundo”, escreveu ele.
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O fim da era Levy
A mudança “radical” a que Charrington se referiu teve início em setembro passado, quando a família Lewis, proprietária do clube, autorizou uma reformulação total do departamento esportivo. Essa reestruturação levou à saída de Levy após quase 25 anos no comando, uma medida destinada a reorientar o clube para o desempenho em campo, em vez de apenas para o crescimento comercial. No entanto, Charrington admitiu que a mudança “ocorreu mais tarde do que deveria”, deixando a equipe em uma situação precária durante grande parte da temporada.
“Em setembro passado, reconhecemos que algo sísmico precisava mudar no Spurs”, explicou Charrington. “A família Lewis interveio e autorizou uma reformulação total. Essa decisão não foi tomada levianamente.” Apesar da turbulência, o clube insiste que a família Lewis continua “totalmente comprometida” com o projeto, rejeitando relatos de uma possível venda para investidores americanos do setor de tecnologia.
Uma promessa de investimento para o verão
Com a permanência na Premier League garantida, o foco agora se volta para uma janela de transferências crucial neste verão, na qual o clube prometeu priorizar o mérito esportivo acima de tudo. Charrington delineou planos para reestruturar toda a operação de futebol, incluindo os departamentos médico e de desempenho, bem como a base e a equipe feminina de Martin Ho. O presidente continua firme em afirmar que o clube não está à venda, apesar do interesse anterior de um consórcio liderado por Brooklyn Earick.
“Esta temporada ficou muito aquém do que o Tottenham exige. Devemos disputar o título com os melhores times desta liga, a cada temporada, e estamos reconstruindo este clube com esse padrão em mente”, concluiu Charrington em seu discurso aos torcedores. “Mesmo nas temporadas mais sombrias, vocês compareceram e carregaram este time. Essa lealdade não é algo que consideramos garantido. É algo pelo qual estamos determinados a nos mostrar dignos.”
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De Zerbi é o homem certo para a reconstrução
Roberto De Zerbi, o terceiro técnico do clube nesta temporada após as passagens de curta duração de Thomas Frank e Igor Tudor, é considerado o responsável pela recuperação do time no final da temporada. O técnico italiano assinou um contrato de cinco anos em março e rapidamente conquistou um vestiário que parecia dividido sob a liderança anterior. Tanto James Maddison quanto Conor Gallagher têm elogiado abertamente o ex-técnico do Brighton.
Maddison afirmou: “Sem essa contratação, talvez tivéssemos enfrentado um desastre, mas isso não aconteceu, e ele merece muito crédito por isso devido ao trabalho que realizou nos bastidores e no campo de treinamento.” Gallagher ecoou esses sentimentos, acrescentando: “Desde o primeiro ou segundo dia, ele conquistou a confiança de todos. Todos confiaram nele instantaneamente e em tudo o que ele fazia – foi como se disséssemos: ‘graças a Deus que ele chegou logo’.”