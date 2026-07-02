Foi o Torino quem levou a melhor na disputa por Gaetano Oristanio, superando a concorrência do Cagliari, que também havia manifestado interesse pelo atacante, de propriedade do Venezia. Segundo informações da Sky Sport, o jogador deve chegar a Turim no início da próxima semana para concluir os exames médicos e assinar o contrato que o vinculará ao seu próximo clube.
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O Torino ultrapassa o Cagliari e fecha a contratação de Oristanio: os detalhes da transferência; exames médicos nos próximos dias
VONTADE DE REDENÇÃO
Depois de uma temporada bastante complicada do ponto de vista físico, na qual disputou apenas 20 partidas na Série A pelo Parma e marcou apenas um gol, o atacante nascido em 2002 será uma das primeiras contratações do novo Torino, comandado por Ignazio Abate. Segundo a Sky Sport, a negociação será fechada na forma de um empréstimo com opção de compra.
A CARREIRA DE ORISTANIO
Formado nas categorias de base do Inter, Gaetano Oristanio passou duas temporadas na Holanda, pelo Volendam (de 2021 a 2023), antes de se transferir para o Cagliari, clube pelo qual disputou uma temporada com 27 partidas e 2 gols. Em seguida, veio a transferência para o Venezia, clube ao qual está vinculado contratualmente até 30 de junho de 2029 e pelo qual soma 37 partidas e 3 gols.