O Torino ultrapassa o Cagliari e fecha a contratação de Oristanio: os detalhes da transferência; exames médicos nos próximos dias

Depois de uma temporada bastante complicada do ponto de vista físico, na qual disputou apenas 20 partidas na Série A pelo Parma e marcou apenas um gol, o atacante nascido em 2002 será uma das primeiras contratações do novo Torino, comandado por Ignazio Abate. Segundo a Sky Sport, a negociação será fechada na forma de um empréstimo com opção de compra.